Call of Duty Black Ops Cold War könnt ihr jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X vorbestellen. Erfahrt alles zu den Editionen und Boni.

Am 13. November ist der Release für Call of Duty Black Ops Cold War. Der Shooter kann allerdings schon jetzt vorbestellt werden. Während die PC-Spieler einfach aus zwei Editionen wählen können, wird es für Spieler der Konsolen etwas komplizierter. Was ihr beachten müsst und welche Editionen es gibt, verraten wir euch nachfolgend.

Vorbesteller-Bonus: Call of Duty Cold War bietet nur für die digitalen Editionen einen Vorbesteller-Bonus. Wer zur physischen Edition greift, muss auf diese Extras verzichten. Als Bonus für Vorbesteller gibt es den legendären Operator Frank Woods und ein Sturmgewehr-Waffenbauplan zur direkten Verwendung in CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone.

CoD: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt – Alles, was ihr wissen müsst

Next-Gen-Versionen & Battle.net exklusiv: Call of Duty Black Ops Cold War erscheint exklusiv für den Battle.net-Client von Activision / Blizzard. Es gibt also keine Steam-Version.



Des Weiteren bringen die Entwickler eine gesonderte Version für PS5 und Xbox Series X heraus. Diese nutzt die neue Hardware und ist damit eine verbesserte Version von Cold War.

Call of Duty Cold War für PC vorbestellen

Die Call of Duty Cold War Standard Edition: Neben dem Hauptspiel bekommt ihr beim Kauf der digitalen Version auch den Vorbesteller-Bonus. Des Weiteren erwartet euch das Konfrontation-Waffenpaket.

Bei der Ultimate Edition von Call of Duty Black Ops Cold War erwarten euch diese Inhalte:

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Luft, Land & Meer-Paket (3 Operator-Skins, 3 Waffen-Skins, 3 Waffen-Baupläne)

Battle Pass Bundle (Battle Pass Saison 1 + 20 Stufensprünge)

Das Konfrontation-Waffenpaket

Bei Gamesplanet könnt ihr die Standard Edition für 53,99 Euro und die Ultimate Edition für 80,99 Euro vorbestellen.

Das müsst ihr für CoD Cold War Next-Gen beachten

Unterschiede zwischen physischer und digitaler Editonen: Bei Call of Duty Black Ops Cold War gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Die physische Standard Edition von CoD Black Ops Cold War für PS4 könnt ihr für 10 Euro zu einer PS5-Version aufwerten.

Die physische Standard Edition von Call of Duty Cold War für die Xbox One könnt ihr nicht zur Xbox Series X-Version aufwerten.

Kauft ihr die physische Standard Edition von CoD Cold War für die Xbox Series X enthält diese auch eine Xbox One-Version.

Für die physischen Editionen gibt es keinen Vorbesteller-Bonus.

Wenn ihr Call of Duty Cold War digital vorbestellt, bekommt ihr ein paar Boni.

Call of Duty Black Ops Cold War Digitale Editionen

Die physischen Editionen von Call of Duty Cold War gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Entsprechend findet ihr nachfolgend nur die digitalen Editionen und deren Inhalte.

Standard Edition für PS4 und Xbox One

Dank der Abwärtskompatibilität könnt ihr die PS4 und Xbox One Standard Edition von Call of Duty Black Ops Cold War auch auf der PS5 und der Xbox Series X spielen. Allerdings müsst ihr hierbei beachten, dass es sich nicht um die verbesserten Next-Gen-Versionen von Call of Duty Cold War handelt. Digital gibt es diese nur mit dem Cross-Gen-Bundle.

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Das Konfrontation-Waffenpaket

Preis: 69,99 Euro

CoD Cross-Gen-Bundle für PS5 & Xbox Series X

Wer sich direkt den Zugriff auf die Next-Gen-Version sichern will, kann sich das sogenannte Cross-Gen-Bundle kaufen. Mit dem Bundle bekommt ihr zunächst Call of Duty Cold War für die aktuelle Konsolengeneration (PS4 & Xbox One) und bei Release der Next-Gen-Version (PS5 & Xbox Series X) diese als kostenloses Update.

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Das Konfrontation-Waffenpaket

Preis: 74,99 Euro

Mit der Ultimate Edition bekommt ihr einige Extras.

Ultimate Edition mit Battle Pass

Mit der Call of Duty Black Ops Cold War Ultimate Edition bekommt ihr einige Extras. Darunter auch den Battle Pass für Saison 1. Ebenfalls enthalten ist das Cross-Gen-Bundle.

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Next Gen-Upgrade

Luft, Land & Meer-Paket (3 Operator-Skins, 3 Waffen-Skins, 3 Waffen-Baupläne)

Battle Pass Bundle

Das Konfrontation-Waffenpaket

Preis: 99,99 Euro

