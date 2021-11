CoD Vanguard & Warzone: Große Season 1 startet nächste Woche – Alles zu Release und Content

Die neue Season 1 von Call of Duty: Vanguard und dem kostenlosen Battle Royale Warzone feiert am 08. Dezember ihren Release. Es gibt neuen Content für Vanguard und Warzone bekommt die neue Map „Caldera“ zusammen mit der Vanguard-Grafik. Was euch nächste Woche sonst erwartet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Am 08. Dezember ist es endlich so weit: Call of Duty: Warzone startet in das „Pacific-Update“ und spendiert allen Spielern einen neue Map, neue Grafik und ein aufpoliertes Anti-Cheat-System. Außerdem startet auch die erste gemeinsame Live-Season mit CoD: Vanguard – auch hier kommen neue Inhalte ins Spiel.

Wir fassen für euch die wichtigsten Infos der Season 1 von Warzone und Vanguard zusammen:

Wie funktionieren die Seasons in Call of Duty? Die Shooter-Reihe setzt seit einigen Jahren auf ein Live-Season-System und bringt so neue, kostenlose Inhalte ins Spiel. Alle 6 bis 8 Wochen geht dafür ein großes Season-Update an den Start, das neue Inhalte zum aktuellen CoD: Vanguard und dem kostenlosen Battle Royale Warzone bringt.



Teil der Season-Starts ist auch immer ein neuer Battle Pass, mit dem ihr euch massig Cosmetics freispielen könnt. Meistens kommt außerdem ein Mid-Season-Update oder ein Reloaded-Update in der Mitte der Season mit einem zweiten Schwung an Content.

Vanguard & Warzone: Season 1 – Release, Download, Roadmap

Wann kommt die neue Season? Season 1 startet am 08. Dezember 2021. Eigentlich war der 02. Dezember geplant, doch nach einer Verschiebung kommt Season 1 knapp eine Woche später.

Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß könnte es um 06 Uhr morgens losgehen.

Wie groß ist der Download? Darüber lässt sich aktuell nur spekulieren, noch gibt es dazu keine Ansage der Entwickler.

Warzone wird in Vanguard eingepflegt und Spieler des Battle Royale sollten sich auf ein sehr großes Daten-Paket einstellen. Ihr müsst wohl das ganze Spiel neu herunterladen und solltet mindestens 40 GB einplanen

Spielt ihr nur Vanguard, dürfte der Download deutlich kleiner ausfallen. Durch das neue Texture-Streaming spart ihr einiges an Speicherplatz, um die 5 bis 10 GB dürften es aber schon sein. Das gilt aber nur, wenn die Daten von Warzone und Vanguard getrennt geladen werden können.

Gibt es einen Preload? Das ist zu erwarten, aber bisher noch nicht sicher.

Wann kann ich die neue Warzone-Map spielen? Das hängt davon ab, ob ihr Vanguard gekauft habt oder nicht:

Zugang „Caldera“ mit Vanguard: 08.12.21

Zugang „Caldera“ ohne Vanguard: 09.12.21

Wie beim Season-Start ist noch keine genau Uhrzeit zum Caldera-Release bekannt.

Kann ich Warzone dann einen Tag nicht spielen? Ohne Vanguard habt ihr am 08. Dezember nur Zugang zu Rebirth Island. Die kleine Map bleibt im Spiel und steht euch dann in der Vanguard-Grafik zur Verfügung. Alle Modi auf Caldera gibts dann aber erst am 08. Dezember.

Sobald es neue Infos zum Ablauf und dem Content der Season gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

CoD Warzone: Season 1 – Neue Map „Caldera“ und frische Grafik

Was kommt mit Season 1 in Warzone? Das wird die bisher größte Season für Warzone und das liegt vor allem an der neuen Map Caldera. Die grüne Vulkaninsel im Pazifik ersetzt das angestaubte Verdansk und knapp 1,5 Jahre nach Release wechselt Warzone seine große Map komplett aus.

Doch die neue Map ist nur das Highlight eines riesigen Updates, das die ganze Warzone auf den Kopf stellt:

Neue, große Map „Caldera“

Umstellung auf die Vanguard-Grafik

Beinahe 40 neue Waffen

Neue Fahrzeuge, sogar Flugzeuge

Überarbeitete Gameplay-Optionen

Alle Details bei der Umstellung des Gameplays sind noch nciht bekannt. Doch Warzone wird nach der Season 1 ein anderes Spiel sein, mit einer neuen Grafik und einem veränderten Spielgefühl. Mehr Infos zur großen Umstellung auf Vanguard findet ihr hier:

CoD Warzone: Alle Infos zum Pacific-Update – Neue Map und Grafik-Umstellung

Welche Spielmodi gibt es zum Start? In einem Entwickler-Blog (via callofduty.com) verrieten die Entwickler bereits, dass es zum Start mindestens 4 Spielmodi geben wird:

Warzone: Pacific – Playlist zum Release

Battle Royale

Vanguard Royale

„Rebirth Island“-Variante

Beutegeld

Das normale Battle Royale, das Vanguard Royale und Beutegeld spielen dann auf Caldera. Habt ihr Vanguard nicht gekauft, könnt ihr am 08. Dezember nur die Variante von Rebirth Island spielen – den Rest am 09. Dezember.

