Am 02. Dezember wird aus Call of Duty: Warzone – Warzone: Pacific. Eine neue Map, aufpolierte Grafik und besseres Anti-Cheat sollen das Battle Royale in ganz neuem Glanz erstrahlen lassen. Doch wie funktioniert das alles eigentlich? MeinMMO beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Integration von Vanguard.

Das Battle Royale Warzone feiert seit mehr als 1,5 Jahren Erfolge und geht zusammen mit Call of Duty: Vanguard in Richtung Zukunft. Mit dem Start der Season 1 von Vanguard (Anfang Dezember) bekommt die kostenlose Warzone ein riesiges Update inklusive neuer Map und Grafik-Engine.

Alle Details zu der großen Umstellung sind noch nicht bekannt. Vorallem beim Gameplay sind noch Fragen offen. Was wir aber schon zur Integration von Vanguard in Warzone wissen, sammeln wir in diesem Artikel für euch.

Ihr findet hier Infos zu:

Sobald es neue Informationen zur Umstellung auf die Vanguard-Grafik gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Wann kommt die neue Map und die frische Grafik?

Wann kommt das Pacific-Update? Der Release findet an zwei Tagen statt und wann ihr die neue Warzone starten dürft, hängt davon ab, ob ihr CoD: Vanguard gekauft habt oder nicht:

Pacific-Release für Vanguard-Käufer: 02. Dezember

Pacific-Release für den Rest der Welt: 03. Dezember

Eine konkrete Uhrzeit gibt es dazu bisher aber noch nicht.

Brauche ich Vanguard unbedingt? Warzone bleibt weiter Free-to-Play und ihr braucht Vanguard nicht unbedingt für Warzone. Da Warzone jedoch auf die Vanguard-Grafik umstellt, spielen sich die beiden Shooter sehr ähnlich und wenn Gefechte trainieren oder Waffen leveln wollt, kann sich Vanguard für euch lohnen.

Ihr braucht das neue CoD aber nicht, um Warzone spielen zu können.

Kann ich Warzone dann einen Tag nicht spielen? Wie diese Umstellung über 2 Tage läuft, ist noch nicht ganz klar. Möglich wäre, dass die alte Verdansk-Warzone einen Tag länger im Launcher von CoD MW online bleibt und die Pacific-Warzone dann bereits über den Vanguard-Launcher online geht. Sicher ist das aber noch nicht.

Gibt es Infos zum Download? Auch dazu lassen sich bisher keine Details finden. Wahrscheinlich ist Warzone dann ein Teil der Vanguard-Daten und lässt sich separat herunterladen, wie aktuell bei CoD MW. Wollt ihr also nur Vanguard spielen, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Warzone-Daten laden wollt. Anders herum ist das womöglich etwas anders und ihr müsst immer ein wenig Vanguard auf der Festplatte lagern, auch wenn ihr nur Warzone spielt.

Warzone: Neue Map „Caldera“

Was gibt es zur neuen Map zu wissen? Die Entwickler schreiben stolz, dass die neue Map Caldera in nur einem Punkt der aktuellen Karte Verdansk ähnelt: bei der Größe. Ansonsten versprechen die CoD-Macher ein komplett neues Erlebnis, das auf Basis des Feedbacks zur Warzone seit dem Release entstanden ist.

Caldera ist eine typische Vulkaninsel mitten im Pazific, mit kleinen und größeren Dörfern, Ferien-Anlagen, Dschungel-Gebieten, Höhlen, Bergbau-Wirtschaft und natürlich einem großen Vulkan der alles auf der Map überragt. Es gibt auch bereits eine Übersichtkarte mit ersten Landeplätzen.

Erste Leaks deuten schon ein Event an, in dem der Vulkan Feuer und Lava spuckt (via Twitter).

Als ein neues Element, das mehr Dynamik ins Spiel bringen dürfte, kommen Flugzeuge zur Warzone. Mobile Kampfflieger liefern sich dann über dem Himmel der Insel rasante Dogfights oder attackieren Soldaten am Boden. Entsprechend kommt dazu auch ein Anti-Air-Truck ins Spiel, mit dem ihr die Flieger unter Beschuss nehmen könnt.

Wollt ihr mehr Bilder zur Map sehen, schaut in unserem Übersichts-Artikel zu Caldera vorbei oder werft einen Blick in unser Video zur neuen Map von Warzone:

Alles, was ihr zu der neuen Karte „Caldera“ von CoD Warzone wissen müsst – Im Video

Umstellung der Grafik-Engine – Was ist mit meinem Zeug?

