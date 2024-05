User bringt seinen Gaming-PC zum Service – Ist entsetzt, als er für eine unnötige Reparatur zahlen soll

Dieser Fall zeigt leider, dass nicht jede PC-Reparatur reibungslos abläuft. Es bleibt zu hoffen, dass der Spieler seinen Gaming-PC am Ende voll funktionsfähig zurückbekommt und die Kosten dafür im Rahmen bleiben. Ein anderer Spieler hatte nicht so viel Glück, als er seine Grafikkarte zur Reparatur eingeschickt hat: Gamer schickt seine Nvidia RTX 4070 Ti zur Reparatur – Bekommt statt der 800-Euro-Grafikkarte ein viel billigeres Modell zurück

Was für eine Reparatur war das? Auf Reddit berichtet der User „_windbourne_“ von der Reparatur seines Gaming-PCs. Als der Rechner kein Bild mehr ausgab, versuchte der Spieler ihn selbst zu reparieren, da das Problem manchmal nur an einer Kleinigkeit im Inneren des PCs liegen kann.

In schwierigeren Fällen hilft in letzter Instanz der Gang zur PC-Werkstatt. Dort versuchen geschulte Spezialisten, den Gaming-PC wieder flott zu kriegen. Im Falle eines Spielers auf Reddit hat das nur bedingt funktioniert, weil er für den unnötigen Austausch seines CPU-Kühlers zahlen sollte.