Bis zum Start der neuen Map gibt es übrigens noch 3 Live-Events in Warzone, um die alte Karte „Verdansk“ zu verabscheiden. Mit dabei ist zum Beispiel „Operation: Flashback“:

CoD Warzone: Neues Event bringt den unfairsten Modus überhaupt – „So viel Spaß hatte ich lange nicht“

CoD Vanguard Season 1 – Content für Multiplayer & Zombies

Was kommt mit Season 1 in Vanguard? Alle Details über den Start der ersten Season sind noch nicht bekannt. Doch es gibt definitiv einen ordentlichen Schwung neuen Content:

Start von Season 1 am 08. Dezember

3 neue Maps für den Multiplayer

3 Operator zum Freispielen

Neue Bündnisse, Missionen und mehr für den Zombie-Modus

Battle Pass mit 2 neuen Waffen

Was gibt es für den Multiplayer? Insgesamt versprechen die Entwickler 3 neue Map für den Multiplayer. Ob alle zum Start der Season 1 kommt oder erst mit einem möglichen Mid-Season-Update, ist noch nicht bekannt. Zudem gibt es neue Operator mit neuen Lieblingswaffen.

Was gibt es für den Zombie-Modus? Es ist bisher noch unklar, ob der Zombie-Modus um das wichtige „Easter Egg“ erweitert wird. Bisher ist der Modus eine reine Schießbude ohne echtes Ziel. Die Zombies kriegen zwar mit jeder abgeschlossenen Runde ein Power-Up, doch mehr ändert sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Das „Easter Egg“ würde die Story weiterführen.

Was sicher ist: Es wird neue Portal-Missionen geben und der Altar der Bündnisse wird mit neuen Boni ausgestattet, die ihr euch besorgen könnt.

CoD Vanguard: Alles zum Zombie-Modus – Das ist „Der Anfang“

Warzone & Vanguard: Battle Pass mit neuen Waffen und Operator

Was gibt es zum Battle Pass zu wissen? Mit jeder Season kommt dieser Bonus-Pass ins Spiel, den ihr euch für 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €) kaufen und freispielen könnt. Ist eine Season vorbei, sind die nicht freigespielten Items jedoch verloren.

Einigen Stufen sind kostenlos, zum Beispiel die neuen Waffen. Jeder Season Pass bringt 2 neue Schusswaffen ins Spiel, die ihr euch auch ohne Geld auszugeben freispielen könnt. Wir zeigen euch noch eine Übersicht mit den enthaltet Items:

Warzone & Vanguard Battle Pass Season 1 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €)

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

Operator-Skin direkt beim Kauf

2 neue Waffen zum Freischalten

Waffen-Blaupausen

CoD-Points

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Operator

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Sobald der komplette Battle Pass bekannt ist, findet ihr mehr dazu bei uns auf MeinMMO.

CoD Warzone: Was bringt der Battle Pass überhaupt und für wen lohnt er sich?

Welche neuen Waffen und Operator kommen ins Spiel? Ein Leak zeigt bereits das vermeintliche Titelbild der neuen Season. Darauf sind 3 Operator zu sehen und jeder trägt eine neue Waffe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mögliche Operator Season 1 Anna Lewis Francis

Mögliche Waffen Season 1 BSA Welgun M1944 Hyde Carbine PTRS-41 (Sniper)



Da es sich um einen Leak handelt, sind die Infos jedoch nicht sicher.

Warzone & Vanguard: Anti-Cheat „RICOCHET“ startet PC-Treiber

Was hat es mit RICOCHET auf sich? Eine der wichtigsten Neuerungen in Season 1 ist das Anti-Cheat-System. Call of Duty verbesserte mit dem Start von Vanguard seine Sicherheits-Infrastruktur, um mehr Cheatern und Hackern auf die Schliche zu kommen. RICOCHET besteht dabei aus 4 Komponenten:

Serverseitige Analyse-Tools

Verbesserte Untersuchungsprozesse

Erhöhung der Konto-Sicherheit

Kernel-Treiber auf dem PC (kommt später)

Mit dabei ist auch ein sogenannter Kernel-Treiber für den PC, der mit dem ersten Tag von Warzone: Pacific online geht und später auch in den Multiplayer von Vanguard kommt. Ab dem 08. Dezember ist dieser Treiber also Teil von Warzone.

Der Treiber untersucht die Interaktionen von CoD-Programmen mit anderen Anwendungen auf dem PC und soll dabei helfen, die Abläufe auf einem Cheater-PC besser nachzuvollziehen und so auch andere Schummler zu erwischen.

Mehr Infos zu RICOCHET und Antworten zum Kernel-Treiber findet ihr hier:

CoD Warzone hat bald ein neues Anti-Cheat-System – Das ist „RICOCHET“

Das waren die wichtigsten Infos zur neuen Season 1 von Warzone und Vanguard. Sobald es neue Infos über die Umstellung der Warzone-Grafik gibt oder den Content von Call of Duty: Vanguard, aktualisieren wir den Artikel entsprechend für euch. Ihr bleibt also auf dem Laufenden!

Wollt ihr euch jetzt schon auf die neuen Vanguard-Waffen in Call of Duty: Warzone vorbereiten, dann schaut doch mal hier vorbei. In unserer Liste werdet ihr sicherlich fündig: 5 starke Waffen von CoD Vanguard, die ihr jetzt für Warzone leveln solltet