Was bedeutet die neue Grafik für Warzone? Alle Einzelheiten sind noch nicht geklärt, doch mit Start des Pacific-Updates bekommt Warzone die Grafik von Vanguard. Die Entwickler haben dabei von Anfang an klargemacht, dass Warzone alle Cosmetic-relevanten Inhalte im Spiel belässt.

Ihr könnt also weiter eure gekauften Operator- und Waffen-Skins verwenden und entsprechend sind auch die aktuellen Waffen von Warzone wieder mit am Start.

Trotzdem ändert sich wohl mehr, als gleich bleibt. Zwar wird sich Warzone mit der Grafik-Engine von Vanguard nicht ganz anders spielen, weil Vanguard eine aufpolierte Version der Engine von Warzone verwendet, doch trotzdem wird alles ein wenig anders sein.

Andere Gameplay-Optionen in der neuen Warzone?!

Was ändert sich beim Gameplay? Auch hier fehlen noch Details, aber wir haben eine spannende Aussage eines Entwicklers:

Mit der Veröffentlichung von Vanguard wollen wir sicherstellen, dass das Spielgefühl und der Charakter des Spiels über das Multiplayer-Erlebnis hinaus in Warzone hineinreicht. Quelle: YouTube

Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die aktuelle Erfahrung im Multiplayer das Vorbild für das Erlebnis in Warzone ist – Ähnlich wie beim Release der Warzone mit Modern Warfare.

Derzeit deutet vieles auf eine komplette Umstellung hin, was bedeuten würde, dass auch die Gameplay-Mechaniken von Vanguard in Warzone Anwendung finden:

Schluss mit dem Herzschlag-Sensor

Geist und Overkill in verschiedenen Perk-Kategorien

Ninja-Perk für leise Fortbewegung

Das sind nur ein paar große Anpassungen der Loadout-Meta. Sobald es neue Infos gibt, findet ihr sie auf MeinMMO. Ein Gedankenspiel, wie wir unsere Loadouts am Ende des Jahres zusammenstellen, könnt ihr euch hier anschauen:

Warzone-Loadouts mit CoD Vanguard: Wie stellen wir bald unsere Ausrüstung zusammen?

Fast 40 neue Waffen kommen ins Spiel – Meta-Shift?

Welche neuen Waffen gibt es? Bei dem Thema Waffen ist schon mehr geklärt. Die beinahe 40 Waffen von Vanguard kommen komplett ins Spiel und erweitern das Arsenal der Warzone drastisch. Damit knackt das Battle Royale nicht nur die 100-Waffen-Marke, sondern ist auf einem guten Weg, innerhalb des nächsten Jahres sogar auf 150 Waffen zu kommen.

Ob die Waffen jedoch direkt zum Start von Warzone: Pacific im vollen Umfang zur Verfügung stehen, lässt sich noch nicht sicher sagen. Es soll ein „Vanguard Royale“ am Anfang geben, in dem ihr nur mit den Waffen des neuen CoDs unterwegs seid. Ob es auch ein normales Battle Royale mit allen Waffen gibt, ist derzeit noch unklar.

Allerdings geht mit ziemlicher Sicherheit ein Beben durch die Waffen-Meta der Warzone. Die neuen Waffen kommen mit 10 Aufsatz-Plätzen und alle lassen sich belegen. Das gibt euch viel mehr Optionen und im Multiplayer von Vanguard lassen die Waffen durch die Aufsätze teilweise auf radikale Weise ändern. Erfahrt hier, welche 3 Vanguard-Waffen für Warzone zu stark sein könnten.

Wollt ihr einen Blick auf die komplette Liste der Vanguard-Waffen werfen, findet ihr sie hier:

CoD Vanguard: Alle Maps, Waffen und Modi im Überblick – Der Multiplayer-Content zum Release

Anti-Cheat RICOCHET als „Retter“ der Warzone

Was hat es mit RICOCHET auf sich? Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Anti-Cheat-System. Call of Duty verbessert mit dem Start von Vanguard seine Sicherheits-Infrastruktur, um mehr Cheatern und Hackern auf die Schliche zu kommen. RICOCHET besteht dabei aus 4 Komponenten:

Serverseitige Analyse-Tools

Verbesserte Untersuchungsprozesse

Erhöhung der Konto-Sicherheit

Kernel-Treiber auf dem PC

Mit dabei ist auch ein sogenannter Kernel-Treiber für den PC, der mit dem ersten Tag von Warzone: Pacific online geht und später auch in den Multiplayer von Vanguard kommt. Der Treiber untersucht die Interaktionen von CoD-Programmen mit anderen Anwendungen auf dem PC und soll dabei helfen, die Abläufe auf einem Cheater-PC besser nachzuvollziehen und so auch andere Schummler zu erwischen.

