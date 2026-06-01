Pokémon GO: Kleptifux gewinnt die Wahl, lohnt sich der Community Day?

Pokémon GO ließ euch einen kommenden Community Day bestimmen. Nun ist die Wahl gelaufen. Was bringt das Ergebnis?

Um welchen Community Day geht es? Die Wahl drehte sich um den Community Day, der euch am 16. August erwartet. Es geht also um den Community Day in knapp zwei Monaten.

Welches Pokémon erscheint? Das ist nach der Wahl nun klar: Kleptifux ist das Pokémon des Tages. Es setzte sich in der Wahl gegen Blipp, Hefel und Voldi durch. Und das sogar deutlich: In der Umfrage auf dem YouTube-Kanal von Pokémon GO sammelte Kleptifux 53 % der Stimmen für sich.

Platz 2 ging an Blipp mit 22 %

Platz 3 an Voldi mit 14 %

Hefel bekam 10 % der Stimmen für Platz 4

Was ist das für ein Pokémon? Kleptifux ist ein Fuchs-Pokémon vom Typ Unlicht. Es kann sich zu Gaunux weiterentwickeln. Es ist bekannt dafür, sich leise anzuschleichen, das Futter anderer Pokémon zu mopsen und danach seine Spuren zu verwischen.

Aber lohnt es sich auch zu fangen?

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Wie stark ist Kleptifux in Pokémon GO?

So stark ist Kleptifux: Kleptifux ist kein starker Kämpfer in Pokémon GO, weder in Sachen Arenen, noch in Raids oder PvP. Auch seine Entwicklung Gaunux hat nicht wahnsinnig viel zu bieten. Momentan ist es ein Nischenpokémon in der Superliga, aber auch da gibt es viele bessere Optionen.

Abzuwarten ist, wie es nach dem Community Day aussieht. Denn zu dem Event werden gerne mal Spezialmoves verteilt, die Pokémon Meta-relevanter machen können. Welche Attacke es diesmal ist, ist derzeit aber noch unbekannt.

Warum wurde Kleptifux gewählt? Die Kampfstärke wird es wohl nicht sein, denn wenn es ums PvP geht, hätte Blipp ihm mit seiner Entwicklung Wampitz den Rang abgelaufen.

Aber: Kleptifux ist bisher noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar. Das ändert sich typischerweise, wenn ein Pokémon am Community Day zu fangen ist, schließlich ist eines der Top-Argumente der Event-Reihe die verbesserte Shiny-Chance.

Insofern könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein neues Shiny freuen, das ihr bald in eure Sammlung aufnehmen könnt.

Welche Boni und weiteren Elemente der Community Day mitbringt, ist nach aktuellem Stand auch noch nicht bekannt. Aber: Bis August ist es ja auch noch ein bisschen hin. Vorher steht beispielsweise erstmal der Community Day mit Frospino an.

Community Days sind nicht alles in Pokémon GO! Jede Menge Events stehen auf der Agenda, um euch mit Boni und neuen Pokémon für eure Sammlung zu versorgen. Welche das im neuen Monat sind? Das haben wir wie gewohnt für euch zusammengefasst! Hier findet ihr alle Events im Juni 2026 bei Pokémon GO in der Liste!