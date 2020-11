Der Release des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War ist eigentlich erst morgen, am 13. November. Einige Spieler können aber jetzt schon zocken, zumindest auf Xbox One und Xbox Series X. Und mit einem kleinen Trick funktioniert das sogar hier in Deutschland.

Wie können Spieler jetzt schon spielen? Die Konsolen-Version von Cold War hat eine lokale Startzeit von 0:00 Uhr, also Mitternacht des 13. November. Das bedeutet, dass in einigen Ländern bereits früher gezockt werden kann.

In Neuseeland etwa ist Cold War bereits seit 12 Uhr mittags in Deutschland spielbar (Zeitzone: GMT+13). Spieler „auf der anderen Seite der Erde“ können also bereits zocken. Einige Spieler auf reddit zeigen schon Bilder davon, wie sie spielen:

Es gibt allerdings einen Trick, mit dem Spieler in Deutschland bereits früher spielen können. Spieler nennen das die „Neuseeland-Methode“.

„Wohnt“ in Neuseeland und spielt früher

So klappt’s auf Xbox: Um jetzt schon Cold War zu spielen, solltet ihr das Spiel über den seit einigen Tagen laufenden Preload schon beendet haben oder es jetzt noch tun. Anschließend müsst ihr lediglich eure Region ändern. Auf der Xbox One und Xbox Series X funktioniert das so:

loggt euch ein

öffnet mit dem Xbox-Button den Guide

navigiert zu Einstellungen → Alle Einstellungen → System → Sprache und Region

sucht „Neuseeland“ oder ein anderes passendes Land aus und wählt „jetzt neu starten“

Laut reddit-Nutzer downtoride soll das auch in Deutschland problemlos funktionieren. Es kann allerdings passieren, dass ihr dadurch einen weiteren Download von etwa 2,5 GB durchführen müsst.

Eine kleine Warnung an dieser Stelle allerdings: Es kann passieren, dass ihr durch das Ändern eurer Region auch auf den Servern der entsprechenden Region spielt. Für Neuseeland würde das einen ziemlich hohen Ping bedeuten, mit dem Spielen wohl nur wenig Spaß machen dürfte.

Außerdem kann es passieren, dass ihr eure Region für die kommenden drei Monate dann nicht mehr zurückwechseln könnt auf Deutschland. Wer dieses Risiko nicht eingehen will, muss aber ohnehin nur noch einige Stunden warten. Schaut euch doch solange die verschiedenen Multiplayer von Cold War an und findet heraus, welcher davon zu euch passt.

Geht das auch auf PC und PlayStation? Leider nicht. Die PC-Version von Cold War hat einen globalen Release von 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit und die Version für die PlayStation 5 erscheint in Deutschland erst zusammen mit dem Release der Konsole am 19. November.

Für die PlayStation 4 geht es theoretisch schon, ist aber umständlich. Ihr müsstet euch dazu einen neuen Account für eine andere Region erstellen, auf dem dann auch noch PS Plus abonniert werden muss.

Wenn ihr euch noch unsicher seid, ob ihr das neue CoD überhaupt spielen möchtet, findet ihr hier auf MeinMMO 6 Dinge, die ihr vor dem Start von Cold War wissen solltet.