Call of Duty: Vanguard ist zum Release nur halb so relevant wie Modern Warfare – Wo ist der Hype?

Das neue Call of Duty: Vanguard ist ein grundsolides CoD geworden. Doch das Interesse an dem neusten Teil der Shooter-Reihe ist so gering wie seit Jahren nicht. In Deutschland erreicht der Shooter, laut Google Trends, weniger als die Hälfte der Relevanz wie Modern Warfare (2019). MeinMMO begibt sich mit euch auf Spurensuche, woran das liegt.

Was ist Vanguard für ein CoD? Das neue Call of Duty nutzt das altbekannte Setting „Zweiter Weltkrieg“ und kommt mit einer Kampagne für Solo-Spieler, PvP-Action im Mehrspieler-Modus und PvE-Gemetzel im Zombie-Modus.

Bei der Technik setzt Vanguard auf eine aufpolierte Grafik-Engine von Modern Warfare, dem CoD aus 2019, und spielt sich auch ganz ähnlich. Zum Start bietet der wichtigste Modus, der Multiplayer, eine große Menge an Content und spaßiges Gameplay.

Trotzdem zog der Release nur wenig Interesse und das lag zu einem Großteil an hausgemachten „Problemen“. Denn die CoD-Reihe ist heute nicht mehr dieselbe wie noch vor 3 Jahren.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Vanguards Hype bleibt zum Release aus

Ist das Interesse wirklich so gering? Ein starker Indikator für das Interesse an einem Spiel sind die Google-Trends. Mit diesem Tool kann man prüfen, wie viele Suchanfragen es im Zusammengang mit einem bestimmten Spiel oder einer Spielreihe gab. Schauen wir uns die „Trends“ der letzten 5 Jahre zum Schlagwort „Videospielreihe – Call of Duty“ an:

Wir haben die CoD-Releases der letzten Jahre farblich markiert. Das höchste Interesse der letzten 5 Jahre zogen demnach CoD WWII von 2017 und Modern Warfare von 2019. Unten endet die Skala mit dem neuen Vanguard auf dem vorletzten Platz und Black Ops 4 von 2018 mit dem geringsten Volumen zum Release.

Nach dem Release von Black Ops 4 galt die CoD-Reihe als Problem-Franchise beim Publisher Activision. Die Verkäufe lagen unter den Erwartungen und es kam sogar zu Entlassungen, die im Zusammenhang mit der schlechten Performance stehen könnten (via venturebeat.com).

Ähnlich gering sieht aktuell das Interesse an Vanguard aus, zumindest mit Blick auf die Google-Trends.

Auch die ersten Verkaufszahlen zeigen dieses Bild und so verkauft sich Vanguard in Großbritannien rund 40 % weniger als im letzten Jahr Cold War zum Release. Hier könnte es der schlechteste Start eines CoD seit 14 Jahren sein. Vanguard war trotzdem bisher der zweitgrößtes Release 2021 in Großbritannien hinter FIFA 22 und stieg auf Platz 1 der Verkaufscharts ein (via vgc.com).

Google Trends spiegelt das Such-Interesse an einem Thema und dem Themen-Cluster wider. Man kann es als Parameter dafür verwenden, wie hoch das Interesse an einem Thema ist: Es zeigt die Relevanz an.

Ein hausgemachtes „royales“ Problem

Wieso performt Vanguard relativ schlecht? Dafür kann man mehrere Gründe aufzählen:

Das Setting kam deutlich schlechter an als in den letzten beiden Jahren

Mit Battlefield 2042 feiert ein gehypter Konkurrent ebenfalls im November seinen Release

Doch es gibt eine Sache, die dem Premium-Titel am meisten zusetzt: Call of Duty: Warzone. Bedienen wir uns hier wieder dem Graphen von Google-Trends:

Das kostenlose Battle Royale hat der CoD-Reihe einen kräftigen Schub gegeben. Zusammen mit den Live-Seasons, die mit Modern Warfare 2019 eingeführt wurden, war Call of Duty plötzlich das ganze Jahr über relevant. Das Volumen ist also das ganze Jahr über höher, statt auf die Releases am Ende des Jahres konzentriert.

Besonders die ersten 6 Monate von Warzone ging regelrecht die Post ab und im April 2021 vermeldete das Battle Royale 100 Millionen Spieler.

Im neusten Quartalsbericht „Quartal 3“ von Activision Blizzard ist sogar von 119 Millionen monatlich aktiven Spielern die Rede, verteilt auf das ganze CoD-Franchise inklusive CoD Mobile (via activision.com). Zum Wachstum der Zahlen zum Vorjahres-Vergleich habe vor allem der Mobile-Ableger beigetragen.

Call of Duty hat sich damit seit 2019 zu einem Titel entwickelt, der nicht mehr nur punktuell für einige Zeit nach einem großen Release relevant ist. CoD ist nun das ganze Jahr über ein Thema und hier liegt das Risiko für die jährlichen Premium-Titel.

Statt sich nämlich einmal im Jahr die volle CoD-Dröhnung abzuholen und das Geld für den Premium-Titel im November auszugeben, bespielt CoD sein Publikum nun das ganze Jahr. Wer Lust auf seine Ration CoD hat, der startet Warzone und hat dann nicht mehr das große Verlangen nach einem Bezahl-Titel zum Vollpreis zum Release.

CoD-Einschätzung aus dem Quartalsbericht Q3. Quelle: activision.com

Hat Vanguard trotzdem eine Chance?

Der große Hype zum Release von CoD 2021 bleibt aus, für Vanguard ist das aber noch kein schlechtes Zeichen. Hier müssen wir noch das große Pacific-Update der weiter beliebten Warzone abwarten und das folgende Weihnachtsgeschäft.

Call of Duty ist durch Warzone und CoD Mobile kein Sprint-Franchise mehr – es bewegt sich eher Richtung Marathon. Das ließ sich schon an den Verkäufen vom Vanguard-Vorgänger Cold War ablesen. So schaffte es das Black Ops von 2020, die besten Premium-Verkäufe in einem dritten Quartal abzuliefern im Vergleich mit allen Premium-Titeln vor dem Release von Warzone.

Die Verantwortlichen von Activision Blizzard weisen im Quartals-Bericht daraufhin, dass sie eine hohe Konversion von Free-to-Play-Spielern beobachten, die von der kostenlosen Warzone hin zu einem Bezahl-Titel wechseln.

Die neue Map von Warzone soll auch wieder viele Vanguard-Verkäufe bringen.

CoD steht damit an einem Scheideweg. Cold War hatte ein deutlich höheres Interesse zum Release als Vanguard trotz Warzone und es muss sich noch zeigen, ob Vanguard tatsächlich von vielen Spielern abgelehnt wird oder Cold War noch nicht Teil dieser „Warzone-Spirale“ war.

Sicher ist jedoch: Der Release-Hype von Vanguard blieb aus, die Verkäufe lagen teilweise deutlich unter denen vom Vorjahr. Trotzdem hat das neue Weltkriegs-CoD gute Chancen auf einen kommerziellen Erfolg – denn es ist ein starkes CoD geworden, das jedoch noch etwas Luft zum Atmen braucht.