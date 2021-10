CoD Vanguard: Alle Maps und Modi im Überblick – Der Multiplayer-Content zum Release

Call of Duty: Vanguard startet am 5. November 2021 und schon zum Launch könnt ihr diverse Maps und Spielmodi ausprobieren. Erfahrt hier auf MeinMMO, was es alles schon zum Release des neuen CoD-Spiels 2021 zu zocken gibt.

Wie viele Modi und Maps gibt es zum Release? Am 5. November 2021 erscheint endlich Call of Duty: Vanguard. Das neueste CoD-Game bietet schon zum Release 16 6vs6-Maps und 8 Multiplayer-Spielmodi.

Die grundlegenden Spielmodi lauten:

Die Solo-Kampagne, in der ihr mit Charakteren wie Arthur Kingsley oder der schon von der E3 bekannten Scharfschützin Polina Petrova eine spannende Story durchspielt.

Der neue Koop-Zombie-Modus, der mit der Episode „Der Anfang“ sprichwörtlich die Anfänge des Zombie-Unwesens beschreibt.

Der reguläre Multiplayer-Modus, der zum Start sieben weitere Modi plus den speziellen Modus Champion Hill bietet.

Das steckt hinter den Maps und Spielmodi zum Release

Welche Multiplayer-Modi kommen? Wie eingangs schon erwähnt wird es zum Release sieben Core und Hardcore-Modi geben. Die verschiedenen Multiplayer-Spielmodi sind:

Free for All: Dieser Spielmodus ist ein Riesen-Gemetzel, denn hier kämpft jeder gegen jeden.

Dieser Spielmodus ist ein Riesen-Gemetzel, denn hier kämpft jeder gegen jeden. Team Deathmatch: Hier kämpft ihr in einem Team gegen alle anderen Teams.

Hier kämpft ihr in einem Team gegen alle anderen Teams. Kill Confirmed: Hier hinterlassen tote Spieler eine Hundemarke. Erst wenn die gesammelt wird, zählt der Kill. Andererseits könnt ihr Gegnern Kills verwehren, wenn ihr Marken eurer toten Kameraden rechtzeitig sammelt.

Hier hinterlassen tote Spieler eine Hundemarke. Erst wenn die gesammelt wird, zählt der Kill. Andererseits könnt ihr Gegnern Kills verwehren, wenn ihr Marken eurer toten Kameraden rechtzeitig sammelt. Domination: Hier müsst ihr sämtliche Kontrollpunkte auf der Map einnehmen und lange genug halten.

Hier müsst ihr sämtliche Kontrollpunkte auf der Map einnehmen und lange genug halten. Search and Destroy: Dieser Modus erinnert an Counter-Strike, denn hier gilt es, entweder ein bestimmtes Ziel zu zerstören oder dies zu verhindern.

Dieser Modus erinnert an Counter-Strike, denn hier gilt es, entweder ein bestimmtes Ziel zu zerstören oder dies zu verhindern. Hardpoint: Hier erscheinen zufällig Orte auf der Map, die dann schnell eingenommen werden müssen. Nach einiger Zeit verschwindet der Ort wieder und taucht woanders auf.

Hier erscheinen zufällig Orte auf der Map, die dann schnell eingenommen werden müssen. Nach einiger Zeit verschwindet der Ort wieder und taucht woanders auf. Patrol: Dieser komplett neue Modus ähnelt Hardpoint, nur dass der zu erobernde Punkt nicht verschwindet und wieder auftaucht, sondern sich stetig weiterbewegt.

Als Besonderheit können all diese Modi noch mit den brandneuen Combat-Pacings versehen werden. Davon gibt es drei Optionen, welche jeweils die Teamgrößen signifikant erhöhen und so episches Chaos ermöglichen:

Tactical: Klassische CoD-Erfahrung mit 6vs6-Spieler

Assault: Auf einer Map balgen sich zwischen 20 – 28 Spieler

Blitz: Zwischen 28 und 48 Spieler können auf einer Map richtig loslegen

Dazu kommt außerdem noch der Modus Champions Hill. Das ist eine Art Turnier. Ihr kommt mit 12 Team-Leben ins Spiel und kämpft gegen regelmäßig wechselnde Gegner. Wenn ihr alle eure Leben verbraucht habt, fliegt ihr aus dem Spiel.

