Fallout 76 macht im neuen Update die ganze Welt gefährlicher, lässt harte Bosse angreifen, belohnt euch mit fettem Loot

Am 2. Juni 2026 startet das Infestation-Update für Fallout 76 und bringt eine neue Herausforderung mit sich. Wer sich den angreifenden Gegnern stellt und sie besiegt, kann mächtige Legendaries abgreifen. MeinMMO konnte sich die Inhalte vorab ansehen.

Mit den Infestations will Bethesda die gesamte Map von Fallout 76 neu mit Leben füllen. Die Idee: An verschiedenen Orten auf der Karte tauchen so etwas wie Events auf, bei denen besonders starke Gegner angreifen.

Ihr könnt mit einem einfachen Klick auf der Map direkt zum Geschehen teleportieren und mitmachen, sobald ein Spieler eine Infestation entdeckt hat – ein wenig so, als wenn jemand eine Atombombe zündet. An den entsprechenden Orten warten Gegner, die deutlich stärker sind als das, was ihr sonst aus der Welt kennt, begleitet von einem legendären Boss, ihrem Anführer:

Ihr müsst Wellen an Gegnern besiegen, bis schließlich der Anführer der Truppe auftaucht.

„Normale“ Gegner sind bereits zäher als reguläre Feinde in der Welt und können 3-Stern-Legendaries fallen lassen.

Der Boss gibt euch garantiert ein 4-Stern-Legendary in die Hand, wenn ihr ihn besiegt.

Mit dem Update kommen zudem neue mögliche Affixe ins Spiel.

Die Entwickler versprechen dutzende Kombinationen aus Orten, an denen sowohl die Infestations auftauchen können als auch die Art der Gegner selbst: Suptermutanten, Kultisten, Verbrannte, PRC-Ghule, Bots… Das Update erscheint kostenlos für alle am 2. Juni und wird bis dahin auf dem Test-Server getestet.

Video starten Fallout 76 stellt das kostenlose Infestations-Update im Detail vor Autoplay

Die Angriffe sind schnell zu Ende, aber „wir arbeiten dran“

Während der Präsentation haben die Entwickler mehrere Infestations bezwungen und waren dabei teilweise in zwei Minuten fertig, obwohl die Herausforderung deutlich größer sein sollte als das, was man sonst so aus dem Spiel kennt.

Allerdings betonten sie dabei: Man habe schon starke und perfektionierte Builds. Bei zusammengewürfelten Truppen könne das ganz anders aussehen, aber man beobachte vor allem beim Test, wie sich die Infestations entwickeln, um gegebenenfalls nachzujustieren.

Da sich die Infestations vor allem als Endgame-Aktivität mit Fokus auf Gruppenspiel präsentieren, seien Zusammenarbeit und entsprechende Gruppen-Builds das Ziel.

Als kleinen Ausblick sprach der Creative Director Jon Rush über Begleiter und darüber, dass es ja sicherlich cool sei, wenn die einen im Ödland begleiten und mit den Spielern kämpfen könnten… allerdings bleibt das vorerst eine reine Aussage. Das Feature war zu seinem Release schon ein Highlight: Fallout 76: Alle Begleiter in Wastelanders und wo ihr sie findet