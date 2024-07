Was ist Galaxy AI? Alle Funktionen, und wie ihr es auf eurem Samsung-Handy nutzen könnt

Galaxy AI ist Samsungs Antwort auf die Entwicklungen im KI-Bereich. MeinMMO erklärt, was Galaxy AI ist, welche Geräte das überhaupt anbieten und was euch für Funktionen erwarten.

Mit Galaxy AI kommt die KI aktuell auf etliche Handys und Geräte von Samsung. Doch was steckt überhaupt hinter Galaxy AI und was bedeutet das für mich, wenn ich ein Handy von Samsung gekauft habe? MeinMMO erklärt euch alles rund um das neue KI-Feature in diesem Artikel.

Was ist Galaxy AI?

Was ist das? Galaxy AI ist das neue KI-System von Samsung, welches ihr bisher ausschließlich auf Galaxy-Geräten verwenden könnt. Samsung will in Zukunft die Möglichkeiten und Funktionen noch deutlich erweitern.

Wer steckt hinter der KI? Samsung hat sich mit Google zusammengetan, um seine eigene Galaxy AI mit Googles Gemini Pro und Imagen 2 um zusätzliche Funktionen zu erweitern.

Einfach ausgedrückt ist Galaxy AI kein einzelnes Modell wie ChatGPT, sondern eine Kombination aus unterschiedlichen KI-Modellen. Je nach Aufgabe wird ein anderes System eingesetzt. Für einige Modelle sind jedoch zusätzliche Dinge erforderlich, etwa eine Internetverbindung.

Galaxy AI: Liste mit allen unterstützten Geräten

Welche Geräte können Galaxy AI? Die folgenden Modelle unterstützten seit Mai 2024 Galaxy AI:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22-Serie

Galaxy Z Fold4 und das Galaxy Z Flip4

Die Tablets der Tab S8-Serie

Hinweis: Ältere Modelle wie das Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Flip3 und das Galaxy Fold3 erhalten nur das Feature „Circle to Search“

Galaxy AI Funktionen: Das kann Galaxy AI

Wie kann man Galaxy AI installieren? Galaxy AI ist keine App, die ihr installieren könnt oder sollt. Stattdessen integriert Samsung die neuen Funktionen in alte, bestehende Apps.

Galaxy AI kommt mit dem Update auf OneUI 6.1 (Android 14) auf euer Gerät. Einige Geräte, siehe auch die Liste mit kompatiblen Geräten, erhalten das Update etwas später, andere sollten es bereits haben.

Alle bekannten Galaxy AI Funktionen im Überblick:

Samsung Keyboard: Zusätzliche Übersetzungsfunktionen in jeder App.

Fotobearbeitung: Veränderung von Schatten und Spiegelungen. Außerdem könnt ihr die Position von Objekten in einem Foto ändern oder sie ganz entfernen.

Generative Bearbeitungen: erweitert Bilder durch Ausfüllen des Hintergrunds und der Ränder.

Sofortige Zeitlupe: generiert zusätzliche Frames in einem Video, um den Zeitlupeneffekt mit Details und Qualität zu erzeugen.

Live Translate: Bietet bei Anrufen Audio- und Textübersetzungen in beide Richtungen und in Echtzeit. Ihr benötigt dazu keine Internetverbindung.

Dolmetscher: Übersetzt Gespräche in Echtzeit mit geteiltem Bildschirm

Chat Assist: Galaxy AI generiert Antworten, die auf Ton und Inhalt abgestimmt sind.

Note Assist: Erstellt Zusammenfassungen, produziert Vorlagen und generiert Titelbilder in der Samsung Notes App.

Transcript Assist: Transkribieren, Zusammenfassen und Übersetzen von Sprachaufnahmen.

Circle to Search: Ermöglicht es, nach etwas auf dem Bildschirm zu suchen, indem man einfach ein Bild oder ein Wort einkreist, hervorhebt oder antippt.

Gesundheitsfunktionen: Einige Features stehen euch in Verbindung mit dem Galaxy Ring zur Verfügung. Diese sind dann exklusiv nur auf Samsung-Geräten nutzbar.

Galaxy AI Preis: Was kostet Galaxy AI?

Die gute Nachricht zuerst: Bisher sind alle Funktionen von Galaxy AI kostenlos, solange ihr ein kompatibles Gerät besitzt.

Samsung weist aber gleichzeitig daraufhin, dass es in Zukunft Features geben könnte, für die man die Nutzer zur Kasse bitten will. Welche das sein könnten, ist noch nicht bekannt. So heißt es bei Samsung auf der deutschsprachigen Seite:

Galaxy AI Funktionen werden auf unterstützenden Samsung Galaxy Geräten bis mindestens Ende 2025 kostenlos zur Verfügung gestellt. Für AI-Funktionen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, können andere Bedingungen gelten.

