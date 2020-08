CoD: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt – Das wissen wir nach dem Reveal

Jetzt haben die Gerüchte und Spekulationen ein Ende. Denn das neue CoD 2020, also Call of Duty: Black Ops Cold War, wurde endlich offiziell vorgestellt. Wir fassen die wichtigsten, bisher bekannten Details zu Kampagne, dem Multiplayer, Zombies, den Editionen und dem Vorbestellen, dem Release, den Plattformen und der Open Beta zusammen.

Darauf haben viele gewartet: Am 26. August war es endlich so weit – das neue Call of Duty 2020 mit dem langen Namen Black Ops Cold War wurde offiziell enthüllt – zunächst mit einem Ingame-Event und Trailer in Call of Duty: Warzone, anschließend auch über soziale Medien und weitere Info-Kanäle.

Dabei gab es jedoch nicht nur den Trailer mit einem kurzen Blick auf die Story und dem Release-Datum, sondern auch eine Menge weiterer Details zu zahlreichen Aspekten des Spiels. Das Wichtigste haben wir nun nachfolgend für euch zusammengefasst und werden bis zum Release kontinuierlich mit frischen Infos ergänzen

Alles, was wir bisher zu Call of Duty: Black Ops Cold War wissen

Wann ist Release? Das offizielle Release-Date für CoD: Black Ops Cold War ist der 13. November 2020. Dort wird das neue Call of Duty 2020 für alle aktuellen Plattformen erscheinen. Auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erfolgt der Release, sobald die Konsolen verfügbar werden.

Für welche Plattformen erscheint CoD Black Ops Cold War? PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Google Stadia ist übrigens bisher nicht als Plattform gelistet.

Ich habe das Reveal-Event in der Warzone verpasst – Was nun? Falls ihr das Event verpasst habt, ist es an sich nichts Schlimmes. Es gibt jedoch ein paar kosmetische Items und wenn ihr es selbst noch erleben wollt, so habt ihr Glück. Denn der spezielle „Kenne deine Geschichte“-Modus kehrt an folgenden Terminen in die Warzone zurück:

27. August, von 19:30 bis 20:30 Uhr deutscher Zeit

29. August, von 1:00 bis 3:00 Uhr deutscher Zeit

29. August, von 17:00 bis 19:00 Uhr deutscher Zeit

30. August, von 2:00 bis 4:00 Uhr deutscher Zeit

Details zur Singleplayer-Kampagne

Entgegen einigen Leaks und Gerüchten wird Call of Duty: Black Ops Cold War kein Reboot der Black-Ops-Reihe. Das neue CoD wird story-technisch direkt an Black Ops 1 anknüpfen.

Das Setting: Black Ops Cold War ist zu Zeiten des Kalten Krieges in den frühen 80ern angesiedelt. Im Rahmen der Story-Kampagne erlebt und führt ihr als Elite-Operator die schmutzige, geopolitische Schlacht quasi aus der ersten Reihe und begebt euch auf die Jagd nach dem mysteriösen, sowjetischen Spion namens Perseus.

Eure Reise führt euch zu zahlreichen spannenden Locations wie etwa Ost-Berlin, Vietnam, die Türkei oder ins Hauptquartier des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Dabei begegnet ihr ikonischen Black-Ops-Charakteren wie Woods, Mason oder Hudson, aber auch neue Helden sind mit von der Partie.

Ein Novum – die Charakter-Erstellung: Erstmals wird es bei CoD möglich sein, einen eigenen Charakter im Rahmen der Kampagne zu erstellen. So könnt ihr beispielsweise euer Geschlecht, euren Namen, eure Identität, euren Hintergrund und mehr bestimmen – also im Prinzip eine Art CIA-Dossier über euch anlegen.

Eure Wahl wird aber keine spielerischen Vorteile oder Boni gewähren, sondern ist rein kosmetisch. So soll euer Geschlecht beispielsweise Einfluss auf eure im Spiel hörbare Stimme haben.

