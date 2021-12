CoD Warzone bringt heute neue Map, aber ohne Anti-Cheat und neuer Grafik – Patch Notes

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Welche neuen Events gibt es? Zufällige In-Match-Events bleiben auch auf Caldera in Ding. Es wird 4 neue Arten davon in den normalen Spielmodi geben:

Gleich zum Release gibt es zudem den Modus „Vanguard Wiederbelebung“. Die Regeln sind hier ähnlich wie auf Rebirth Island – geht ein Spieler down, aber ein Team-Mitglied ist noch am Leben, dann kommt der Spieler zurück ins Match. Zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel.

Was gibt es für neue Spielmodi? Gleich zum Start und offenbar auch noch später gibt es besondere Vanguard-Spielmodi. Die wirken aktuell ein wenig wie Modi-Labore, in denen die Entwickler einige Dinge ausprobieren wollen, die Spieler zum Beispiel beim Event-Modus „Operation: Flashback“ gefeiert haben.

Was ist mit dem Anti-Cheat? Das Anti-Cheat-System RICOCHET geht doch noch nicht komplett mit der neuen Map online. Der Kernel-Treiber für den PC kommt zuerst in der Region Asia-Pacific und erfolgt erst später in Europa.

Allerdings ist zum Beispiel die neue Auflegen-Mechanik im Spiel, mit der ihr euch nach dem Waffen-Auflegen an der Kante hin und her bewegen könnt. Möglicherweise gibt es auch noch mehr grafische und Gameplay-mechanische Änderungen, die bisher noch nicht augefallen sind.

Die Patch Notes zur Umstellung auf die neue Map „Caldera“ von Call of Duty: Warzone sind online und MeinMMO fasst für euch die wichtigsten Punkte zusammen. So kommt es offenbar doch nicht zu einem Übergang auf die Grafik-Engine von Vanguard und auch der Anti-Cheat lässt noch auf sich warten.

