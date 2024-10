CoD Black Ops 6: Monster Energy – Mit diesen Dosen könnt ihr euch Skins und Boni sichern

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

In Black Ops 6 gibt es eine Mission, bei der sich Spieler gruseln: „Damit hat es sich in ein Horrorspiel verwandelt“

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

CoD Black Ops 6 Zombies: Safe Code & Beuteschlüssel – So öffnet ihr den Tresor in Liberty Falls

Beachtet: In Österreich und der Schweiz nehmen andere Produkte an der Kollaboration teil:

Welche Monster Energy Dosen müsst ihr kaufen? In Deutschland nehmen die folgenden Produkte von Monster Energy an der Kollaboration mit CoD Black Ops 6 teil:

Ihr könnt euch verschiedene Belohnungen für Call of Duty: Black Ops 6 sichern, indem ihr Codes von „Monster Energy“-Dosen einlöst. Wir zeigen euch, was ihr dazu wissen müsst.

