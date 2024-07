Spieler nimmt komplettes Gaming-Setup mit ins Flugzeug – Kann kein Spiel zocken, weil er das Wichtigste vergessen hat

Ein anderer Spieler nimmt seinen Gaming-PC nicht auf Reisen, sondern lässt den einfach die ganze Zeit über angeschaltet. Warum er den PC auch nach 5 Jahren noch nicht abgschaltet hat und warum er das auch nicht vorhat, lest ihr auf MeinMMO: Ein Spieler lässt seinen Gaming-PC 5 Jahre lang am Stück laufen – Erklärt, es gibt keinen Grund, ihn abzuschalten

Der Nutzer erklärt jedoch auch in einem Post, dass er ein System gebaut und dabei habe, welches nur wenig Strom verbraucht: „Es ist auch ein SFF-Build (7800X3D + RTX 4000 SFF), das mit CO und einem PPT-Limit von 65W abgestimmt wurde, sodass es sehr wenig Strom zieht.“

Kann man seinen PC im Flugzeug anschließen? Ja, einige Flugzeuge, insbesondere die „First Class“ bietet auf ihren Sitzen auch Steckdosen an, die genügend Strom liefern. Mittlerweile geht aber der Trend bei Flugzeugbauern und Gesellschaften dazu über, in Flugzeugen USB-C-Buchsen anzubieten. Das ist weiter verbreitet und ihr benötigt (je nach Land) keinen Adapter für die verbaute Steckdose.

Was hat er vergessen? Nachdem er sein gesamtes Gaming-System im Flugzeug angeschlossen und seinen Rechner gestartet hat, muss er feststellen: Er hat vergessen, Steam zu installieren. Und ohne Steam kann er nicht auf seine Spiele zugreifen. Das erklärt er in einem Post auf reddit .

