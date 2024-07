Amazon-Chef Jeff Bezos’ Rezept für höhere Produktivität ist simpel: zwei Pizzen

Jeff Bezos Quest nach immer mehr Produktivität liest sich wie der Gegenentwurf zum heutzutage um sich greifenden Konzept der regelmäßigen Meetings. Microsoft hat untersucht, wie immens sie wirklich in den Arbeitsalltag eingreifen – und das Ergebnis erschüttert: „Maximale menschliche Ineffizienz“ – Microsoft erklärt, warum wir im Büro so unglaublich wenig Arbeit erledigen .

Wie viele Personen sind also bei Amazon in einem Team? Slater beziffert die Größe nach diesem Merksatz auf etwa zehn. Es gibt sicher Abweichungen davon und auch er gesteht ein, dass es natürlich nicht als unbeugbares Gesetz zu verstehen ist. Aber das Credo, dem Amazon folge, lege sie auf möglichst kleinteilige Strukturen fest.

Wie Pizzen, Teamgrößen festlegen? Laut Slater habe sich Amazon unter Jeff Bezos in Phasen steten Wachstums darum bemüht – und halte es auch heute noch so – möglichst kleine Teams für einzelne Aufgaben oder Dienstleistungen aufzustellen. Als Maßregel habe sich das „Zwei-Pizza-Prinzip“ etabliert. Jedes Team soll mit zwei lecker-kulinarischen Teigkreationen sattzubekommen sein.

Was haben zwei Pizzen mit Produktivität zu tun? Die Pizzen sind eine bildliche Umschreibung für eine organisatorische Faustregel, wie Daniel Slater, Global Director of Innovation bei Amazon AWS erklärt. Er äußert dies in einem Artikel zum Thema Komplexität in einem Beitrag auf einer Seite seines Konzerns .

