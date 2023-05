Neuer MMORPG-Shooter könnte Fallout 76 Konkurrenz bieten – Startet im Juli seine kostenlose Beta

Wann wird Ashfall veröffentlicht? Ashfall hat auch für seinen Release noch keinen genauen Zeitpunkt. Die Entwickler peilen das dritte Quartal 2023 an. Es könnte also sein, dass sich die Pläne verschieben und der Release sich verzögert.

Solltet ihr Fallout 76 lieben, könnte Ashfall genau das richtige für euch sein, denn ihr werdet in ein postapokalyptisches Szenario geworfen, in dem eine KI einen nuklearen Krieg ausgelöst hat. Während also der Großteil der Welt dahingerafft wurde, kriecht ihr aus einem Bunker heraus, um den Kern der Schöpfung zu finden. Dies soll der Schlüssel sein, um die übriggebliebene Welt zu retten.

