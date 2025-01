CoD Black Ops 6 opfert das Wohl einer Plattform, damit wenigstens ein paar von euch vor Cheatern gerettet werden

Schummler frustrieren viele Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 und rauben ihnen den Spielspaß, doch für einen Teil der Community wird es in Season 2 besser werden.

Was ist das Problem? Im November 2024 startete in Call of Duty: Black Ops 6 der Ranked-Modus, doch seither wird das Spiel von unzähligen Cheatern überflutet – das frustriert viele Spieler. Zwar konnte Activision tausende Accounts bannen, doch das reicht der Community nicht.

Seit des euphorisch gefeierten Releases verlor Black Ops 6 einen Großteil der Spieler, den der neuste Ableger der Reihe zuvor gewinnen konnte. Auch viele Profis und Content-Creator verdeutlichten, dass ihnen die Cheater den Spaß rauben.

Kurz vor dem Start von Season 2 hat Activision sich jetzt erneut zu dem Problem und dem Anti-Cheat-System geäußert und in Aussicht gestellt, dass zumindest ein paar von euch nicht mehr gegen die Schummler spielen müssen.

Activision rettet Konsolen-Spieler

Wie will Activision euch retten? Activision hat einige Versprechen zum RICOCHET Anti-Cheat gemacht, darunter neue Erkennungssysteme und aktualisierte Modelle zur Erkennung von Aim-Botting (via X).

Die wichtigste Info des Posts ist jedoch:

Konsolen-Spieler können in Season 2 Crossplay deaktivieren.

Wenn ihr also auf PlayStation oder Xbox zockt, müsst ihr fortan nicht mehr mit PC-Spielern spielen. In Season 1 konntet ihr das Crossplay zwischen Konsolen und PC in Ranked nicht abschalten. Das ging nur in nicht gewerteten Matches außerhalb des Modus.

Auf den Konsolen seid ihr in der Regel vor Cheatern geschützt, wenn ihr das Crossplay mit PC deaktiviert. Viele Spieler wünschten sich deshalb die Option auch für den Ranked-Modus.

PC-Spieler leiden weiter

Wieso opfert Activision das Wohl der PC-Spieler? Am PC könnt ihr euch nicht vor Cheatern schützen, indem ihr das Crossplay deaktiviert. Ihr werdet auch weiterhin auf die Schummler treffen.

Voraussichtlich wird es für PC-Spieler jetzt sogar noch unangenehmer, wenn die Konsolen-Spieler in den Lobbys fehlen. Zum einen könnt ihr gegebenenfalls mit längeren Queue-Zeiten rechnen, da weniger Spieler für eure Matches infrage kommen.

Zum anderen ist die totale Zahl der Spieler, mit denen ihr in eine Lobby kommen könnt, jetzt geringer. Bei einer gleichbleibenden Cheater-Zahl würde das bedeuten, dass der prozentuale Anteil der Schummler höher ausfällt als zuvor. Ihr trefft also im schlimmsten Fall noch häufiger auf die Spielverderber.

Damit die Konsolen-Spieler unter euch zum Start von Season 2 nicht lange nach der Option zur Abschaltung des Crossplays suchen müssen, könnt ihr euch auf MeinMMO nochmal in Erinnerung rufen, wo ihr die Einstellung findet: Call of Duty: Black Ops 6: Crossplay deaktivieren – So geht’s