CoD: Spieler bereiten sich auf den Release von Black Ops 6 vor, nutzen berühmten Trick, um früher zocken zu können

Call of Duty Black Ops 6 steht bald vor der Tür und viele Fans können es kaum erwarten, die ersten Runden im neuen Multiplayer zu drehen. Um zu den Ersten zu gehören, greifen Spieler auf einen legendären Trick zurück, damit sie früher zocken können, als es ihre Zeitzone zulässt.

Was ist das Problem bei Releases? Viele Online-Games öffnen ihre Server zum Release nicht sofort für alle Länder. Jede Zeitzone hat ihren Startzeitpunkt und so ist das auch bei CoD: Black Ops 6. Während Neuseeland als einer der ersten ran darf, müssen wir uns in Deutschland gedulden.

Es gibt aber einen Trick, um die Wartezeit zu verkürzen, und diesen nennt man den „Neuseeland-Trick“. Spieler geben auf ihrer Plattform an, dass sie in Neuseeland sind und verschaffen sich so schon vorzeitigen Zugriff auf das jeweilige Spiel.

Wenn ihr euch auch nicht gedulden könnt und sofort zum ersten Release-Zeitpunkt grinden wollt, zeigen wir euch, wie ihr das hinbekommt. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid, unterscheiden sich die Dinge, die ihr tun müsst. Wir gehen alles Schritt für Schritt durch.

So geht der Neuseeland-Trick auf Xbox Series X und PS5

Was muss ich auf der Xbox Series X tun?

Geht in eure Einstellung

Drückt auf System

Wählt jetzt Sprache und Region aus

Geht jetzt auf Region und ändert diese auf „Neuseeland“

Jetzt müsst ihr nur noch eure Konsole neu starten

Was muss ich auf der PS5 tun?

Geht in eure Einstellung

Drückt auf System

Wählt jetzt Datum und Uhrzeit aus

Entscheidet euch jetzt für die Zeitzone in Wellington oder Sydney

So geht der Neuseeland-Trick auf PC mit Xbox Game Pass

Was muss ich tun?

Wechselt eure Region auf eurem PC auf Neuseeland

Wechselt eure Region auf eurem Microsoft-Account auf Neuseeland

Wechselt eure Region auf eurem Activision-Account auf Neuseeland Jetzt müsste der Release-Zeitpunkt für Neuseeland angezeigt werden



Das waren alle Infos, wie ihr schneller in Black Ops 6 durchstarten könnt. Werdet ihr den Trick nutzen oder doch artig auf euren Zeitpunkt warten, bis ihr offiziell ran dürft? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zum Release von BO6 findet ihr hier auf MeinMMO: CoD Black Ops 6: Alle Infos zum Release – Uhrzeit, Preload und Preis