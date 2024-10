In CoD Black Ops 6 ist die C9 derzeit eine der beliebtesten Waffen. Wir zeigen euch deshalb 3 Builds, mit denen ihr die MP spielen könnt.

In Call of Duty: Black Ops 6 kristallisiert sich so langsam die erste Meta heraus und die Maschinenpistole C9 gehört zu den beliebtesten Waffen der Community – wie schon in der Open Beta. Damit ihr mit euren Gegnern mithalten könnt, stellen wir euch hier drei Builds für die C9 zur Auswahl:

Diese Builds erwarten euch:

Klickt einfach auf den Build, der euch interessiert, und ihr springt automatisch zu dem entsprechenden Part in unserem Artikel.

CoD Black Op 6: C9 – Meta Build

Was ist das für ein Build? Gemessen an den aktuellen Zahlen, spielt ein Großteil der Community die C9 aktuell mit diesem Build. (Stand: 26. Oktober via wzstats.gg)

Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Visier: Reflexvisier Accu-Spot

Reflexvisier Accu-Spot Schaft: Ausgewogener Schaft

Ausgewogener Schaft Griff: Ergonomischer Griff

Ergonomischer Griff Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Feuermodifikation: Rückstoßfedern

Rückstoßfedern Magazin: Magazinerweiterung 1

Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze ausrüsten zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

CoD Black Ops C9 Build von Shotzzy

Was ist das für ein Build? Der Build ist von dem CoD-Profi Anthony „Shotzzy“ Cuevas-Castro. Shotzzy wurde 2024 mit Team OpTic CoD-Weltmeister und als MVP (wertvollster Spieler) ausgezeichnet.

Lauf: Verstärkter Lauf

Verstärkter Lauf Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 1

Magazinerweiterung 1 Griff: Nahkampfgriff

Nahkampfgriff Schaft: Ausgewogener Schaft

Dieser Build stammt noch vom 6. September, also aus der Open-Beta. Shotzzy hat seither noch kein Update zu dem Loadout gepostet. Sollte er den Build verändern, werden wir ihn auch im Artikel aktualisieren.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema CoD Black Ops 6: Monster Energy – Mit diesen Dosen könnt ihr euch Skins und Boni sichern von Dariusz Müller

CoD Black Ops C9 Build von Scump

Was ist das für ein Build? Der Build ist von Seth „Scump“ Abner. Der ehemalige E-Sportler und derzeitige Content-Creator ist in CoD eine Legende. 2017 wurde er mit OpTic Weltmeister.

Lauf: Verstärkter Lauf

Verstärkter Lauf Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Ranger-Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 1

Magazinerweiterung 1 Griff: Schnellzieh-Griff

Schnellzieh-Griff Schaft: Infiltrator-Schaft

Dieser Build stammt allerdings noch aus der Beta (7. September). Sollte Scump den Build verändern, werden wir ihn auch im Artikel aktualisieren.

In den ersten Tagen eines neuen CoDs ist vor allem eines wichtig: schnell leveln und alle Waffen freischalten. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr in Call of Duty: Black Ops 6 möglichst in den Stufen aufsteigt: Black Ops 6: Mit diesen 3 Tricks könnt ihr besonders schnell leveln