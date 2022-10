CoD Modern Warfare 2 warnt: Ihr könnt versuchen, mit dem Neuseeland-Trick früher zu spielen – Aber ihr werdet scheitern

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Was haltet ihr von dem Trick? Findet ihr gut, dass er bei MW2 nicht funktioniert oder hättet ihr den Shooter gerne schon ein paar Stunden vorher gespielt? Schreibt es uns auf MeinMMO in die Kommentare!

Generell wäre der Trick dieses Jahr nicht so leicht umsetzbar gewesen. Während der Release am PC weltweit zeitgleich stattfindet, müsstet ihr auf PlayStation extra einen neuseeländischen Account anlegen und auf diesem Account das Spiel erwerben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Studio verriet, dass Spieler möglicherweise Verbindungsprobleme feststellen und bis zum offiziellen Launch in der eigenen Region aus dem Spiel ausgeschlossen werden könnten. Doch sobald der Shooter in der Region der Spieler offiziell veröffentlicht wurde, sollte der Zugriff auf das Spiel wieder möglich sein.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Wenn beispielsweise der Release eines Spiels am 28. Oktober um 00:00 Uhr ist, können deutsche Spieler, die ihre Region auf Wellington, Neuseeland stellen, bereits am 27. Oktober um 13:00 Uhr deutscher Zeit spielen. Der Trick funktioniert nicht, wenn ein Spiel weltweit zeitgleich freigeschaltet wird, also unabhängig von der Zeitzone.

Was ist das für ein Trick? Bei dem Neuseeland-Trick handelt es sich um eine beliebte Methode, Spiele schon einige Stunden vor dem offiziellen Release in der eigenen Region zu spielen.

Insert

You are going to send email to