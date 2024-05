Die Quantenphysik führte dazu, dass Jeff Bezos Amazon gründete – Bill Gates wäre das nicht passiert

Wenn ihr euch nach dieser interessanten Anekdote über einen prägenden Tag im Leben des Jeff Bezos für etwas interessiert, was auch den Amazon-Gründer begeistert, hätten wir da was:

Letztendlich kam Jeff Bezos zwar darauf, Hilfe zu suchen, aber er hatte lange darum gerungen, selbst eine komplett neue Lösung zu finden. Obwohl er ja hätte ahnen können, eine mögliche Lösung nur wenige Zimmer weiter sitzen zu haben. Bill Gates wäre vielleicht an seiner statt auf dem Weg zum Physiker in der Forschung geblieben – aber das ist letzten Endes reine Spekulation.

Was hat Bill Gates jetzt damit zu tun? Direkt gar nichts, aber vor einiger Zeit zählte der Microsoft-Gründer einige der Prinzipien auf, mit denen er Probleme angehe, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Xataka in der Übersetzung nachlesen könnt. Und eines davon hätte dem jungen Jeff Bezos geholfen, rasch eine Lösung zu finden:

Stattdessen führte ihn seine Karriere in die freie Wirtschaft und schließlich an die Spitze eines der mächtigsten Konzerne der Menschheitsgeschichte, Amazon. Und ihn selbst führte es zu immensem Reichtum.

Bezos und ein Kommilitone saßen stundenlang vor einer partiellen Differenzialgleichung, doch sie kamen zu keiner Lösung. Sie baten einen der besten Physik-Studenten der Uni um Hilfe. Der Name war Bezos inzwischen entfallen, aber er erinnerte sich noch an seine Herkunft: Sri Lanka.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was hat Jeff Bezos mit Quantenphysik zu tun? Lange bevor Jeff Bezos Amazon gründete, studierte er an der Princeton University Elektrotechnik und Informatik. Er fühlte sich zur Quantenphysik, einem hochkomplexen Unterfeld der Physik, hingezogen und beschäftigte sich wohl damit, um seine akademische Zukunft zu finden – doch sein Scheitern an einem Problem überzeugte ihn, einen anderen Lebensweg zu gehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to