Das wohl älteste JRPG für Konsolen stellt seinen neuen Protagonisten vor, der einfach nur hässlich aussieht – und das ist perfekt

Im gestrigen Livestream haben die Entwickler von Dragon Quest enthüllt, warum es nach der Ankündigung fünf Jahre lang kein einziges Zeichen des neuen Hauptablegers gab. Zudem stellten sie den neuen Protagonisten vor, den viele Fans als hässlich empfinden.

Fünf Jahre lang mussten Fans von Dragon Quest auf Neuigkeiten zum kommenden Hauptableger warten. Im Rahmen des Broadcasts zum 40-jährigen Jubiläum der Rollenspiel-Reihe wurde das neue Projekt vorgestellt. Doch es sieht anders aus, als ihr es vermutlich in Erinnerung habt:

Das Logo ist nicht mehr so düster wie vorher, sondern es strahlt jetzt in hellen Farben.

Auch der Untertitel wurde geändert. Vorher hieß der Titel „Dragon Quest XII: Die Flammen des Schicksals“, jetzt heißt er „Dragon Quest XII: Jenseits der Träume“.

Die Entwicklung wurde nämlich noch einmal komplett von vorne gestartet und die Ausrichtung des Spiels verändert. Es hat fünf Jahre gedauert, bis die Entwickler endlich so weit waren, erstes Gameplay-Material zu zeigen.

Wie der Untertitel andeutet, sind Schlaf und Träumen große Themen in Dragon Quest XII. Der Protagonist wird beispielsweise von Visionen in seinem Schlaf gestört. Und das macht sich auch in seinem Aussehen bemerkbar, was vielen Fans nicht gefällt.

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Hässlicher Hauptcharakter passt perfekt zum Spiel

In den sozialen Medien gibt es viele Fans, die sich mit dem neuen Design des Hauptcharakters nicht anfreunden können. Er hat nämlich keine großen Kulleraugen und sieht aus wie ein fescher Abenteurer. Vielmehr merkt man ihm an, dass ihn die Schlaflosigkeit wirklich quält.

Der Charakter hat viel kleinere Augen als sonst, einen müden Blick und Augenringe.

Seine Frisur wird von vielen Spielern als Ananas- oder Gen-Z-Frisur bezeichnet. An den Seiten ist der Kopf nämlich rasiert, während oben eine Haarmähne nach oben geht.

Gleichzeitig sind einige Fans mit dem Design einverstanden. Schließlich sei das Thema des neuen Dragon Quest Schlaflosigkeit und der Hauptcharakter würde von Albträumen geplagt werden. So würde sich auch äußerlich spiegeln, wie schlaflos er ist.

MeinMMO-Redakteurin Jasmin meint: Viele Charaktere aus den vorherigen Dragon-Quest-Titeln sehen für mich zu glattgebügelt aus, vor allen Dingen die Hauptcharaktere der neueren Titel. Sie haben entweder glattgebügeltes Haar und sehen aus, als wären sie frisch einer Boyband entsprungen, oder haben fast noch die Züge eines Kindes.

Obwohl Akira Toriyama, der Autor von Dragon Ball, für das Design der Charaktere zuständig ist, haben mir nicht all seine Hauptcharaktere gefallen. Ich muss aber sagen, dass der neue Hauptcharakter mal in eine andere Kerbe schlägt und punkiger aussieht als seine Vorgänger, was ihn so einzigartig macht.

Ich finde es sogar cool, dass er ein wenig hässlich aussieht. So hebt er sich deutlich von anderen Protagonisten der Reihe ab. Und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu ergründen, warum er solche Albträume hat.

Zuletzt wurden einige ältere Teile von Dragon Quest als Remake neu veröffentlicht. Auch nach zehn Jahren hat mich ein Moment in Dragon Quest VII emotional besonders mitgenommen. Welcher das ist, verrate ich euch hier: Nach 10 Jahren fließt überraschend eine Träne: Ich habe Dragon Quest 7 mit dem neuen Remake nochmal gespielt