Mehr Infos zu RICOCHET und Antworten zum Kernel-Treiber findet ihr hier:

Call of Duty zeigt das neue Anti-Cheat-System – Das ist „RICOCHET“

Live-Season-Zyklus startet erneut – Mit Battle Pass

Wie geht es mit Warzone weiter? Die Live-Seasons der letzten Jahre starten mit Vanguard erneut bei Season 1 und auch Warzone bekommt über diesen Season-Zyklus neue Inhalte wie:

Live-Events

Map-Anpassungen

Cosmetics

Waffen

Die neue Engine von Vanguard soll es auch möglich machen, ganz neue Arten von Events in Warzone zu starten und bieten dann womöglich mehr als 2 Minuten enttäuschende Arbeit.

Auch der Battle Pass ist wieder am Start und lässt euch im Tauschen gegen 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €) und Spielzeit gut 100 Items erspielen.

Ihr könnt den Battle Pass und euer Account-Level dann auch weiterhin über mehrere CoDs hochspielen. Vanguard steigt mit dem Start der Season 1 in den CoD-Level-Verbund mit ein und ihr könnt dann in insgesamt 4 CoDs Erfahrungspunkte für euer Prestige-Level und den Battle Pass grinden:

Modern Warfare von 2019

Black Ops Cold War von 2020

Vanguard von 2021

Battle Royale Warzone

Übrigens lässt sich der aktuelle Battle Pass der Season 6 jetzt schon Vanguard hochspielen und einige Items für das neue CoD gibt es auch schon:

CoD Warzone schenkt euch jetzt schon 24 Items für das neue Vanguard – So kriegt ihr sie

Story über Nazi-Jäger im Pazifik

Wie passen die Storys zusammen? Über einen Trailer wurden die Hintergrundgeschichten von Cold War, Warzone und Vanguard bereits miteinander verknüpft.

So treffen die Helden aus Black Ops Adler, Mason, Woods und Hudson auf den Weltkriegs-Veteranen Captain Butcher, den man bereits aus CoD WWII kennt, dem CoD aus 2017. Butcher erklärt, dass er als Teil einer Einsatzgruppe nach dem Fall von Berlin im Zweiten Weltkrieg auf die Jagd nach Nazis gegangen ist – überall auf der Welt. Und diese Jagd begann im Pazifik: auf der Insel Caldera.

Wollt ihr euch das Cinematic mit der Story-Verbindung ansehen, dann binden wir es euch hier ein:

Neuer Trailer zeigt den Beginn der Story von CoD Warzone mit Vanguard

Was passiert bis zur Umstellung und mit Verdansk?

Wie sehen die letzten Tage der alten Warzone aus? Für die letzten beiden Wochen sind 3 Events geplant, mit denen ihr den Abschied der alten, aber bewährten Map feiern könnt:

Operation Flashback – 18. November

Secrets of the Pacific – 24. November

Last Hours of Verdansk – 30. November

Operation Flashback und Last Hours of Verdansk bringen dabei jeweils neue Spielmodi in die Playlist. Secrets of the Pacific ist wohl eher ein Event mit Herausforderungen, das euch exklusive Cosmetics gewinnen lässt und neue Infos zur Caldera-Map zeigt.

Die bisher bekannte Details und auch, welche Playlisten ihr in den letzten Tagen von Verdansk spielen könnt, haben hier euch hier zusammengefasst:

Bald kommt die neue Map von CoD Warzone – Das passiert bis zum Knall

Das waren alle bekannten Infos zur großen Umstellung von Warzone auf die Vanguard-Grafik. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst uns ein Kommentar da. Was wir wissen, teilen wir gern mit euch und versuchen, ein bisschen Klarheit in das noch etwas unklare Thema zu bringen.

Wenn ihr euch bis dahin schon etwas in der neuen Engine austoben wollt, aber unsicher beim Kauf des neuen Vanguard seid, dann findet ihr hier unsere Einschätzung zum neusten CoD: Warum jeder CoD-Fan Vanguard probieren sollte, auch wenn euch das Setting nicht passt