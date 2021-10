Call of Duty: Warzone bekommt noch dieses Jahr eine komplett neue Map. Vom grauen Verdansk geht es in ein grünes Urlaubs-Paradies – eine Insel mitten im Pazifik. MeinMMO sammelt die Infos zur Map und zeigt Bilder von allen Ecken der Karte, die bisher bekannt sind.

Call of Duty: Warzone ist das Bindeglied zwischen den jährlichen Premium-Titeln im CoD-Universum. Die Entwickler kombinieren die Storys, das Farmen nach XP und teilweise sogar das Gameplay. Mit CoD: Vanguard geht diese „Bindung“ weiter.

Vanguard erscheint im 05. November und hat viel vor mit Warzone. Ganz oben steht dabei eine komplett neue Map, die das angestaubte Verdansk ablösen soll. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Infos zur Map wie Release-Zeitraum, 12 Bilder des Pre-Alpha-Builds und welche Auswirkungen die Verschmelzung mit Vanguard noch auf Warzone hat.

Sobald es neue Infos zur Pacific-Map gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Infos zum Umzug auf die Pazifik-Insel – Release, Größe, Verdansk

Wann kommt die neue Map? Dazu gibt es 2 offizielle Aussagen, die jedoch noch keinen Rückschluss auf ein konkretes Datum zulassen:

Amos Hodge – Associate Creative Director bei Raven: „Kurz nach dem Release von Vanguard“

Aaron Halon – Sledgehammer Games Studio Head: „Später dieses Jahr“ (Quelle: CharlieIntel)

Läuft alles nach Plan, kommt die Map und alle Änderungen noch dieses Jahr zu Warzone. Spekulationen rechnen derzeit mit einem Release zum Start der Season 1 von Vanguard. Die erste Season könnte Ende November oder Anfang Dezember an den Start gehen.

Wie groß wird Warzone: Pacific? Die neue Map soll ungefähr so groß werden wie Verdansk.

Wie ändert sich Warzone noch? Das Battle Royale macht bei der Umstellung auf Vanguard offenbar keine halben Sachen. Die neue Map ist erst der Anfang:

Komplette Umstellung auf die Vanguard-Technik

Grafik, Engine, Spielgefühl – Warzone soll die Erfahrung aus dem Multiplayer bieten

Anti-Cheat-System für den PC

Wahrscheinlich kommen die Next-Gen-Versionen

Vanguard-Engine erlaubt neue Arten von Events

Die kompletten Auswirkungen auf die Warzone lassen sich bisher nur erahnen. Was mit den Waffen passiert, den Perks, den Aufsätzen – zu den Details gibt es nur wenige Infos. Wenn ihr wissen wollt, was passieren „könnte“, dann schaut hier vorbei:

CoD Warzone bekommt die Vanguard-Grafik – Was bedeutet das für uns Spieler?

Was passiert mit Verdansk, der alten Map? Die Vorstellung von Season 6 hat schon ziemlich deutlich gemacht, was in Verdansk los ist: Große Teile der Stadt werden vom Erdboden verschluckt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Rahmen der Story aktiviert der Operator Adler unter Gehirnwäsche Bomben in den alten Nazi-Bunkern und vernichtet dadurch die halbe Stadt. Vom Stadion aus zieht sich eine Schneise der Verwüstung durch die komplette Innenstadt und zerlegt Teile des Bereiches „Downtown“. Bilder und Infos dazu findet ihr in unserem Special zur Season 6 von CoD: Warzone.

Verdansk könnte nach der Umstellung auf Vanguard tatsächlich nie wieder kommen. Der Umzug in die wärmere Klimazone könnte womöglich noch zusammen mit einem Event ablaufen, das die Story zu einem Ende bringt und thematische Cosmetics anbietet.

CoD Warzone: Pacific – 12 Bilder zur neuen Map

Was gab es schon von der neuen Map zu sehen? Die bisherigen Bilder stammen zum großen Teil aus der Vorstellung des Multiplayer-Modus von Vanguard. Wir zeigen euch Bilder von allen Szenen und Blickwinkeln, die bisher zu sehen waren:

Eine der Küstenlinien von Warzone: Pacific

Der Blick über einen bewohnten Teil der Map.

Die Einstellung mit dem bisher besten Blick über die ganze Map.

Dschungel spielt offenbar eine Rolle auf der Map.

Die „natürliche“ Umgebung könnte eine größere Rolle bei Gefechten spielen.

Untergrund-Gebiete mit Extra-Loot sind wohl ein Thema.

Bergbau scheint eine der Geld-Quellen der Insel zu sein, …

… die wohl sehr wichtig für den Aufbau des schönen Eilands war.

Möglicherweise gibt es wieder eine nutzbare Gondel-Bahn.

Manche Gebiete sind durch Vertikalität geprägt.

Auch Urlauber dürfen sich an einigen Stellen der Map ganz wohlfühlen.

Ein Kino mit Leuchtröhren an der Front – Warzone: Pacific doch nicht in den 40ern?

Was sagen Leaks zur neuen Map? Dataminer wollen bereits eine Liste mit allen Points of Interest entdeckt haben (via Twitter). Wir listen euch die möglichen Bereiche hier auf:

Airstrip

Arsenal

Beachhead

Caldera

Capital

Docks

Farms

Lagoon

Mines

Resort

Radio

Station

Sub Pen

Village

Die Liste klingt mit Blick auf die bisher bekannten Infos durchaus sinnig. Der Spot „Caldera“ wäre ein Hinweis auf einen Vulkan auf der Insel. Sicher sind die Daten zu den POIs aber nicht.

Aktuell sind noch mehr Fragen zur neuen Map offen, als geklärt. Sicher scheint nur – die Map kommt noch dieses Jahr und entführt uns in den kalten Monaten in ein warmes Urlaubsgebiet. Bis dahin hält uns die alte Map Verdansk noch ein wenig mit viel Sprengstoff und einer zerstören Innenstadt auf Trapp.

Wollt ihr mehr über die Neuerungen bei Call of Duty lesen, dann schaut in unseren Artikel zum Multiplayer vom neuen Vanguard vorbei: CoD Vanguard: Alle Infos zum Multiplayer – Maps, Modi und Gameplay