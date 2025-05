Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone Season 4 (Mai 2025) – Roadmap mit allen Infos zu Start, Waffen, Maps & Battle Pass auf Deutsch

Am 29. Mai startet in Call of Duty: Black Ops 6 und in Call of Duty: Warzone Season 4. Die Roadmap mit den kommenden Inhalten ist bereits verfügbar und offenbart unter anderem neue Waffen, Maps und Modi.

Wann startet Season 4? Donnerstag, 29. Mai 2025, um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Was ist neu in Season 4?

5 neue Maps

3 neue & wiederkehrende Multiplayer-Modi:

Neue Punkteserie

5 neue Waffen

4 neue Aufsätze

Zombies: Einführung des Grief-Modus (4v4)

Warzone: Neue Inhalte (Modi, POI, Perk, Fahrzeug)

Battle Pass

Mit unserem Inhaltsverzeichnis gelangt ihr zu den jeweiligen Inhalten, die euch besonders interessieren:

Übergreifende neue Inhalte für Black Ops 6 & Warzone in Season 4

Neue Waffen in Season 4

LC10 : Maschinenpistole, Launch, Battle Pass

: Maschinenpistole, Launch, Battle Pass FFAR 1 : Sturmgewehr, Launch, Battle Pass

: Sturmgewehr, Launch, Battle Pass Essex Model 07: DMR, im Verlauf der Season, Event

DMR, im Verlauf der Season, Event Olympia : Spezialwaffe/Schrotflinte, Mid-Season, Event

: Spezialwaffe/Schrotflinte, Mid-Season, Event Pickaxe: Nahkampfwaffe, Mid-Season, Event

Neue Waffenaufsätze: in Season 4

G-Grip : Vordergriff mit integriertem Laser für verbesserte Schussstabilität, horizontale Rückstoßkontrolle und engere Streuung beim Wechsel zwischen Hüftfeuer und Visier (Launch, Battle Pass):

: Vordergriff mit integriertem Laser für verbesserte Schussstabilität, horizontale Rückstoßkontrolle und engere Streuung beim Wechsel zwischen Hüftfeuer und Visier (Launch, Battle Pass): Stryder .22 3-Round Burst Mod: Eine Modifikation, mit der die Pistole in 3er-Bursts schießt und so die Feuerrate drastisch erhöht (Launch, Event).

Eine Modifikation, mit der die Pistole in 3er-Bursts schießt und so die Feuerrate drastisch erhöht (Launch, Event). SVD Full Auto Mod : Eine Modifikation, die das halbautomatisch schießende Scharfschützengewehr vollautomatisch schießen lässt (In-Season, Event).

: Eine Modifikation, die das halbautomatisch schießende Scharfschützengewehr vollautomatisch schießen lässt (In-Season, Event). TR2 CQB Auto Conversion: Ein Umbau der DMR, der sie in einen kompakteren Rahmen setzt und vollautomatisch Pistolen-Munition verschießen lässt, was sie die Feuerrate erhöht (In-Season, Event).

Battle Pass und Black Cell von Season 4

Battle Pass: Über 110 Inhalte, inklusive dem neuen Operator „Supermax“-Stitch, den Waffen LC10 & FFAR 1 und des G-Grip-Aufsatzes.

Über 110 Inhalte, inklusive dem neuen Operator „Supermax“-Stitch, den Waffen LC10 & FFAR 1 und des G-Grip-Aufsatzes. BlackCell: Premium-Angebot mit dem Operator „Omen“, exklusiven Skins, Waffenbauplänen und weiteren Boni (z. B. 10% XP Boost).

Neue Events in Season 4:

Ballerina : Alle Modi, 5. bis 12. Juni – Belohnungen inkl. Essex Model 07

: Alle Modi, 5. bis 12. Juni – Belohnungen inkl. Essex Model 07 Rivals: Alle Modi, 12. bis 26. Juni – Belohnungen inkl. Stryder .22 Mod & der Punkteserie Grim Reaper

Neue Operatoren in Season 4

Omen (BlackCell, Launch).

Stitch (Battle Pass, Launch).

Eve Macarro (Bundle, im Verlauf der Season): Bekannt aus dem Film „Ballerina“ (John Wick Universum).

Neue Shop-Bundles in Season 4

Tracer Pack: Ballerina,

Tracer Pack: Ink and Smoke Reactive Ultra Skin

und weitere.

Call of Duty: Black Ops 6 Multiplayer – Das ist neu in Season 4

Season 4 bringt einige neue Inhalte für den Multiplayer von Season 6, darunter neue Maps und Modi. Was euch im Detail erwartet, fassen wir euch hier zusammen.

Neue Maps für den Multiplayer in Season 4

Call of Duty: Black Ops 6 bekommt in Season 4 insgesamt 5 neue Maps für den Multiplayer:

Shutdown (Launch, Core, 6v6, Klein)

(Launch, Core, 6v6, Klein) Fugitive (Launch, Core, 6v6, Mittel)

(Launch, Core, 6v6, Mittel) Blitz (Launch, Strike, 6v6/2v2, Klein)

(Launch, Strike, 6v6/2v2, Klein) Eclipse (Mid-Season, Strike, 6v6/2v2, Klein)

(Mid-Season, Strike, 6v6/2v2, Klein) Fringe (Mid-Season, Core, 6v6, Mittel): Remaster der “Black Ops 3”-Map

Neue Modi für den Multiplayer in Season 4

Call of Duty: Black Ops 6 bekommt in Season 4 insgesamt 3 neue & wiederkehrende Modi für den Multiplayer:

Team Elimination (Launch)

Eine besondere Version von „Abschuss bestätigt“, in der beide Teams über eine begrenzte Zahl von Leben verfügen. Das Team, das als Letztes überlebt, gewinnt.

