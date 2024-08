Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

In Call of Duty: Warzone und Call of Duty: MW3 gibt es schon länger eine Kooperation mit Godzilla x Kong. Das Franchise leiht CoD schon länger die B.E.A.S.T. Handschuhe, die zu den teuersten Items im Spiel gehören.

Was ist das für ein Item? Das Item, um das es geht, sind die B.E.A.S.T. Handschuhe, die zur Kooperation zwischen Call of Duty und Godzilla x Kong gehören.

Die Handschuhe gibt es als Belohnung für den Kauf von 4 Kong x Godzilla Bundles im Shop. Jedes Bundle kostet dabei etwa 2.400 Call of Duty Points, also umgerechnet etwa 20 €.

Die Handschuhe waren allerdings bis auf ihren Preis lange Zeit eher unspektakulär. Sie hatten weder eine besondere Animation noch hat es sich für die Spieler angefühlt, als würden sie die Gegner mit der Faust King Kongs durch die Gegend schlagen. Das Item machte also eigentlich nicht das, was man von ihm erwarten würde. Ein neues Update hat das jetzt aber geändert.

Neues Update verleiht den Handschuhen richtig Kraft

Was bringt das neue Update? Das neue Update von Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone hat den Handschuhen endlich so richtig Kraft verliehen. Wenn Spieler ihre Gegner jetzt damit treffen, fliegen diese viele Meter durch die Luft, ganz als ob King Kong höchstpersönlich zuschlagen würde.

Die Spieler, die die Handschuhe haben, dürfen sich also darüber freuen, dass die Gegner jetzt, wie wohl von Anfang an gedacht, so richtig durch die Karte fliegen.

In einem Video auf X.com zeigt DETONATED, wie die neue Animation jetzt aussieht:

#MW3: The $80 BEAST Glove has been UPDATED to SUPER YEET enemies across the Map! pic.twitter.com/CkfotJPI4R — DETONATED (@DETONATEDcom) July 30, 2024

Zuvor hatten Spieler sich bei der Einführung der Handschuhe beschwert, dass diese die Feinde nicht mal umwerfen würden. Entsprechend positiv sind die Kommentare, die es jetzt für das Update gibt.

Was sagen die Spieler zum Update? Viele Spieler hatten gar nicht mehr mit einem Update der Handschuhe gerechnet. Die Handschuhe kamen im April 2024 ins Spiel und bis zum Update Ende Juli passierte nichts.

@KiyyDumb schreibt dazu auf X.com: „Warum haben sie es Monate später geändert? Ich hätte es am ersten Tag gekauft, wenn es das getan hätte“

@SquashyButton29 findet den Preis auf X.com dennoch nicht gerechtfertigt: „Ich meine, es ist gut, dass es jetzt einen lustigen, zusätzlichen Effekt gibt, aber es ist immer noch verrückt, dass man 80 Dollar ausgeben muss, um das freizuschalten.“

@BLACGOKU sagt auf X.com: „Das ist es mir jetzt auf jeden Fall wert 😂.“

Die Handschuhe sind für etwa 80 € immer noch teurer als das Spiel selbst. Auch mit der neuen Animation finden die Spieler den Preis nicht wirklich gerechtfertigt. Als es die Animation noch nicht gab, war der Aufschrei aber noch lauter: CoD MW3: Fans ärgern sich über Gorilla-Handschuhe für 80 € – „Hatte auf eine Animation gehofft“