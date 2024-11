CoD Black Ops 6 bannt 19.000 Spieler in Ranked, aber die Community sagt, das reicht noch nicht

Die Community von Call of Duty: Black Ops 6 ist frustriert, weil Activision mit 19.000 Banns prahlt, aber die schlimmsten Cheater noch aktiv sind.

Was ist gerade bei Black Ops 6 los? Das neuste Call of Duty hat, wie viele andere Shooter und Multiplayer-Spiele, ein Problem: zahlreiche Spieler betrügen mit externer Software in PvP-Matches.

Am 21. November 2024 ist in CoD Black Ops 6 der Ranked-Modus des Multiplayers gestartet. Dort treten die Spieler in reglementierten Matches gegeneinander an, um möglichst hohe Ränge oder gar die Leaderboards mit den besten Spielern zu erreichen.

Kurz nach dem Start des Ranked-Modus war dieser bereits voller Cheater. Viele Spieler nutzten dabei sehr offensichtliche Schummeleien wie das sogenannte „Spinbotting“, bei dem sich die Spielfiguren schnell drehen und dabei präzise auf alles in ihrer Nähe schießen – in jede Richtung.

Am 26. November 2024 verkündete Activision dann in einem Post auf X.com, dass sie 19.000 Cheater in Black Ops 6 gebannt haben.

Viele Spieler des beliebten Shooters haben in den sozialen Netzwerken auf die 19.000 Banns reagiert, doch für einige ist das noch kein Grund zum Feiern, die vermeldeten Banns reichen einfach noch nicht.

Die schlimmsten Cheater sind noch aktiv

Warum reicht das noch nicht? Die Spieler führen hierbei verschiedene Gründe auf. Ein User kommentiert beispielsweise auf X.com, dass nach den 19.000 Banns einfach 25.000 neue Accounts erstellt werden.

Der Content-Creator und ehemalige CoD-Profi Matthew „Nadeshot“ Haag bezeichnet die Meldung sogar als „komplette Propaganda“ und stellt infrage, wie Activision 19.000 Spieler bannen konnte, wenn die offensichtlichsten Cheater noch aktiv sind (via X.com).

Laut Nadeshot seien mindestens 10 Namen auf den ersten drei Seiten der Leaderboards offensichtliche Cheater, die in den Streams der legitimen Top-Spieler beim Spinbotten zu sehen sind.

Einige Spieler kommentieren außerdem, dass das die gleiche Meldung wie jedes Jahr sei und die Problematik dennoch seit Jahren nicht merklich besser geworden ist. Auch CoD: Warzone ist ein Thema. Die Spieler berichten dort Cheater in jedem Match zu treffen und fragen Activision nach dem dortigen Stand.

Viele Spieler sagen zudem, sie wurden fälschlich gebannt und wollen wissen, was dagegen unternommen wird. Das war bereits in den vergangenen Wochen ein Thema in der Community – noch vor dem Start des Ranked-Modus. Ein bekannter deutscher YouTuber wurde ebenfalls erwischt: Deutscher YouTuber wird in CoD: Black Ops 6 gebannt, sagt sein Kumpel ist schuld