CoD Black Ops 6 Zombies: Alle Kaugummis, Perks und Munitions-Mods in der Übersicht

Um im Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 erfolgreich sein zu können und möglichst viele Runden zu überstehen, müsst ihr die richtige Ausrüstung wählen. Damit ihr eine Übersicht habt, fassen wir euch hier alle zum Release verfügbaren Kaugummis, Perks und Munitions-Mods zusammen.

In Call of Duty: Black Ops 6 gibt es 28 verschiedene Kaugummis, 6 Perk-a-Colas und 5 Munitions-Mods. Jedes dieser Items hat einen speziellen Effekt und hilft euch beim Überleben gegen die Zombie-Horden.

Wenn ihr eine bestimmte Item-Liste aufrufen wollt, könnt ihr hier zu dem jeweiligen Thema springen:

Alle Kaugummis in der Übersicht

Wie viele Kaugummis gibt es? In CoD Black Ops 6 gibt es zum Launch insgesamt 28 verschiedene Kaugummis in 5 Seltenheitsstufen:

Selten

Episch

Legendär

Ultra

Skurril

Hier seht ihr eine Übersicht mit allen Kaugummis und ihren Seltenheitsstufen. Nach dem Bild findet ihr eine ausführliche Aufzählung der Süßigkeiten und ihren Effekten.

Alle Kaugummis und ihre Seltenheiten in der Übersicht

Seltene Kaugummis

Stock Option

Hält 1 Minute

Die Munition wird aus eurem Vorrat entnommen und nicht aus dem Magazin der Waffe.

Kill Joy

Spawnt ein „Insta-Kill“-Power-Up.

Anywhere But Here!

Sofortige Teleportation an einen zufälligen Ort.

Eine betäubende Explosion stößt Zombies in der Nähe weg.

Cache Backe

Spawnt ein „Max-Ammo“-Power-Up

Temporal Gift

Wird beim nächsten zeitabhängigen Power-Up aktiviert.

Ein Power-Up hält länger.

Shields Up

Hält 3 Minuten an

Die Rüstung ist doppelt so stark.

Arsenal Accelerator

Hält 5 Minuten an

Lädt eure Feldausrüstung schneller auf.

Epische Kaugummis

Nowhere But There!

Teleportiere dich sofort zu einem zufällig ausgewählten Spieler, der am Boden liegt.

Sofortige Wiederbelebung von Spielern in der Nähe.

Who’s Keeping Score?

Spawnt ein „Doppelte Punkte“-Power-Up.

Free Fire

Hält 1 Minute

Beim Abfeuern von Waffen wird keine Munition verbraucht. Funktioniert nicht mit Wunderwaffen.

Soda Fountain

Wird beim Kauf eines Perks aktiviert

Der nächste gekaufte Perk gibt einen zusätzlichen zufälligen Perk.

Profit Sharing

Hält 2 Minuten

Einen Teil der Essence, die ihr verdient, erhalten auch die Spieler in eurer Nähe und andersherum.

Respin Cycle

Dreht die Waffe in der Mystery-Box neu, nachdem sie sich in eine Waffe mit gleicher oder höherer Seltenheit verwandelt hat.

Exit Strategy

Aktiviert sofort den Extraktions-Vote. Reduziert Zombie-Spawns während der Extraktion.

Legendäre Kaugummis

Idle Eyes

Hält 30 Sekunden

Alle Zombies ignorieren euch und stehen still.

Wall Power

Wird beim Wandkauf aktiviert

Die nächste Waffe, die von einer Wand gekauft wird, ist eine Pack-A-Punched-Waffe.

Crate Power

Wird beim Drehen der Mystery-Box aktiviert

Die nächste Waffe, die aus der Mystery Box gezogen wird, ist Pack-A-Punched.

Phoenix Up

Belebt alle Teammitglieder wieder

Durch das Kaugummi wiederbelebte Teammitglieder behalten ihre Perks

On the House

Spawnt ein „Perk Can“-Power-Up

Wall to Wall Clearance

Hält 30 Sekunden

Wandkäufe kosten 10 Essence.

Immolation Liquidation

Spawnt ein „Fire Sale“-Power-Up

Ultra Kaugummis

Perkaholic

Gibt dem Spieler alle Perk-a-Colas auf der Map.

Near Death Experience

Hält drei Minuten

Ihr könnt wiederbeleben oder wiederbelebt werden, indem ihr euch in der Nähe anderer Spieler aufhaltet.

Durch das Kaugummi wiederbelebte Spieler behalten alle ihre Perks.

Hidden Power

Upgrade your currently held weapon to Legendary rarity.

Wonderbar!

Wird beim nächsten Drehen der Mystery-Box aktiviert.

Die nächste Waffe aus der Mystery-Box wird eine Wunderwaffe sein.

Reign Drops

Spawnt alle Core-Power-Ups auf einmal

Skurrile Kaugummis

Newtonian Negation

Hält 3 Minuten

Getötete Zombies fallen gerade nach oben.

Indiegestion

Hält 3 Minuten

Getötete Zombies haben extreme Blähungen.

Wenn ihr einen Durchlauf des Zombie-Modus von CoD Black Ops 6 startet, habt ihr von Beginn an ein Paket mit 5 Kaugummis dabei. Anders sieht es bei Perk-a-Colas und Munitions-Mods aus, die ihr erst im Verlauf der Runde bekommt

