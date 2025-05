Call of Duty Black Ops 6: Patch Notes zu Season 4 auf Deutsch

Mit Season 4 kommen in Call of Duty Black Ops 6 neue Inhalte wie Maps, Waffen und zudem auch wichtige Anpassung in der Balance des Spiels. Activision hat die Patch Notes für die kommende Season veröffentlicht und wir zeigen sie euch auf Deutsch.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Neben wichtigen Anpassungen in der Balance des Spiels gibt es kommende Inhalte, auf die sich Fans freuen können. Die wichtigsten Änderungen sowie Neuerungen findet ihr hier zusammengefasst:

Drei neue Maps Shutdown (6v6) Fugitive (6v6) Blitz (6v6)

Neuer Modi für den Multiplayer Team Elimination

Drei neue Waffen LC10 – Maschinenpistole FFAR 1 – Sturmgewehr Essex Model 07 – Repetiergewehr

Drei neue Aufsätze G-Grip für SMGs und Sturmgewehre Stryder .22 Burst-Aufsatz SVD-Vollautomatische-Mod TR2 CQB – Verändert euer TR2-Gewehr so, dass ihr Munition eurer Handfeuerwaffen abfeuern könnt

Neue Abschussserie Witwenmacher

Warzone entfernt Solos und ersetzt den Modus mit Casual Solos

Grief soll für Zombies zurückkehren Ein Modus, indem 2 Teams aus 4 Spielern gegeneinander antreten



Die Patch Notes sehen derzeit sehr übersichtlich aus und abseits von den neuen Inhalten sollen auch Anpassungen sowie Bug-Fixes das Spiel verbessern, die schon seit einiger Zeit die Spieler geplagt haben. Nähere Details zu den Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Seite von callofduty.com.

Da die Patch Notes auf Englisch sind, haben wir alle Patch Notes gesammelt und sie übersetzt. Ihr findet die deutsche Liste aller Änderungen zu Season 4 auf Seite 2.

Wann startet Season 4? Blck Ops 6 Season 4 soll am 29. Mai 2025 starten, also heute. Um 18:00 Uhr könnt ihr dann durchstarten und mit euren Freunden im Multiplayer oder in Warzone die neuen Inhalte genießen. Eine genauere Übersicht über die groben Änderungen findet ihr zudem in der Season-Übersicht zu Season 4.