One in the Chamber (im Verlauf der Season)

Ein Frei-für-alle-Modus, in dem jeder Spieler lediglich eine Pistole mit nur einer Kugel und einem Messer besitzt. Diese eine Kugel ist aber, wenn ihr trefft, ein garantierter Kill. Jeder Spieler hat 3 Leben.

Party Ops (Mid-Season, zeitlich limitiert)

Spieler treten einer zufällig ausgewählten Reihe von Minispielen mit Partythemen an. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl am Ende des Matches gewinnt.

Neue Punkteserie für den Multiplayer in Season 4

Grim Reaper: Ein Raketenwerfer, der vier Raketen verschießt

Call of Duty: Black Ops 6 Zombies – Neue Inhalte in Season 4

Auch der Zombie-Modus von Black Ops 6 wird mit neuen Inhalten versehen. Das Highlight der Season ist dieses Mal jedoch keine neue Map, sondern ein kompetitiver Modus, in dem 2 Teams gegeneinander antreten.

Der Grief-Modus kehrt in Season zurück (Launch, 4v4)

Wie funktioniert der Modus? Grief ist ein kompetitiver Modus. Zwei Teams aus vier Spielern kämpfen darum, wer länger gegen die Zombies überlebt. Dazu können sie „Griefs“ (Debuffs) nutzen, die sie durch das Erobern von Zonen bekommen, um dem Gegnerteam schwierigere Konditionen zu verschaffen. Das Team, das als Letztes steht, gewinnt.

Es gibt keinen direkten Schaden an gegnerischen Spielern.

Gespielt wird auf „Grief Arenas“ auf 5 Karten – Liberty Falls, Terminus, Citadelle des Morts, The Tomb, Shattered Veil

Beispiele für Griefs: Waffen-Nerf, Ammo Drain, Zombie Ambush, Frozen.

Neue Gameplay-Elemente für Zombies in Season 4

Neue Munitions-Mod: Shatter Blast – Explosivgeschosse, die Rüstung zerstören können (Launch)

Shatter Blast – Explosivgeschosse, die Rüstung zerstören können (Launch) Neue Kaugummis: Explosive Flourish, Flavor Hex, Rainburps – (Launch)

Explosive Flourish, Flavor Hex, Rainburps – (Launch) Neue Unterstützungswaffe: Grim Reaper – ein Mächtiger Raketenwerfer (Event-Belohnung, im Verlauf der Season).

Neue Herausforderungen & zeitlich limitierte Modi für Zombies in Season 4

Dark Ops Challenges (Launch): Versteckte Aufgaben für exklusive Belohnungen.

Versteckte Aufgaben für exklusive Belohnungen. Starting Room (Mid-Season): Überlebenskampf im Startbereich (zeitlich limitiert).

Überlebenskampf im Startbereich (zeitlich limitiert). Abomination Challenge (Mid-Season): Jagd auf eine verstärkte Abomination (zeitlich limitiert).

Zombies Leaderboard-Events in Season 4

King of the Dead (26. Juni – 3. Juli)

(26. Juni – 3. Juli) Master of Grief (10. Juli – 17. Juli)

Call of Duty: Warzone – Neuer POI und weitere Inhalte für Verdansk

Neuer POI in Verdansk: The Overlook

Ein neuer Wolkenkratzer, der verschiedene Ebenen und Zugänge bietet

Neue Modi für Warzone in Season 4

Resurgence Casual (Mid-Season): Eine vereinfachte Version von Resurgence auf Rebirth Island, bei der ein Teil der Gegner keine Spieler, sondern Bots sind.

Clash (Launch, zeitlich limitiert, 52v52): Eine Art riesiges Team-Deathmatch. Punkte werden beispielsweise durch Kill Contracts erzielt.

Havoc Royale (Mid_Season, zeitlich limitiert): Resurgence mit sich ändernden Modifikatoren, die sich auf den Matchverlauf auswirken

Neuer Perk, Feldaufrüstung und Killstreaks

Neuer Perk

Loot Master (Mid-Season): Ein Perk für Resurgence- und Beutegeld-Matches, der beim Plündern hilft und die Loot-Menge erhöht, die man in Kisten findet.

Neue Killstreaks

Care Package (Mid-Season): Eine Killstreak, die nach dem Werfen eine Rauchschwade erzeugt, bei der dann eine Kiste landet, die selteten Loot erhalten kann. In Boden-Loot zu finden.

Hand Cannon (erwartet gegen Mid-Season) – Über Care Package verfügbar

Neue Feldaufrüstung:

Door Barricades (deutsch etwa: Tür-Barrikaden) – Über Care Package verfügbar

Neues Fahrzeug

Mit dem „Polaris Sportsman XP 1000“ gibt es ein neues Fahrzeug, das Platz für bis zu drei Spieler bietet.

Bis zum Start von Season 4 sollte sich nicht mehr an der Waffen-Meta in Call of Duty: Warzone ändern, wenn ihr also bis dato noch fleißig Kills und Siege sammeln wollt, solltet ihr euch die folgenden Schießeisen anschauen: CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht