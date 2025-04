Hier sind 5 Gründe, um CoD Warzone mit Season 3 wieder zu spielen, wenn bei euch die Luft raus war

In Call of Duty: Warzone startet am 3. April die dritte Season, die während des Lebenszyklus von Black Ops 6 veröffentlicht wird. Activision hat einige spannende Änderungen für das Update angekündigt, für die es sich lohnen könnte, nochmal einen Blick in den Shooter zu wagen.

Am 2. April gehen für 24 Stunden die Server von Warzone offline. Bei der Rückkehr steht dann das große Update von Season 3 an. Falls ihr unsicher seid, ob ihr jetzt die Rückkehr zu Call of Duty wagen solltet, zeigen wir euch 5 Gründe, die dafür sprechen, aber auch einige Punkte dagegen.

1. Die Rückkehr von Verdansk

Natürlich ist das der erste, offensichtliche Grund, der für eine Rückkehr spricht: Verdansk kehrt zu Warzone zurück. Die beliebte Map des Battle Royales, mit der 2020 alles losging, kommt nach jahrelanger Abwesenheit zurück und hat ein paar Änderungen im Gepäck, die jedoch eher „subtil“ sein sollen, ohne den Combat-Flow der Map zu beeinflussen.

So ist etwa das Wasser unter der „Grazna Brücke“ jetzt knöchelhoch statt wie zuvor gefroren, um Schritte besser hörbar zu machen, ohne das Durchqueren des Gewässers zu erschweren. Ein anderes Beispiel ist Gebäude 3 in Storage Town, das jetzt eine zusätzliche Leiter hat, damit es eine etwas weniger starke Position ist.

2. Anpassungen für das Movement

Mit Black Ops 6 führte Call of Duty das sogenannte Omni-Movement ein, das euch in jede Richtung sprinten, springen und sliden lässt. Außerdem gibt es jetzt richtige Hechtsprünge. Wenn ihr seit dem Release von Black Ops 6 noch kein Warzone gezockt habt, ist allein das einen Blick wert.

Solltet ihr das Omni-Movement bereits kennen und kein Fan davon sein, gibt es für euch trotzdem eine gute Nachricht: Mit Season 3 wird das Omni-Movement für Warzone angepasst, damit es besser zur ursprünglichen Spielerfahrung des Battle Royales passt.

Zu den Änderungen zählen etwa:

Die Bewegungsgeschwindigkeit im Hocken wird um 10 % verringert

Die Geschwindigkeit, um von der Hocke in den Stand zu gehen, wird um 15 % erhöht

Die Geschwindigkeit, um während des Zielens durch ein Visier von der Hocke in den Stand zu gehen, wird um 39 % erhöht

Das Bewegungstempo im Liegen wird um 5 % verringert

Die Sprint-Bewegungsgeschwindigkeit wird um 4,9 % verringert

Die Sprung-Abklingzeit wird um 40 % reduziert, um die Reaktionsfähigkeit bei wiederholten Sprüngen zu verbessern.

Die Omni-Sprint-Geschwindigkeitsskalierung für Seit- und Rückwärtsbewegungen wird um 8,5 % reduziert

Es wird also vor allem Sprintgeschwindigkeit reduziert und der Cooldown fürs Springen erhöht, wodurch ihr womöglich wieder besser Bunnyhoppen könnt.

3. Die Rückkehr von 150 Spielern

Als Warzone 2020 startete, kämpften bis zu 150 Spieler auf Verdansk um den Sieg. Im Jahr 2023 wurde diese Zahl jedoch auf 100 Spieler pro Match reduziert. Mit Season 3 kehrt die ursprüngliche Spielerfahrung zurück und ihr könnt endlich wieder in Lobbys mit 150 Spielern antreten.

4. Das Schießen im freien Fall

Eine gute Nachricht für Nostalgiker, eine schlechte Nachricht für alle, die das Feature schon 2020 gehasst haben: Das Schießen im freien Fall kehrt mit Season 3 ebenfalls zurück und ermöglicht euch, mit eurer 9mm-Startpistole auf Gegner zu schießen, ehe ihr überhaupt den Boden erreicht habt.

5. Änderungen am Ranked-Crossplay

Crossplay ist eigentlich eine coole Idee, denn es ermöglicht euch, mit Freunden auf einer anderen Plattform zu spielen. In Call of Duty und anderen Shootern ist das für Konsolen-Spieler allerdings oftmals nicht so reizvoll, denn die vielen Cheater sind großteils auf PC aktiv – wie jetzt auch wieder eine Auswertung von Activision zeigte (via callofduty.com).

Mittlerweile gibt es jedoch zumindest für Konsolen-Spieler gute Nachrichten: Ihr könnt das Crossplay von Black Ops 6 und Warzone in Ranked deaktivieren. Zudem erhalten Konsolen-Spieler jetzt die Option, das Crossplay nur mit anderen Konsolen zu erlauben – PlayStation-Spieler können also mit ihren Xbox-Freunden zocken, ohne von PC-Cheatern genervt zu werden.

Erwartet bei eurer Rückkehr die üblichen Probleme

Was spricht gegen eine Rückkehr? Da Warzone kostenlos spielbar ist, spricht eigentlich nichts dagegen, selbst einen Blick auf die neue Season zu werfen. Solltet ihr das tun, müsst ihr aber mit den bekannten Kritikpunkten rechnen.

Das Skill-based-Matchmaking wird wie auch in Black Ops 6 kritisiert. Ähnliches gilt für den Aim-Assist bei Controllern, den viele „Maus und Tastatur“-Spieler weiterhin als zu stark empfinden, sowie Server-Probleme und der altbekannte Paketverlust.

Wenn ihr auf dem PC zockt, werdet ihr zudem weiterhin auf Cheater treffen. Diese sind immer noch ein großes Problem. Passend dazu hat sich Activision jetzt erstmals zu Shadowbanns geäußert und das System des „limitierten Matchmakings“ erklärt: Call of Duty spricht erstmals über Shadowbanns – Es gibt sie wirklich und eure Freunde können schuld sei