Am Mittwoch kommt die neue Map bei CoD Warzone – Das solltet ihr jetzt wissen

Am Mittwoch startet bei Call of Duty die erste gemeinsame Season des Battle Royale Warzone mit CoD Vanguard. Warzone bekommt in dem Rahmen eine neue Map, wechselt auf die Grafik-Engine von Vanguard und geht auch für eine Zeit lang offline. MeinMMO zeigt euch eine Übersicht mit den wichtigsten Infos des „Pacific-Updates“.

Die kostenlose Call of Duty: Warzone steht kurz vor ihrem bisher größten Update und wird am 08. Dezember zu „Warzone: Pacific“. Mit dem Update kommen unter anderem:

Die neue Map „Caldera“ – eine Pazifik-Insel

Beinahe 40 neue Waffen von Vanguard

Flugzeuge und Anti-Air-Trucks als Fahrzeuge

Überarbeitete Grafik

Neues Anti-Cheat „RICOCHET“

Wir zeigen euch dazu wichtige Infos wie Details zum Download, der Server-Downtime und dem Ablauf der Umstellung. Dazu eine Übersicht mit einigen Änderungen, auf die ihr euch einstellen könnt.

Alles zum Download – Release, Größe, Preload

Wann kommt das Update? Season 1 startet am 08. Dezember um 06 Uhr morgens. Ab wann ihr das neue Warzone-Update laden könnt, ist jedoch noch nicht ganz geklärt. Allerdings wissen wir schon, wann das Update in Warzone online sein wird: am 08.12. um 18 Uhr.

Gibt es einen Preload? Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Seasons rechnen wir mit einem Preload für das Pacific-Update. Doch auch dazu gibt es bisher noch keine festen Aussagen vonseiten der Entwickler.

Wir aktualisieren den Artikel entsprechend, sobald die Details bekannt sind.

Wann gehen die Server down? Mit dem Start der Season 1 am 08.12. um 6 Uhr gehen die Warzone-Server für 12 Stunden down:

Serverdown-Start: 08. Dezember um 06 Uhr

Serverdown-Ende: 08. Dezember um 18 Uhr

In dieser Zeit könnt ihr kein Warzone spielen.

Über welchen Launcher starte ich dann Warzone? Bisher ist auch noch nicht ganz klar, ob Warzone weiter aus dem Launcher von CoD MW gestartet wird oder in den Vanguard-Launcher wechselt.

Was ist mit Vanguard in Season 1? Auch der Premium-Titel von Call of Duty bekommt mit Season 1 neuen Content für den Multiplayer und seinen Zombie-Modus. Alle Infos zur Season 1 findet ihr hier:

Alles zum Ablauf des Pacific-Updates

Was passiert bis zum Serverdown in Warzone? Aktuell sind 2 Events in Warzone online:

Außerdem startet am Montag-Abend, 06. Dezember, ein weiterer Event-Spielmodus: „Last Hours of Verdansk“. Viel ist zu dem neuen Event noch nicht bekannt, doch es dreht sich dabei alles um den Abschied von der alten Map und dem Übergang zur neuen Karte.

Das Abschied-Event ist dann bis zum Serverdown am 08. Dezember online.

Ab wann kann ich Caldera spielen? Das Pacific-Update könnt ihr am 08. Dezember um 18 Uhr spielen. Allerdings haben dann noch nicht alle Spieler Zugang zur neuen Map „Caldera“.

Nur Käufer von CoD: Vanguard können sofort loslegen und in die Spielmodi auf der neuen Map eintauchen. Habt ihr Vanguard nicht gekauft, müsst ihr 24 Stunden länger warten:

Vanguard-Käufer: Caldera-Zugang am 08.12. um 18 Uhr

Nicht-Käufer: Caldera-Zugang am 09.12. um 18 Uhr

In diesem 24 Stunden stehen Nicht-Käufern nur 2 Versionen der kleinen „Rebirth Island“-Map zur Verfügung: „Wiederbelebung“ und „Mini Royale“ sollen zum Start in der Playlist sein.

Wie sieht die Playlist zum Start aus?

Battle Royale (Caldera)

Vanguard Royale (Caldera)

Beutegeld (Caldera)

Wiederbeledung (Rebirth Island)

Mini Royale (Rebirth Island)

Was ist „Vanguard Royale“? Der neue Spielmodus stellt die Vanguard-Waffen in den Mittelpunkt und ihr könnt nur Schießeisen aus dem neusten CoD verwenden. Außerdem gibt es hier die neuen Fahrzeuge – Flugzeuge und ein Anti-Air-Truck.

Im normalen Battle Royale gibt es dann vorerst nur die bisher bekannten Fahrzeuge und alle Waffen – einschließlich der neuen Vanguard-Waffen.

Alles zum Content und der Insel „Caldera“

Was gibt es zur Map zu wissen? Da neue Karte „Caldera“ ist eine Vulkan-Insel mitten im Pazifik und wirkt ganz anders als die alte Karte „Verdansk“. Statt grauer Betonwände im Kalten Krieg geht es in ein grünes Inselparadies mit vielen Stränden, Urlaubs-Feeling und ohne Hochhäuser mit endlosen Treppenaufgängen.

Die Entwickler berichten, dass die neue Map der alten Karte nur in einem Punkt ähnelt: der Größe. Ansonsten bekommen wir eine ganz neue Erfahrung, die auf Basis des Feedbacks zur Warzone seit dem Release erstellt wurde. Wollt ihr euch den Trailer und viele Bilder zur neuen, grünen Heimat der Warzone anschauen, findet ihr hier mehr Material:

Was kommt noch alles ins Spiel? Warzone bekommt nicht einfach nur eine neue Map. Das Pacific-Update ist eine komplette Überarbeitung, die viele Bereiche des Spiels beeinflussen und eine ganz neue Spielerfahrung erschafft.

Umstellung auf Vanguard-Engine

Neue Gameplay-Optionen

Fast 40 neue Waffen

Anti-Cheat „RICOCHET“

Neue Story im Weltkrieg

Wollt ihr tiefer einsteigen und jetzt schon mehr über die neue Warzone wissen, haben wir in unserem Special zum Pacific-Update alles Wichtige zusammengefasst.

Wollt ihr euch überraschen lassen, dann kramt schonmal eure Badeklamotten raus und packt eure Koffer für gutes Wetter – ab Mittwoch wirds tropisch in Warzone.