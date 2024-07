Saison 5 von Call of Duty startet und überall sind Cheater mit Xbox-Logo, Activision erklärt den Grund

Nach dem Launch von Saison 5 gab’s ein spürbar erhöhtes Aufkommen von Cheatern in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III. Jetzt erklärten die Activision-Verantwortlichen, wie es dazu kam.

Wie schlimm war die Cheater-Plage? Vor einigen Tagen startete die fünfte Saison und zeitgleich landete Call of Duty: Modern Warfare III im Xbox Game Pass. Am Wochenende kamen dann Meldungen auf, dass sich ungewöhnlich viele Cheater im beliebten Online-Shooter herumtreiben würden.

Auf X berichtete CharlieIntel: „Nach dem Start von Saison 5 scheint es in ganz Warzone einen Zustrom von Cheatern zu geben, auch im Ranglistenspiel. Viele der Cheater scheinen über PC Game Pass (Microsoft-Store-Version) zu spielen, da sie in der Lobby mit einem Xbox-Logo erscheinen und Hacks verwenden. Bisher gibt es keinen Kommentar von Activision.“

Dieser Trailer stimmt euch auf Call of Duty – Warzone ein:

Schummler hatten kurzzeitig leichtes Spiel

Gab es mittlerweile einen Kommentar von Activision? Die Reaktion von Activision folgte heute, am 30. Juli 2024. Über den Account „Call of Duty Updates“ erklärten die Verantwortlichen via X:

„RICOCHET Anti-Cheat hat am Wochenende ein Problem mit einem Erkennungssystem behoben, das zu einem Anstieg der Cheater-Meldungen führte. Zur Klarstellung: #TeamRICOCHET ist in der Lage, die spezifische Plattform für alle Benutzer zu erkennen, unabhängig davon, wie sie im Spiel erscheinen. Wenn ihr den Verdacht habt, dass ein Spieler in eurer Lobby betrügt, unabhängig von der Plattform, empfehlen wir euch, einen Bericht im Spiel einzureichen, um weitere Untersuchungen durchzuführen.

Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Cheater zu bekämpfen, Cheat-Anbieter auszuschalten und unseren Spielern ein faires und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten.“

Offenbar waren PC-Spieler für einige Zeit in der Lage, sich als Xbox-Spieler auszugeben und dann PC-Hacks zu verwenden, um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Daher die Erklärung von Activision bezüglich der jetzt wieder funktionierenden Plattform-Erkennung. Schummler gibt’s in Multiplayer-Games leider immer wieder. Hier berichten wir über 6 Cheater, die live vor einer Kamera mogelten