Entscheidungsmöglichkeiten und alternative Enden: Spieler sollen im Verlauf der Kampagne viele Entscheidungsmöglichkeiten bekommen – von der Art, wie man eine Mission angeht (Stealth oder Geballer), über einzelne Dialog-Möglichkeiten und vertonte Antworten, bis hin zu optionalen Neben-Missionen, die man im Verlauf der Handlung freischaltet.

All diese Entscheidungen sollen Einfluss auf das Ende des Spiels haben. Es wird nämlich mehrere alternative Enden geben, was für mehr Wiederspielwert sorgen soll.

Schaut euch hier den Reveal-Trailer zur Story von CoD: Black Ops Cold War an:

Das wissen wir zum Multiplayer

Der Multiplayer-Reveal: Zum Multiplayer von Black Ops Cold War wurde bei der ersten offiziellen Vorstellung nicht viel verraten. Der Mehrspieler-Part wird nämlich seine ganz eigene Enthüllung bekommen – und zwar am 9. September. Dann soll es detaillierte Infos explizit zum Multiplayer geben.

Im Reveal-Trailer gab es aber schon mal einen kurzen Vorgeschmack:

Was ist mit Warzone? Auch hier gab es bislang nur wenige konkrete Infos. Fest steht, dass Warzone mit Black Ops Cold War und auch darüber hinaus fortgeführt wird.

Warzone wird seine Inhalte auch mit dem neuen CoD 2020 teilen. Es wird übergreifenden Fortschritt zwischen Black Ops Cold War und Warzone geben, ihr werdet also bestimmte Items in beiden Titeln nutzen können. Zudem werden Warzone-Spieler immer noch Zugang zu Modern-Warfare-Inhalten haben, die sie bereits verdient haben – wie beispielsweise Operators oder Waffen-Bauplänen. Weitere Infos sollen bald folgen.

So steht’s um Zombies

Das wissen wir bisher: Koop-Enthusiasten können sich freuen. Denn wie es sich für einen Treyarch-Titel gehört, wird der bei vielen Spielern beliebte Zombies-Modus bei Call of Duty: Black Ops Cold War mit von der Partie sein – so viel steht fest. Konkrete Infos sind bislang jedoch rar. Man weiß lediglich, dass man dort mit Freunden düstere Experimente des Kalten Krieges enthüllen wird, die eine neue Zombie-Bedrohung entfesseln.

Weiter Infos sollen jedoch schon bald folgen.

Battle Pass und Post-Launch-Inhalte

Kein Season Pass: Es wird im Gegensatz zu den Vorgängern keinen Season Pass und keine Loot-Boxen mehr bei CoD: Black Ops Cold War geben. Alle relevanten Post-Launch-Inhalte wie neue MP-Karten, neue Modi, Zombies-Erfahrungen oder Ingame-Events werden frei für alle Spieler sein

Battle Pass und Seasons: Stattdessen wird es einen Battle Pass und ein saisonales Content-Model im Stile von Modern Warfare geben.

Man kann also davon ausgehen, dass der Battle Pass einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Premium-Belohnungszweig haben wird, wobei alle Gameplay-relevanten Inhalte wie neue Waffen über den freien Zweig erspielbar sein werden. Zudem sollten Seasons für regelmäßigen Content-Nachschub sorgen.

CoD: Black Ops Cold War vorbestellen

Im Zuge des Reveals von Black Ops Cold War gingen bereits auch die digitalen Vorbestellungen live.

Die Editionen von Call of Duty: Black Ops Cold War:

Spieler können sich dabei zwischen 3 Editionen entscheiden.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition:

Call of Duty®: Black Ops Cold War

Läuft Dank Abwärtskompatibilität ab Veröffentlichung auf der Xbox Series X und der PS5

Konfrontation-Waffenpaket

Hier könnt ihr vorbestellen:

Call of Duty: Black Ops Cold War – Crossgen-Bundle:

Call of Duty®: Black Ops Cold War

Läuft Dank Abwärtskompatibilität ab Veröffentlichung auf der Xbox Series X und der PS5

Crossgen-Bundle (Next-Gen-Upgrade der Standard-Edition ohne zusätzliche Kosten, sonst 10 €)

Konfrontation-Waffenpaket

Hier könnt ihr vorbestellen:

Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition:

Call of Duty®: Black Ops Cold War

Enthält die Version für PS4/Xbox One und die für PS5/XboxSeries X ab Veröffentlichung

Crossgen-Bundle

„Land-, Wasser- und Luft“-Paket (Sea-Air-Land-Pack)

3 Operator-Skins

3 Fahrzeug-Skins

3 Waffenbaupläne

Battle Pass-Bundle (Battle Pass Season 1 + 20 Stufensprünge)

Konfrontation-Waffenpaket

Hier könnt ihr vorbestellen:

Wozu das Next-Gen-Bundle? Das Spiel wird auch auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X dank Abwärtskompatibilität sofort laufen. Doch es wird auf den neuen Plattformen eine richtige Next-Gen-Version geben, die neue technische Möglichkeiten und Features der neuen Konsolen nutzt. Für dieses Upgrade muss man jedoch extra in die Tasche greifen.

Übrigens, die Next-Gen-Version direkt für die PS5 und die Xbox Series X wird teurer sein, als für die aktuellen Konsolen. Diese wird nämlich 69,99 $ kosten. Bei uns in Deutschland wären das dann 79,99 €, wenn man dem bisherigen Preismuster folgt.

Das steckt im „Land-, Wasser- und Luft“-Paket: Mit diesem Pack erhaltet ihr folgende 9 Items:

3 verschiedene Operator-Skins

3 verschiedene Waffen-Baupläne

3 verschiedene Fahrzeug-Skins

Vorbesteller-Boni: Bestellt ihr digital vor, so gibt es

Vorabzugriff auf die offene Beta (zuerst auf der PS4)

Operator Frank Woods und einen Sturmgewehr-Waffenbauplan zur direkten Verwendung in Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone

Wichtiges zum Next-Gen-Upgrade:

die physische Standard-Edition von Black Ops Cold auf der PS4 kann für 10 € zur PS5-Version aufgewertet werden

die physische Standard-Edition von Black Ops Cold auf der Xbox One kann NICHT zur Version für die Xbox Series X aufgewertet werden

Die physische Standard-Fassung für PS5 enthält nur die PS5-Version

Die physische Standard-Fassung für Xbox Series X enthält auch eine Xbox-One-Version

Wollt ihr euch eine physische Disc-Version von Call of Duty: Black Ops Cold War kaufen, dann beachtet Folgendes:

Ihr erhaltet keinerlei Bonus-Content

Es gibt dafür kein Frakn-Woods-Operator-Bundle

Es gibt damit keinen Vorab-Zugang zur Open Beta

Diese Boni gelten nur für die digitalen Versionen

Open Beta zu Black Ops Cold War

Das wissen wir zur Beta: Es wird noch vor dem Release von Black Ops Cold War am 13. November einen offenen Beta-Test auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC geben. Einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht. Vorbesteller erhalten aber einen Vorab-Zugang und können etwas früher loslegen.

Sony-Spieler profitieren: Bestellt ihr euch CoD: Black Ops Cold War für die PS4 vor, dann werdet ihr die Beta vor allen anderen Plattformen spielen können. Denn offenbar hat man mit Sony eine Partnerschaft laufen, wodurch Spieler auf der PS4 mindestens 5 Tage früher in die Beta starten können.

Technische Details

Crossplay und Cross-Generation-Play: Call of Duty: Black Ops Cold War wird Crossplay zwischen allen Plattformen anbieten – also auch Cross-Generation-Play für die Xbox Series X und die PS5.

Kurzum: Alle Plattformen – also PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X – werden miteinander spielen können. Und wie auch bei Modern Warfare wird der Spielfortschritt zwischen allen Plattformen, auf den man unterwegs ist, geteilt (Cross-Progression).

Angepasste Engine: Mit Modern Warfare hat die „Call of Duty“-Reihe erstmals seit 14 Jahren eine neue Engine erhalten. Doch Black Ops Cold War nutzt diese nicht zu 100 %. Beide Spiele würden zwar die gleichen Grundtechnologien nutzen, doch die Engine, auf der das neue CoD 2020 läuft, wurde bereits 2015 entwickelt.