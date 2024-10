CoD Black Ops 6: Alle Modi aus dem Multiplayer erklärt

Call of Duty Black Ops 6 wird verschiedene Modi im Multiplayer anbieten, damit ihr Abwechslung genießen könnt. Welche Modi es zum Release geben wird und was sie bieten, erklären wir euch in unserer Übersicht.

Wie viele Modi gibt es? Treyarch selbst unterscheidet in seiner Modi-Auswahl zwischen Standard- und Alternative-Modi. Folgende sind derzeit bekannt:

Standard-Modi: Team Deathmatch (6v6) Domination (6v6) Search & Destroy (6v6) Kill Confirmed (6v6) Free For All (8 Spieler) Hardpoint (6v6) Headquarters (6v6) Kill Order (6v6) Control (6v6) Gunfight (2v2)

Alternative-Modi: Face Off Domination (6v6) Face Off Team Deathmatch (6v6) Face Off Kill Order (6v6) Face Off Kill Confirmed (6v6)



Einige von ihnen gibt es auch als Hardcore-Variante mit dazu. Es sind dieselben Modi, nur mit realistischeren Gegebenheiten wie einem ausgeschalteten Radar und weniger Leben. Wir gehen die einzelnen Modi im Detail durch und erklären euch kurz, was ihr in den jeweiligen Optionen erwarten könnt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Modi springen:

Im Trailer von Call of Duty: Black Ops 6 wird der Multiplayer im Detail vorgestellt:

Standard-Modi

Team Deathmatch (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? Ein klassischer Modus, in dem zwei Teams mit jeweils 6 Spielern gegeneinander antreten. Das Team mit den meisten Kills gewinnt.

Domination (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? In Domination (Herrschaft) gibt es drei verschiedene Punkte auf der Map. Das Team kann nur Punkte verdienen, wenn es die Zonen erfolgreich halten und verteidigen kann. Kills zählen nicht zum Fortschritt.

Search & Destroy (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? In Search & Destroy (Suchen & Zerstören) treten zwei Teams gegeneinander an. Das eine Team muss eine Bombe platzieren, während das andere die vermeintlichen Bombenplätze vor dem Platzieren beschützen muss. Das Team mit den meisten gewonnen Runden gewinnt. Eine Runde ist dann erst gewonnen:

wenn man die Bombe entschärft

wenn das gegnerische Team ausgeschaltet ist

wenn die Bombe explodiert und ein Depot zerstört

Kill Confirmed (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? Kill Confirmed (Abschuss Bestätigt) lässt euch gegen ein Team antreten und bei Kills ihre Marken einsammeln. Das Team mit den meisten gesammelten Marken gewinnt.

Free For All (8 Spieler) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? In Free For All (Frei für Alle) tretet ihr Solo gegen andere Solo-Spieler an und stellt euer Können unter Beweis. Der Spieler mit den meisten Kills gewinnt.

Hardpoint (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? Hardpoint (Stellung) lässt auf der Map einen Punkt erscheinen, den ihr einnehmen und halten müsst. Je länger ihr die Zone haltet, desto mehr Punkte könnt ihr rausholen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Headquarters (6v6)

Was ist das für ein Modus? In Headquarters müsst ihr ein Hauptquartier einnehmen und es halten. Das Team, das ein Hauptquartier verteidigt, besitzt keine Respawns. Je länger ihr die Zone haltet, desto mehr Punkte könnt ihr rausholen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Kill Order (6v6) – Hardcore möglich

Was ist das für ein Modus? In Kill Order müsst ihr das „High Value Target“ (kurz HVT) von eurem Gegnerteam eliminieren. Euer HVT müsst ihr hingegen beschützen. Macht das HVT Kills so bekommt ihr Bonus-Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Control (6v6)

Was ist das für ein Modus? In Control (Kontrolle) müsst ihr abwechselnd Zonen verteidigen oder sie halten.

Gunfight (2v2)

Was ist das für ein Modus? Zwei Zweierteams treten gegeneinander mit ausgewählten Loadouts an. Es gibt keine Respawns. Ihr gewinnt eine Runde, indem ihr eure Gegner ausschaltet.

Alternative-Modi

Face Off Domination (6v6)

Was ist das für ein Modus? Genau wie Domination, nur ohne Abschussserien.

Face Off Team Deathmatch (6v6)

Was ist das für ein Modus? Genau wie Team Deathmatch, nur ohne Abschussserien.

Face Off Kill Order (6v6)

Was ist das für ein Modus? Genau wie Kill Order, nur ohne Abschussserien.

Face Off Kill Confirmed (6v6)

Was ist das für ein Modus? Genau wie Kill Confirmed, nur ohne Abschussserien.

Das waren alle Modi, die ihr nach aktuellem Stand zum Release von Call of Duty: Black Ops 6 erwarten könnt. Auf welche Modi freut ihr euch am meisten und vermisst ihr einen, den ihr noch aus älteren Titeln kennt? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Black Ops 6 findet ihr unterdessen hier: CoD Black Ops 6: Alle Waffen aus dem Multiplayer