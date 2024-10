Call of Duty Black Ops 6: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht

Mit Call of Duty: Black Ops 6 geht die beliebte Shooter-Reihe in die nächste Runde. Wie jedes Jahr gibt es wieder verschiedene Waffen oder Setups, die besonders gut performen. Wir halten aber auch die Augen nach Tipps offen, die wir euch mit auf den Weg geben können. In diesem Artikel sollt ihr eine Übersicht all unserer Tipps, Guides, Tier-Listen und Waffen-Builds finden.

Auf MeinMMO veröffentlichen wir zahlreiche Hilfestellungen, die euch in euren Runden in Call of Duty: Black Ops 6 zum Erfolg verhelfen sollen. Damit ihr euch die verschiedenen Guides, Tipps, Tier-Listen oder Waffen-Builds nicht mühselig selbst raussuchen müsst, soll euch dieser Artikel eine Übersicht verschaffen.

Wir werden den Artikel natürlich regelmäßig aktualisieren, wenn neue Guides oder Tipps auf MeinMMO veröffentlicht wurden.

Die Artikel sind in folgende Kategorien unterteilt:

Allgemeine Infos

Tipps und Tricks

Guides, Tier-Listen und Waffen-Builds

Alles zu Waffen:

Disclaimer: Wir werden am Wochenende (26. & 27.10.) neue Waffen-Builds schreiben und den Artikel zu den besten Waffen aktualisieren. Dieser wird fortan auch stetig auf dem aktuellen Stand gehalten. Wir wollten den Artikel jedoch nicht am Release-Tag überarbeiten, ehe sich die Meta klar definiert hat.

Sonstiges:

Fixes und Workarounds für technische Probleme

In Call of Duty gehört auch das Erspielen von Waffen-Tarnungen zu den jährlichen Zielen der Spieler – besonders die Gold-Tarnung. Während der ein oder andere sich für den Camo-Grind jedoch Zeit lässt, kann es anderen nicht schnell genug gehen: Während ihr noch auf den Start von CoD Black Ops 6 gewartet habt, zeigen dreiste Spieler schon stolz ihre Gold-Camos