Milliardär kauft für 6,3 Millionen US-Dollar eine Hightech-Garage, bleibt mehr als 10 Minuten lang im Aufzug stecken

Der Oculus Gründer Palmer Luckey liebt teure Autos. Doch die neue Riesengarage für sein Luxus-Spielzeuge wurde ihm nun zum Verhängnis.

Wer hat sich eine Garage für 6,3 Millionen Dollar gekauft? Palmer Luckey ist ein 31-jähriger US-amerikanischer Milliardär, dessen Vermögen von Forbes auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. In der Gamingszene ist er vor allem durch seine Gründung der VR-Firma Oculus bekannt geworden.

Allerdings ist für diese spezielle Gegebenheit ein Hobby von Luckey entscheidend: seine Liebe zu historischen Luxusautos.

Was bitte ist das für eine Garage? Seine Sammlung an edlen Karossen der vergangenen Jahrzehnte ist nämlich inzwischen derart groß, dass er sich entschied, gegenüber seiner rund 12,5 Millionen US-Dollar teuren Luxusvilla in Newport Beach, Kalifornien, noch eine Garage zu bauen. Das berichtet Forbes ebenfalls. Und die hat es in sich.

Er kaufte ein Haus und die Fläche für etwa 3,8 Millionen US-Dollar und ließ die Immobilie für weitere 2,5 Millionen US-Dollar komplett umbauen. Für die insgesamt 650 Quadratmeter Stockwerksfläche sind vier gigantische Aufzüge für die Autos angedacht.

Denn der alleinige Zweck des Gebäudes ist die Präsentation und Aufbewahrung seiner Oldtimerflotte. Aber nach der Fertigstellung im Spätsommer 2023 folgte die Ernüchterung.

Aufs Feststecken folgt die Klage

Was ist Palmer Luckey in seiner Luxusgarage passiert? Die Aufzüge für die Autos neigen wohl dazu, steckenzubleiben. So sei der Milliardär selbst wohl mindestens einmal für mehr als zehn Minuten nicht mehr herausgekommen, da die Riesenkabine zwischen Etagen festhing.

Solche Vorfälle sollen sich wohl häufen. Das wäre ein zentrales Problem für das Haus, denn damit wäre der Millionen-Bau für Luckey quasi nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Wie reagiert Luckey? Der Milliardär hat vor dem Superior Court of California County of Orange Klage gegen die für den Umbau verantwortliche Baufirma sowie gegen die Konstrukteure der Aufzüge eingereicht. So seien unter anderem die Auto-Aufzüge nicht wie versprochen selbst in Handarbeit gebaut, sondern günstig in China als Massenware erworben worden.

Beide beklagte Parteien widersprechen den Vorwürfen und verweisen auf die erfolgreiche Abnahme des Gebäudes im August 2023. Dass zumindest einer der vier Fahrstühle ein Problem haben könnte, müsste allerdings der Chef von Custom Cabs, den Aufzugkonstrukteuren, wissen.

Er sei laut Luckeys Anwalt mit im Aufzug gewesen, als der Milliardär selbst dort in seiner Riesen-Spielzeuggarage als Gefangener festsaß.

Ein Aufzug nimmt auch eine zentrale Dauerrolle in der US-Serie Big Bang Theory ein. Die illustre Nerd-Truppe rund um den Physiker Sheldon müssen nämlich dauerhaft die Treppen nehmen, da der Fahrstuhl im Treppenhaus des Appartmenthauses kaputt ist. Aber warum. Eine Antwort auf diese Frage liefern wir euch in folgendem Artikel: In The Big Bang Theory mussten die Figuren 12 Jahre Treppen steigen – aber die Explosion im Aufzug ist nicht schuld