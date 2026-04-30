Morgen im TV: ProSieben Maxx erklärt den 1. Mai zum Anime Day, und es wird ein Fest für Fans von Dragon Ball

Wer am Feiertag noch nichts vorhat, der kann als Anime-Fan den Tag auf einem deutschen TV-Sender verbringen. Denn dort gibt es gleich sieben Filme zu Dragon Ball.

Wann und wo muss man einschalten? Fast 20 Stunden lang werden am 1. Mai 2026 viele Animes auf dem TV-Sender ProSieben Maxx laufen (zu lesen auf TVSpielfilm). Falls ihr keinen Fernsehanschluss habt, könnt ihr den Sender auch im Stream über das Internet verfolgen.

Los geht es bereits um 5:25 Uhr morgens. Der Tag startet mit Wiederholungen von Detektiv Conan, One Piece und Dragon Ball Super.

In einem Block von 13:40 Uhr bis 20:15 Uhr laufen dann ganze sieben Filme zu Dragon Ball, die aus der Z-Ära stammen. Dazu zählen Die Todeszone des Garlic Jr., Die Entscheidungs-Schlacht, Der Stärkste auf Erden, Super-Saiyajin Son-Goku, Rache für Freezer, Coolers Rückkehr sowie Angriff der Cyborgs.

Um 20:15 wartet dann mit dem Film Mary und der Blume der Hexen das Highlight des Tages.

Bis Mitternacht könnt ihr euch dann noch Folgen von Jujutsu Kaisen und Attack on Titan gönnen.

Auch nach Mitternacht geht es noch mit Animes wie Demon Slayer weiter. Genau genommen könnt ihr so dann auf eure 24 Stunden Anime-Kost kommen. Vor allem die Filme zu Dragon Ball solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

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Verbringt den Feiertag mit Dragon Ball

Warum lohnen sich die alten Filme? Auf Wertungsplattformen wie IMDb sind die sieben Dragon Ball Z-Filme eher im soliden Mittelfeld angesiedelt, meistens mit Wertungen zwischen 6,5 und 7,1 von 10 Sternen.

Damit liegen sie zwar hinter neueren Blockbustern wie Dragon Ball Super: Broly und Dragon Ball Super: Super Hero zurück, doch es gibt trotzdem gute Argumente, sie nicht zu verpassen.

Die Filme versprühen nämlich immer noch diesen Nostalgie-Charme aus den 90er Jahren. Statt am Computer gezeichneten Charakteren gibt es hier immer noch handgezeichnete Animationen, die eine eigene Dynamik mit sich bringen.

Die meisten der Filme gehen zudem nur etwa 45 bis 50 Minuten. Es gibt also keine ewigen Dialoge oder in die Länge gezogenen Aufbauphasen, wie es manchmal in der Serie der Fall ist. Die Filme kommen schnell zur Sache und liefern actiongeladene Kämpfe.

Solltet ihr zu dem einen der Filme verpassen, ist das kein Problem, da sie eigene Stories haben, die nicht miteinander zusammenhängen. Ein weiterer großer Pluspunkt sind die legendären deutschen Stimmen von Son-Goku, Piccolo und den anderen Charakteren.

Ein weiteres Argument, sich die Filme anzusehen, sind die ikonischen Schurken, die es im Anime teilweise gar nicht gibt. In einem separaten Ranking haben wir die zehn mächtigsten Filmschurken aller Zeiten aus Dragon Ball aufgelistet: Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking