Fallout 76: Alle Begleiter in Wastelanders und wo ihr sie findet

Seitdem die Menschen nach Appalachia zurückgekehrt sind, gibt es in Fallout 76 auch Begleiter, die sich euch anschließen können. Aktuell gibt es vier dieser Verbündeten. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie dazu bringt, sich euch anzuschließen.

Was sind Begleiter? Begleiter gehören zu den NPCs im neuen Wastelanders-Update von Fallout 76. Sie sind spezielle Charaktere, die ihr freischalten könnt und die sich dann in eurem Camp ansiedeln. In Wastelanders gibt es vier Stück:

Commander Sofia Daguerre, eine abgestürzte Astronautin

Beckett, der ehemalige Blutadler-Raider

der Raider-Rabauke („Punk“)

der Siedler-Wildbeuter

Was nutzen Begleiter? Die Verbündeten begleiten euch zwar nicht auf Quests und Missionen, versorgen euch aber mit verschiedenen Quests und leisten euch im Camp Gesellschaft.

Mit den Quests taucht ihr teilweise tiefer in die Geschichte ein – was jedoch nur bei zwei von ihnen gilt:

Sofia und Becket sollen Spieler anreizen, sie kennenzulernen und haben tiefere Persönlichkeiten

der Wanderer und der Punk sind einfach „gute Kumpel“, die eben im Camp abhängen und für Späße sorgen

Alle Begleiter finden und freischalten

Für jeden Begleiter müsst ihr eine Aufgabe erfüllen und anschließend einen besonderen Gegenstand bei euch im Camp platzieren. Ihr könnt jedoch immer nur einen Begleiter gleichzeitig aktiv haben. Wollt ihr mit gerade mit jemand anderem zusammen sein, müsst ihr den alten Gegenstand abreißen und den neuen aufstellen. Wir zeigen euch, wie ihr jeden der Begleiter bekommt.

Commander Sofia Daguerre

Wo finde ich Sofia? Die Quest für Sofia beginnt durch einen Hilferuf, den ihr in der Nähe des Verlassenen Bunkers empfangen könnt und dessen Reichweite bis nach unten in der Savage Divide in der Nähe von Foundation reicht.

Grob könnt ihr euch daran orientieren: Seid ihr in Savae Divide unterwegs, kann euch der Funkspruch erreichen. Die zugehörige Quest heißt „Verbündeter: Bruchlandung“.

Das Notsignal führt euch dann zu eben jenem Bunker, in dem Sofia verletzt in einer Ecke kauert. Sprecht mit ihr und sie wir euch ein wenig von ihr erzählen.

Der rote Kreis zeigt euch den Fundort von Sofia. Der grüne Bereich ist grob der Empfangsbereich des Signals, erstreckt sich aber noch weiter nach Norden und Süden.

So schaltet ihr Sofia frei: Nach eurer ersten Begegnung mit Sofia schickt diese euch auf eine kurze Questreihe mit verschiedenen Aufgaben.

Spoiler: Sofias Quest und Geschichte Ihr sollt für sie einige Daten aus einer abgestürzten Rettungskapsel bergen, mit der sie auf die Erde gestürzt ist. Sofia ist eigentlich eine Astronautin der United States Space Association (USSA) und hat vom Atomkrieg überhaupt nichts mitbekommen. Es liegt an euch, sie an diese neue Welt zu gewöhnen und ihr zu helfen.

Habt ihr die Aufgaben abgeschlossen, könnt ihr im Camp die „USSA-Konsole“ aufstellen. Sobald diese bereitsteht, wird Sofia in eurem Camp anzutreffen sein und versorgt euch mit weiteren Aufgaben.

Sprecht ihr häufiger mit ihr und nutzt einige der charmanten Flirt-Antworten, ist es sogar möglich, eine Beziehung mit Sofia einzugehen.

Beckett

Wo finde ich Beckett? Die Quest „Verbündeter: Knappe Flucht“ für Beckett startet in der Nähe von Rollins Arbeitslager und führt euch zu eben jenem im Zentrum von Ash Heap. Er dürfte zumindest für neue Spieler der erste Begleiter sein, auf den sie treffen.

Ihr solltet die Aufgabe automatisch erhalten, wenn ihr die legendäre Händlerin an ihrem neuen Standort bei Rusty Pick in Ash Heap aufsucht. Dort ist das Signal ebenfalls zu hören.

Der rote Kreis ist Becketts Fundort. Der grüne Kreis zeigt den neuen Standort der legendären Händlerin an.

So schaltet ihr Beckett frei: Beckett befindet sich im Rollins-Gefängnis in der großen Arbeitsmaschine im entsprechenden Lager. Dringt ihr dort ein, findet ihr den Begleiter und könnt die Quest starten.

Spoiler: Becketts Quest und Geschichte Während der Quest erfahrt ihr etwas über Beckett und seine Vergangenheit als Raider. Ihr sollt verhindern, dass er aufgeknüpft wird als jemand, der der Bande den Rücken gekehrt hat. Er beauftragt euch damit, seine Hinrichtung zu verhindern und schließlich auch, sein Zeug zu finden.

Im Verlauf der Questreihe sollt ihr Becketts Habseligkeiten aus den Schlackewerken holen, woraufhin ihr seinen Camp-Gegenstand erlernt: Becketts Bar.

Der Raider-Rabauke („Punk“)

Wo finde ich den Punk? Der Punk ist einer der beiden Begleiter, für die ihr deutlich weniger tun müsst. Ihr findet ihn in Crater, dem Lager der Raider ganz im Norden der Toxic Valley.

Dort steht er im gleichen Gebäude wie die Anführerin Meg. Haltet euch bei Betreten des Lagers rechts und geht im Gebäude die Treppe nach unten. Dort trefft ihr auf den Punk und müsst nur kurz mit ihm reden.

Ohne besondere Skillchecks verrät er euch nach einem kurzen Gespräch, dass er mehr für Musik als für Raider übrig hat und ihr erlernt den Bauplan „Raider-Punk-Radio“ für euer Camp.

Der Rabauke steht genau unten an der Treppe.

Der Siedler-Wildbeuter

Wo finde ich den Wanderer? Ähnlich wie beim Punk benötigt ihr für den Wanderer keine besonderen Voraussetzungen. Begebt euch nach Foundation, die Basis der Siedler, und dort ins Hauptgebäude. Nehmt den Fahrstuhl nach unten.

In der Nähe des Wassers steht der Wanderer meist am Ufer. Anders als beim Punk benötigt ihr aber einen Skillcheck. Geht sicher, dass ihr in euren S.P.E.C.I.A.L.-Werten mindestens 6 Punkte in Intelligenz oder 8 Punkte in Glück investiert habt.

Habt ihr einen der Skillchecks bestanden, erlernt ihr den Bauplan für den „Wildbeuterstuhl“, auf dem sich der Wanderer in eurem Camp ausruhen und die Gegend genießen will.

Auf den Geländern in der Nähe des Biotops steht der Wildbeuter.

Tierische Begleiter zum Zähmen

Solltet ihr statt eines menschlichen Begleiters lieber ein Tier im Camp haben wollen, funktioniert das auch. Bereits kurz nach Release von Fallout 76 haben Spieler herausgefunden, dass sie etwa Todeskrallen als persönliche Wächter zähmen können. Ihr benötigt dazu:

eine Fernkampfwaffe

freies Budget im Camp

den Perk „Tierfreund“ auf Rang 3

den Perk „Ödlandflüsterer“ auf Rang 3

Fallout 76: Liste aller Perk-Karten – Tipps zum Tauschen, Zurücksetzen, Planen

Mit diesen Voraussetzungen könnt ihr bestimmte „Begegnungen“ mit wilden Tieren haben, die nur die Hälfte eurer aktuellen Stufe besitzen. Auf einer Route zwischen The Mire und Cranberry Bog sollen besonders viele Begegnungen zu finden sein:

Der Startpunkt ist ein abgestürzter Vertibird im Norden des Mire.

Habt ihr ein passendes Tier gefunden, müsst ihr es nur mit eurer Waffe über Kimme und Korn anvisieren. Ihr solltet dann die Optionen „zähmen“ und „besänftigen“ haben. Nutzt „zähmen“ und das Tier macht sich auf den Weg in euer Camp.

Einen Begleiter wie Dogmeat aus den früheren Fallout-Teilen gibt es damit zwar nicht, dafür aber starke Yao Guais oder Todeskrallen als Wächter. Wenn ihr besonders fies seid, richtet ihr euer Tier so ab, dass ihr es in einem tödlichen Labyrinth als Falle für andere Spieler nutzt.