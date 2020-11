CoD Cold War: Preload startet morgen – Alles zu Uhrzeit, Größe, Plattformen

Schon bald feiert das neue Call of Duty: Black Ops Cold War seinen Release. Und ab dem 6. November startet auch der Preload, die ersten können CoD Cold War dann vorab herunterladen. Hier erfahrt ihr alles zu der genauen Startzeit der einzelnen Plattformen sowie der Download-Größe auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Wann ist der Release von Call of Duty: Black Ops Cold War? CoD Cold War erscheint am 13. November 2020. Bis zum Start ist es also noch knapp eine Woche.

Und damit ihr euch am Release-Tag von Black Ops Cold War pünktlich in die Action stürzen könnt, lassen euch Treyarch und Activision den neuesten „Call of Duty“-Ableger bereits einige Zeit im Voraus herunterladen – und zwar auf allen Plattformen.

In diesem Artikel haben wir deshalb alles Wissenswerte zum Preload von CoD: Black Ops Cold War für euch zusammengefasst, was ihr wissen müsst.

Alles, was ihr über CoD Cold War wissen müsst: Falls ihr euch generell noch ein besseres Bild zum neuen Black Ops verschaffen wollt, haben wir hier die wichtigsten Artikel dazu zusammengetragen:

Alles zum Preload von Black Ops Cold War

Wichtig: Vom Preload profitieren nur Käufer beziehungsweise Vorbesteller der digitalen Versionen von CoD Cold War – mit einer Ausnahme. Doch dazu gleich mehr. Weitere Details zu den verschiedenen Editionen von CoD Cold War und den Preorder-Möglichkeiten erfahrt ihr hier.

Zudem bezieht sich die angegebene Download-Größe für die einzelnen Plattformen auf das komplette Spiel. Ihr könnt Cold War jedoch auch kleiner machen, indem ihr nur Module/Pakete installiert, die ihr auch wirklich braucht.

Preload auf dem PC

Datum: 10. November 2020

Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit (10AM PT)

Download-Größe:

82 GB (volles Spiel)

125 GB (volles Spiel mit Ultra-Grafik)

Wo finde ich den Download? Im Battle.net Launcher

Preload auf PS4 und PS5

Datum:

PS4: 6. November 2020 (5.11. nach US-Zeit)

PS5: Die PS5-Version erscheint am 19. November und ist dann sofort zum Download verfügbar. Einen Preload gibt es hier also nicht

Uhrzeit: 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit (9PM PT am 5. November in den USA) für die PS4-Version

Download-Größe:

PS4: 95 GB

PS5: 133 GB

Wo finde ich den Download? Im PlayStation Store im Web, App oder auf der Konsole

Preload auf Xbox One und Xbox Series X|S

Datum:

Xbox One: 6. November 2020

Xbox Series X|S: Beide Konsolen erscheinen am 10. November. Das Spiel kann dann sofort heruntergeladen werden

Uhrzeit: 6:00 Uhr deutscher Zeit (9PM PT am des 5. November in den USA) für die Xbox-One-Version

Download-Größe:

Xbox One: 93 GB

Xbox Series X|S: 136 GB

Wo finde ich den Download? Im MS Store im Web, App oder auf der Konsole

Preload ohne Kauf (für Disc-Version): Bei der Xbox könnten Käufer der Disc-Version wohl trotzdem eine Möglichkeit haben, CoD Cold War vorab herunterzuladen.

So soll es Berichten zufolge über die Xbox-App möglich sein, Spiele im MS Store auf die Konsole herunterzuladen, die ihr nicht digital gekauft habt. So haben Disc-Spieler unter Umständen die Möglichkeit sich ein Spiel im voraus preloaden und sobald die Disc dann ankommt, diese dann in die Konsole schmeißen und direkt loslegen.

Egal, ob ihr dann die Disc- oder die digitale Version kauft – das Spiel sollte zum Launch dann bereit sein. Man geht davon aus, dass diese Funktion zum Start der Xbox Series X und S am 10. November aktiviert wird. Offizielle Quellen dazu gibt es aber nicht. Ein Nutzer zeigte bereits im September diese Möglichkeit.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Habt ihr euch Black Ops Cold War bereits vorbestellt und legt bald mit dem Preload los? Wollt ihr eher den Release und erste Kritiken abwarten? Oder lasst ihr diesmal unter Umständen komplett die Finger vom neuen Call of Duty? Der Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO hat es diesmal auch nicht leicht:

Deshalb bin ich vorm Kauf von CoD Cold War so unentschlossen wie noch nie