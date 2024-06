Das neue Crossover von Call of Duty und Fallout schafft es, Fans beider Spiele unglücklich zu machen

Bald schon werden die Spieler von Call of Duty Modern Warfare III und Warzone in Klamotten aus Fallout über die Karte hüpfen. Den Fans beider Spiele scheint dieser Gedanke jedoch nicht zu gefallen.

Was ist das für ein Crossover? Am 20. Juni 2024 wird die neue Kooperation zwischen Call of Duty und Fallout veröffentlicht. Für die Spieler von MW3 oder Warzone gibt es blaue Outfits und zwei Blaupausen im Fallout-Look.

Neben den Operator-Skins und Blaupausen gibt es noch verschiedene andere Kleinigkeiten wie Ladebildschirme und Anhänger. Die Fans beider Spiele finden die Kooperation jedoch nicht so gelungen.

Hier könnt ihr den Trailer zum Crossover sehen:

Die Fans sind nicht glücklich über die Zusammenarbeit

Was stört die CoD-Fans? Die Spieler von Call of Duty freuen sich nicht über die Fallout-Skins. Zwar hassen die meisten das neue Bundle nicht, jedoch scheint die Community nicht glücklich über die blauen Skins.

Auf Reddit teilte der Nutzer X_Zephyr ein Bild des neuen Bundles. Seinem Post verpasste er die Überschrift: „Gier. Gier ändert sich nie“. Unter seinem Beitrag sammeln sich allerlei Meinungen zum neuen Bundle.

Am prominentesten ist die Meinung von Reza_Evol auf Reddit, der schreibt: „Ich wünschte, COD hätte Fallout-Skins, hat noch nie jemand in der Geschichte der Menschheit gesagt.“

coppercrackers widerspricht ihm auf Reddit: „Ich weiß nicht, Mann, ein paar Energiewaffen aus Fallout zu haben, wäre ziemlich genial. […]“

Angel_of_Mischief hat gemischte Gefühle mit den Skins auf Reddit: „[…] Was Call of Duty mit Crossovern getan hat, indem es zu Diät-Fortnite wurde, untergräbt den ernsten Ton des Settings. […]“

Was sagen die Fallout-Fans? Die Fallout-Fans profitieren von der Zusammenarbeit nicht. TheGuardianInTheBall weist auf Reddit darauf hin, dass die Modder von Fallout seit Jahren versuchen, das Spiel in Call of Duty zu verwandeln.

PossibleRude7195 findet auf Reddit: „Wow, sie haben das absolute Minimum getan.“

In einem Reddit-Beitrag im Forum von Fallout zeigen sich die Fans der Reihe enttäuscht von der Zusammenarbeit. Der Nutzer Drakula_dont_suck schreibt auf Reddit: „Von allen Möglichkeiten, die ich mir für ein Fallout-Crossover vorstellen kann, sind Tresorraumanzüge und blaue/gelbe Skins die uninspirierteste Variante.“

Die vier Operator-Skins und die zwei Waffen im blau-gelben Design sind tatsächlich recht simpel gehalten. Außerdem ist das Blau recht hell, was manche gar als Pay2Loose ansehen könnten, weil sie schneller gesehen werden.

Von beiden Seiten erntet die Zusammenarbeit also Kritik. Die meisten hätten sich wohl einige coolere Möglichkeiten ausgemalt, wie das Crossover hätte aussehen können. Während die Skins in CoD nicht gut ankommen, könnt ihr bald in Fallout 76 wie der coolste Charakter aus der Serie von Amazon sein.