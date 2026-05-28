Pokémon GO lässt euch den Community Day wählen – Welches Monster lohnt sich?

In Pokémon GO steht im August ein neuer Community Day an! Doch mit welchem Pokémon? Das dürfen die Trainer selbst entscheiden.

Wann steigt der Community Day? Der Community Day findet am 16. August 2026 statt, von 14:00 bis 17:00 Uhr. So weit, so gewohnt.

Ungewohnt ist allerdings, dass momentan vier Pokémon zur Wahl stehen, die am Ende der Star des Events werden könnten.

Das sind:

Kleptifux

Blipp

Hefel

Voldi

Wie wählt man? Die Wahl findet zwischen dem 30. Mai, 03:00 Uhr und dem 31. Mai, 03:00 Uhr statt. Sie wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon GO stattfinden. Hier kann jeder eine Stimme abgeben.

Aber für welches Pokémon lohnt sich die Stimme? Wir schauen uns die vier Monster einmal an.

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Kleptifux, Blipp, Hefel und Voldi im Überblick

Was man schonmal festhalten kann: So richtig nützlich ist keines der vier Pokémon, wenn es darum geht, Arenen einzunehmen oder Raids zu besiegen. Sie zählen in diesen Disziplinen alle vier nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Schauen wir in den Bereich PvP:

Kleptifux ist für das PvP irrelevant, Gaunux ist in der Superliga nach aktuellem Stand … okay.

Blipp könnt ihr auch vergessen, seine Entwicklung Wampitz hingegen ist im PvP ein absolut brauchbares Pokémon. Vor allem in der Hyperliga gilt das. Es ist das wahrscheinlich nützlichste Monster dieses Quartetts.

Hefel und Backel könnt ihr im PvP vergessen.

Voldi und Bellektro sind nach aktuellem Stand ebenfalls irrelevant.

Was sollte man noch beachten? Angesichts der fehlenden Spielbarkeit der Monster läuft es am Ende darauf hinaus, welches Pokémon der vier man am coolsten findet. Bedenkt auf jeden Fall, dass der Community Day es euch ermöglicht, sehr einfach an die Shiny-Version der Pokémon zu kommen – und Kleptifux sowie Voldi gibt es derzeit noch nicht als Shiny, da ist also Gelegenheit, was neues zu fangen.

Für welches Pokémon werdet ihr euch entscheiden? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten stehen bereits jede Menge weitere Termine in den Startlöchern, die im kommenden Monat auf euch zukommen. Klar, steht ja auch eine neue Season an. Und die Highlights der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr euch hier anschauen.