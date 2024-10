In CoD Black Ops 6 überzeugt die Jackal PDW derzeit viele Spieler. Wir zeigen euch deshalb 2 Builds für die beliebte MP.

Was ist das für eine Waffe? Die Jackal PDW ist eine Maschinenpistole, die sich durch eine recht schnelle Feuerrate, eine solide Time-to-kill und guten Schaden auf maximale Distanz auszeichnet.

Jackal PDW: Meta Build

Was ist das für ein Build? Gemessen an den aktuellen Zahlen, spielt ein Großteil der Community die C9 aktuell mit diesem Build. (Stand: 26. Oktober via wzstats.gg)

Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Visier: Reflexvisier Accu-Spot

Reflexvisier Accu-Spot Schaft: Ausgewogener Schaft

Ausgewogener Schaft Griff: Ergonomischer Griff

Ergonomischer Griff Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Feuermodifikation: Rückstoßfedern

Rückstoßfedern Magazin: Magazinerweiterung 1

Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze verwenden zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

Als Nächstes zeigen wir euch den Build eines CoD-Weltmeisters.

Jackal PDW: Build vom CoD-Weltmeister

Von wem ist der Build? Shotzzy wurde 2024 mit Team OpTic CoD-Weltmeister und als MVP (wertvollster Spieler) ausgezeichnet. Vor seiner Zeit bei OpTic war Shotzzy für das Team „Dallas Empire“, mit dem er im Jahr 2020 ebenfalls Weltmeister in Call of Duty wurde. 2018 war er zudem Weltmeister in Halo.

Was ist das für ein Build? Der CoD-Profi Anthony „Shotzzy“ Cuevas-Castro spielt die Jackal PDW aktuell in dem folgenden Setup (Stand: 7. September):

Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Ranger-Vordergriff Magazin: Magazinerweiterung 1

Magazinerweiterung 1 Griff: Ergonomischer Griff

Ergonomischer Griff Schaft: Ausgewogener Schaft

Dieser Build ist allerdings noch auf dem Stand, vom 6. September, also aus der Open-Beta. Shotzzy hat seither noch kein Update zu dem Loadout gepostet. Sollte er den Build aktualisieren, passen wir ihn auch im Artikel an.

Falls euch die Jackal PDW nicht gefällt und ihr auf der Suche nach einer anderen starken Maschinenpistole seid, solltet ihr die C9 ausprobieren. Hier zeigen wir euch ein paar starke Builds: CoD Black Op 6: C9 Build – Drei starke Builds für die flexible Maschinenpistole