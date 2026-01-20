Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]

7 Min. Niko Hernes 2 Kommentare Lesezeichen
Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]

Dragon Ball hat neben paar Serien auch unzählige Filme spendiert bekommen und mit dabei sind natürlich auch ikonische Schurken. In diesem Ranking wollen wir die Frage beantworten, wer denn nun der stärkste Filmschurke ist.

Dieser Text erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO.

Wie wurde diese Liste erstellt? In dieser Liste berücksichtigen wir nur Gegner, die in den verschiedenen Filmen von Dragon Ball vorgekommen sind. Auch Charaktere, die später in der Serie gelandet sind, werden berücksichtigt.

Relevant für das Ranking ist der aktuelle Stand der Protagonisten zur Zeit des Films und welche Transformationen wichtig waren, um den Gegner zu besiegen.

Honorable Mentions: Der böse Goku-Nachmacher Turles und der fiese Namekianer Lord Slug haben es knapp nicht auf die Liste geschafft, trotzdem sind es zwei Fanlieblinge, die bis heute auch in den vielen Spielen vertreten sind.

Kein neuer Film, aber eine neue Serie erwartet uns bald. Wann genau sie im Universum der Reihe stattfindet, erfahrt ihr hier: Ein Insider von Dragon Ball verrät, wie der neue Anime zu Daima mit Super und DBZ zusammenhängt

Dragon Ball Daima – Neuer Trailer zeigt das Dämonenreich
10. Cooler/ Metal Cooler

Dragon Ball Cooler Finale Form
Bild aus Dragon Ball Z – The Movie: Rache für Freezer

Film-Auftritte: Dragon Ball Z – The Movie: Rache für Freezer, Dragon Ball Z – The Movie: Coolers Rückkehr

Wer ist Cooler? Cooler ist der Bruder von Freezer und der Sohn von King Cold, der nach dem Tod von Freezer auf die Erde kommt, um sich Goku zu entledigen. Nachdem er von ihm besiegt wurde, kehrte er in Coolers Rückkehr auf Planet Namek zurück. Dort verband er sich mit dem Tech-Stern Ghetti. Auch hier wurde er von Goku und Vegeta besiegt.

Cooler schaffte es, noch vor Golden Freezer, eine neue Transformation seines Volkes zu erreichen. Ansonsten kämpft er ähnlich wie sein Bruder, mit ein wenig mehr Wumms. Letztendlich konnte er aber durch den einfachen Super Sajyajin von Vegeta und Goku besiegt werden.

Quelle(n): Dragon Ball Wiki
PSYCHOMANTIS
#1224927

Also bei Broly(Kopfschütteln)ob der wirklich böse ist wage ich zu bezweifeln!und God Broly steckt die meisten anderen locker in die tasche

0
Riza_Fire77
#1224913

Naja, ob der ein oder andere wirklich ein Schurke ist wage ich zu bezweifeln. Bestes Beispiel sind dafür Beerus und Broly aus Super. Schließlich ist Beerus weder gut noch böse und Broly ist ein reinherzoger Saiyajin, sowie Goku und Vegeta

Zuletzt bearbeitet vor 1 Jahr von
0
2
0
