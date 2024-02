Investor fragt den Boss nach dem Release von GTA 6 – Die Fans lieben seine Antwort

Bei einer Investorenkonferenz wurde der Chef von Publisher Take-Two, Strauss Zelnick, gefragt, wie das mit dem Release von GTA 6 so aussieht. Die Antwort des Bosses, man strebe Perfektion an, begeistert viele Fans. Das ist genau das, was man hören will.

Das war die Antwort von Zelnick: Aktuell ist der Release von GTA 5 für „irgendwann 2025“ angekündigt, da wollte einer der Investoren bei einer Konferenz mal Näheres wissen. Wie GTA 6 denn einen Release festlegt, fragte der Investor im Conference Call von Publisher Take-Two am 8. Februar.

Zelnick antwortete (via gamesradar):

„Wir streben nach Perfektion und wenn wir das Gefühl haben, dass es kreativ optimiert ist – dann ist es Zeit für den Release.“

Zelnick versicherte den Investoren: „Man sei hier gemeinsam drin“ und es gäbe finanzielle Boni, die sicherstellen, dass sich die Entwicklung von GTA 6 nicht ewig hinziehe.

„Es gibt eine inhärente Spannung, zwischen den zwei Zielen: Etwas [rasch] auf den Markt zu bringen und etwas Perfektes zu erschaffen, aber unsere Firma neigt zur Perfektion.“

Erwartungen für GTA 6 sind viel, viel höher als bei GTA 5

Wie sieht man GTA 6 bei Take-Two? Zelnick hatte für die Investoren noch ein Leckerli dabei. Zur Erwartungshaltung um GTA 6 sagte er:

„Nach unserem Gefühl ist die Erwartungshaltung für GTA 6 viel, viel höher als bei GTA 5. Auf der anderen Seite: Die 195 Millionen Einheiten, die GTA 5 bislang verkauft hat, sind auch nicht zu verachten. Wir halten uns mit Vorhersagen über das Abschneiden des Titels zurück, natürlich sind die Erwartungen sehr, sehr hoch.“

Wie reagiert der Markt auf die Aussagen? Die Investorenkonferenz kam beim Markt nicht gut an. Vorbörslich hat Take-Two aktuell 9,2 % verloren. Das lag aber wohl nicht an den Aussagen von Zelnick zu GTA 6, sondern daran, dass die Umsätze im aktuellen Quartal um 3 % gefallen waren und man die Vorhersage für 2024 nach unten korrigiert hat (via benzinga).

Wie reagieren die Fans auf die Ansagen? Die Aussage „Man strebe Perfektion an“, ist genau das, was die Leute im Gaming-reddit hören wollten.

Man glaube an Rockstar, dass sie liefern würden. Bei großen Releases würden sie nicht enttäuschen, heißt es. Das ist der Top-Kommentar auf reddit mit den meisten Upvotes.

Ein anderer sagt, das sei das alte Blizzard-Motto: Der Release ist „When it’s done“ – also „Wenn es fertig ist.“ Das sei die beste Methode, um Spiele zu entwickeln.

Andere nörgeln allerdings, der letzte Release von Rockstar, Red Dead Redemption 2 sei auf dem PC fast unspielbar gewesen – da stimmt man zu, das sei bei Rockstar oft so. Die erste Version für Konsole sei gut, der PC-Port dann eher mäßig.

