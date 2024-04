Gamer schickt seine Nvidia RTX 4070 Ti zur Reparatur – Bekommt statt der 800-Euro-Grafikkarte ein viel billigeres Modell zurück

In seinem aktuellen Kommentar zeigt adowad der Community seine letzte Antwort an den Verkäufer. Er will die Polizei einschalten und mögliche rechtliche Schritte prüfen. Außerdem droht er damit, diesen Fall weiter öffentlich zu machen.

Welche Chancen hat er noch? Die Diskussion zwischen dem Gamer und dem Händler dauert aktuell noch weiter an. Der Support geht inzwischen davon aus, dass die 4070 Ti auf dem Hin- oder Rückweg durch einen Dritten gestohlen und durch die schwächere 3050 ausgetauscht wurde. Einen Diebstahl der Karte vor Ort, wie in einem Supermarkt geschehen , schließt der Support kategorisch aus.

Es ist das Beschwerdeteam, das mir per E-Mail mitgeteilt hat, dass es in der Vergangenheit schon einmal auf diese Weise „betrogen“ wurde und dass es jetzt keine Toleranz mehr gibt