Insgesamt sind 8 Teams am Start und das finale Team gewinnt. Außerdem könnt ihr Geld verdienenden und damit eure Ausrüstung verbessern.

Was erwartet an Maps? Stolze 16 Maps soll CoD Vanguard schon zum Release anbieten. Das ist eine ganze Menge. Die folgenden Maps sollen am 5. November an den Start gehen:

Hotel Royal: Es handelt sich um eine Hotel-Map mit 2 Ebenen im Herzen von Paris.

Es handelt sich um eine Hotel-Map mit 2 Ebenen im Herzen von Paris. Gavutu: Diese Map bietet eine heiß umkämpfte Pazifik-Insel.

Diese Map bietet eine heiß umkämpfte Pazifik-Insel. Red Star: Hier kämpft ihr in den Ruinen des winterlichen Stalingrad.

Hier kämpft ihr in den Ruinen des winterlichen Stalingrad. Eagle’s Nest: Spieler bekommen hier eine kleine Map auf einem Berggipfel in den Alpen. Es handelt sich um das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden.

Spieler bekommen hier eine kleine Map auf einem Berggipfel in den Alpen. Es handelt sich um das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden. Castle: Hier handelt es sich um ein Remake einer Map aus CoD: World at War. Der Kampf findet in einem japanischen Schloss statt.

Hier handelt es sich um ein Remake einer Map aus CoD: World at War. Der Kampf findet in einem japanischen Schloss statt. Dome: Eine weitere Remake-Map, in der ihr in einer kleinen Halle wilde Gefechte austragt.

Eine weitere Remake-Map, in der ihr in einer kleinen Halle wilde Gefechte austragt. Bocage: Eine Map in Frankreich, in der ihr ein verwüstetes Bauernhaus umkämpft.

Eine Map in Frankreich, in der ihr ein verwüstetes Bauernhaus umkämpft. Das Haus: Diese coole Map befindet sich in Deutschland und es handelt sich um einen Trainingsparcours, in der Nazi-Spezialeinheiten die Eroberung des Weisen Hauses üben.

Diese coole Map befindet sich in Deutschland und es handelt sich um einen Trainingsparcours, in der Nazi-Spezialeinheiten die Eroberung des Weisen Hauses üben. Decoy: Diese Map ist ein Fake-Dorf, in der sich eure Soldaten über den Haufen schießen können.

Diese Map ist ein Fake-Dorf, in der sich eure Soldaten über den Haufen schießen können. Demyansk: Eine Map in Russland, in der ihr um ein Dorf kämpft.

Eine Map in Russland, in der ihr um ein Dorf kämpft. Dessert Siege: Eine Map in Nordafrika am Suezkanal. Stellt euch auf Dünen und Häuser mit flachen Dächern ein.

Eine Map in Nordafrika am Suezkanal. Stellt euch auf Dünen und Häuser mit flachen Dächern ein. Numa Numa: Eine kleine Map im Pazifik mit einem MG-Nest in der Mitte.

Eine kleine Map im Pazifik mit einem MG-Nest in der Mitte. Oasis: Eine weitere Wüsten-Map, in der alliierte Kräfte den Nazis in einer Oase auflauern.

Eine weitere Wüsten-Map, in der alliierte Kräfte den Nazis in einer Oase auflauern. Sub Pens: In dieser kleinen Map kämpft ihr in einem deutschen U-Boot-Bunker.

In dieser kleinen Map kämpft ihr in einem deutschen U-Boot-Bunker. Tuscan: In dieser Map geht es darum, ein italienisches Dorf in der Toscana zu erobern.

In dieser Map geht es darum, ein italienisches Dorf in der Toscana zu erobern. Battle of Berlin: Diese große Stadt-Map spielt in Berlin kurz vor dem Ende des Dritten Reichs. Euch erwarten brutale Häuserkämpfe in den Ruinen der Nazi-Hauptstadt.

Call of Duty: Vanguard bietet euch also schonmal einiges an Content zum Release. Doch damit nicht genug. Mit der Verschmelzung mit der Warzone wird es auch eine völlig neue Map im Pazifik für den Battle-Royale-Ableger geben.

Außerdem werden die Entwickler nach dem Release nicht stillstehen, sondern haben schon eine komplexe Roadmap für CoD Vanguard und Warzone Pacific vorgestellt.