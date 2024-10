CoD Black Ops 6: Mit diesen 3 Tricks könnt ihr besonders schnell leveln

Ihr spielt Black Ops 6 und wollt schnell und effektiv Leveln? MeinMMO stellt euch ein paar Tipps vor, mit denen ihr schnell in der Stufe steigt.

Warum sollte man leveln? Wenn ihr in Black Ops 6 neue Waffen oder Ausrüstungen freischalten wollt, müsst ihr bestimmte Level erreichen. MeinMMO nennt euch deshalb ein paar Tipps, wie ihr eure Erfahrungspunkte besonders schnell steigern könnt.

Tägliche Herausforderungen abschließen

In Call of Duty: Black Ops 6 erhaltet ihr jeden Tag eine Reihe von täglichen Aufgaben, die ihr unbedingt erledigen solltet. Diese geben vergleichsweise viele Erfahrungspunkte und sind in der Regel leicht zu erfüllen. Ihr bekommt jeden Tag neue Herausforderungen und alte Aufgaben verfallen. Daher solltet ihr diese Aufgaben als Erstes erledigen.

Die täglichen Herausforderungen seht ihr im Menü der Multiplayer-Lobby.

Wählt zielbasierte Spielmodi

Wenn ihr nicht nur Spaß haben, sondern auch zügig leveln wollt, dann solltet ihr vorwiegend auf Modi spielen, die auf ein klares Ziel setzen. Denn hier bekommt ihr nicht nur Erfahrung für das Töten von Gegnern, sondern ebenso einen dicken Bonus für das Erfüllen eures Ziels.

Insbesondere vier Modi sind empfehlenswert, wenn ihr schnell Leveln und effektiv spielen möchtet. Alle Spielmodi und Karten von Black Ops 6 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO:

Domination

Hardpoint

Kill Order

Kill confirmed

Kill confirmed ist ein sehr schneller Modus, in dem ihr schnell Kills sammeln könnt. Zusätzlich bekommt ihr eine große Menge Erfahrung, wenn ihr die Tags von besiegten Gegnern oder verbündeten Spielern einsammelt.

Im Hardpoint-Modus könnt ihr beim Verteidigen und Betreten der verschiedenen Punkte auf der Karte Tötungs- und Multikill-EP-Boni verdienen. Im neuen Modus „Kill Order“ bekommt ihr zusätzliche Erfahrung, wenn ihr HVTs eliminiert und das eigene Ziel beschützt.

Es kann sich hierbei besonders auszahlen, wenn diese Modi als „Feuergefecht“ spielt. Dort sind die Karten kleiner und es gibt keine Abschussserien. Ihr habt also noch mehr Gunfights-

Sucht euch ein Team zum Spielen

Ziele und Aufgaben lassen sich in Black Ops 6 schneller erledigen, wenn ihr euch mit anderen Mitspielern zusammenschließt. Auf diese Weise könnt ihr deutlich schneller tägliche Aufgaben oder Missionen erledigen, als wenn ihr euch allein durch die Missionen kämpft.

Wenn ihr weitere Guides oder Tipps zu Call of Duty: Black Ops 6 lesen wollt, haben wir eine Übersicht mit allen hilfreichen Artikeln auf MeinMMO zusammengestellt. Hier findet ihr auch die besten Builds zu einzelnen Waffen: Call of Duty Black Ops 6: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht