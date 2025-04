„Die Lobby hat vergessen, dass ich existiere“ – Gamer verliert ein Match in CoD Warzone, obwohl er am Ende noch lebt

In einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone kämpfen die Spieler um den Sieg. Nur das Team, das am Ende noch lebt, gewinnt. Gleichbedeutend scheiden alle anderen Teams im Verlauf einer Runde aus. Einem Spieler passierte jedoch das Undenkliche und er überlebte gemeinsam mit einem fremden Team.

So verlor der Spieler in Warzone: Auf Reddit teilte ein Spieler ein Video aus Call of Duty: Warzone, in dem er auf mysteriöse Weise ein Match verlor. Dazu schrieb er: „[Die] Lobby hat vergessen, dass ich existiere.“

Das Video zeigt die letzten Sekunden eines Matches im Battle Royale. Der Reddit-Nutzer „kschwa7“ ist solo unterwegs und hat keine Mitspieler, die ihn unterstützen. Er schaut durch das Zielfernrohr seiner HDR und erblickt einen Spieler namens „Robin“, der mit einem anderen Gegner kämpft und diesen eliminiert.

kschwa7 gibt zwei Schüsse auf seinen Kontrahenten ab. Während der erste Schuss knapp über die Schulter gegangen sein könnte, ist der zweite ein sicherer Treffer auf den Kopf – doch es passiert nichts. Der Treffer wurde anscheinend nicht gewertet. Kurz darauf despawnt sein Gegner und es folgt die finale Killcam sowie die Endsequenz des Battle Royales.

Die Killcam zeigt das Schauspiel, das kschwa7 zuvor durch sein Fernrohr erblickte: Robins Kill an einem dritten Konkurrenten. Im Hintergrund ist kschwa selbst zu erkennen – netterweise von Call of Duty mit einem gelb-schwarzen „YOU“- Schriftzug (deutsch: Du) hervorgehoben.

Das Match ist vorbei, kschwa7 hat verloren. Robin ist der Sieger.

Hier könnt ihr den Reddit-Clip selbst sehen:

Fieser Bug raubt den verdienten Sieg

Wie ist das möglich? Eigentlich ist das nicht möglich, es handelt sich offenbar um einen Spielfehler. Der Reddit-Nutzer wurde durch einen Bug seines Sieges beraubt. Sein Schuss aus der HDR hätte seinen Kontrahenten niederstrecken und den Sieg sichern müssen.

Einige Spieler kommentieren den Vorfall auf Reddit. Einer schreibt: „Verdammt, der ist neu.“ Ein anderer antwortete: „Der außergewöhnlichste Bug, den ich seit langem gesehen habe.“

Manche Spieler berichten allerdings, dass der Bug tatsächlich gar nicht neu sei. Der Fehler soll schon im ursprünglichen Warzone vorgekommen sein, als Spieler das erste Mal auf Verdansk um das Überleben kämpften. Einem anderen Nutzer sei dies sogar auf Vondel passiert.

Jetzt, mit der Rückkehr von Verdansk in Season 3, ist wohl auch dieser Bug zurückgekehrt.

Falls ihr euch für Warzone interessiert, aber gerade gar nicht aktiv zockt, wäre jetzt in Season 3 vielleicht ein guter Zeitpunkt, um über die Rückkehr nachzudenken und mal wieder einen Blick in den „Battle Royale“-Shooter zu werfen. Neben der Rückkehr von Verdansk gibt es ein paar weitere spannende Änderungen. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: CoD Warzone bringt mit Season 3 seine beliebteste Map zurück – Lohnt sich die Rückkehr?