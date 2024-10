In Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr mit Spielern auf einer anderen Plattform zusammen zocken – aber das will nicht jeder. Wir zeigen euch hier, wie ihr das Crossplay abschaltet.

Was ist Crossplay eigentlich? Crossplay ist eine Einstellung in verschiedenen Spielen, die es euch erlaubt, mit Spielern auf einer anderen Plattform zusammenzuspielen – oder gegen sie.

Mit Crossplay könnt ihr beispielsweise den Multiplayer von Black Ops 6 auf der PS5 spielen und gemeinsam mit Freunden, die auf dem PC oder der Xbox zocken, über die Maps jagen.

So schaltet ihr das Crossplay in Black Ops 6 ab

Wie schalte ich das Crossplay ab? Als Erstes müsst ihr die Einstellungen des Spiels öffnen und dort „Konto & Netzwerk“ auswählen. Anschließend findet ihr im Bereich „Online“ die Option, das Crossplay abzuschalten. Hier nochmals in der Übersicht:

Einstellungen – Konto & Netzwerk – Crossplay

Hinweis: Ihr könnt das Crossplay nur auf den Konsolen, also auf PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S deaktivieren. Auf dem PC könnt ihr Crossplay nicht abschalten!

Wenn ihr auf der Xbox spielt, habt ihr zusätzlich die Option, das Crossplay über die Einstellungen der Konsole abzuschalten. Dort müsst ihr dann „Online Sicherheit und Familie“ öffnen und auf „Privatsphäre und Onlinesicherheit“ klicken.

Anschließend navigiert ihr zu den „Xbox Datenschutz“-Einstellungen und müsst unter „Kommunikation und Multiplayer“ das „netzwerkübergreifendes Spiel“ blockieren. Hier nochmal übersichtlich:

Einstellungen – Allgemein – Onlinesicherheit und Datenschutz – Datenschutz und Onlinesicherheit – Xbox Datenschutz – Details anzeigen & anpassen – Kommunikation und Multiplayer – netzwerkübergreifendes Spiel blockieren.

Falls ihr auf der Suche nach weiteren Tipps, Tricks und Guides zu Call of Duty: Black Ops 6 seid, haben wir hier eine Übersicht geschaffen, die alle hilfreichen Artikel auf MeinMMO für euch übersichtlich auflistet: Call of Duty Black Ops 6: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht