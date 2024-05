Elon Musk hält Home-Office nicht nur für unproduktiv, sondern auch für „moralisch verwerflich“

Mit seinen Ankündigungen bereitet Elon Musk derweil immer mal wieder Menschen in seinen eigenen Unternehmen Kopfzerbrechen. Auf diese Weise sorgt er auch gelegentlich bei X (einst Twitter) für Ärger. Denn auch hier gehören Wortmeldungen von ihm mitunter nicht zu den Dingen, die den Firmenwert steigern. In diesem Artikel zu Auswirkungen seiner Posts könnt ihr nachlesen, dass dies inzwischen auch ihm aufgegangen ist.

Egal, was der ein oder die andere über Elon Musk denken mag, wirft er jenseits der moralischen Perspektive eine Frage auf: Beeinträchtigt Home-Office die Arbeitseffizienz innerhalb eines Projektes? Natürlich ergibt diese Betrachtung nur Sinn bei Tätigkeiten, die auch aus der Ferne erledigt werden können – also zum Beispiel ein Großteil der typischen PC-Arbeit.

Warum soll Home-Office unmoralisch sein? Der Tech-Miliardär führt auch aus, weshalb er so denkt. Er stellt den Anspruch vieler Berufe, die im Home-Office arbeiten können, der Realität anderer Branchen gegenüber. Beispielhaft führt er Renovierungen zu Hause durch Handwerker, den Autobau oder Essensbringdienste an.

Elon Musk und das Home-Office: Elon Musk gilt vielen als Visionär und auch objektiv betrachtet, hat er zumindest manches auf der Haben-Seite, Stichwort: Erfolge von SpaceX. Dabei hat er bei der Verortung seiner Mitarbeiter, egal ob in der Raumfahrt, beim Autobau oder bei X (einst Twitter), eine klare Präferenz: Er will möglichst alle vor Ort in den Büros und Fabriken haben. Von Home-Office hält er nichts.

