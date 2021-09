Der Multiplayer-Reveal von Call of Duty: Vanguard ist gelaufen, der erste große Trailer mit Gameplay ist online und einige Spieler durften die kommende Beta-Version schon antesten – so auch wir von MeinMMO. Wir zeigen im Überblick, was euch erwartet.

Am 05. November erscheint das neue Call of Duty: Vanguard und der Multiplayer ist wie immer das Kernstück der Reihe. Mit einem großen Trailer wurde der Multiplayer nun enthüllt und noch mehr Beta-Gameplay lässt sich jetzt schon online finden.

MeinMMO durfte bereits ein paar Runden in der kommenden Beta des neuen CoD drehen und zeigt euch, wie die wichtigsten Mechaniken im Multiplayer von Vanguard funktionieren.

Den Gameplay-Trailer binden wir euch hier ein:

Vanguard-Multiplayer: Alle Fakten zu Modi, Spielerzahlen und neuen Mechaniken

Bisher sind noch nicht alle Details über den Multiplayer bekannt, doch der Trailer und unsere Matches geben schon einen guten Einblick, was euch im Haupt-Modus des neuen CoD erwartet. So viel vorweg: Fans von Killstreaks werden nicht enttäuscht.

Allgemeine Features des Multiplayers von Vanguard

Zum Einstieg möchten wir euch wichtige Mechaniken von Vanguard zeigen, die einen erheblichen Einfluss auf das Spielgeschehen haben:

Loadouts / Klassen in Vanguard

Killstreaks kehren zurück

Details zum Movement

Details zum Gunplay

Crossplay in Vanguard

Zerstörbare Umgebungen

Infos zur Mini-Map

Neue Munitionsarten

Wie funktionieren Loadouts in Vanguard? Die Zusammenstellung euer Ausrüstung funktioniert 1 zu 1 wie in Modern Warfare aus 2019. Ihr wählt eine Primär- und eine Sekundär-Waffe, sucht euch 3 Perks aus und habt dann noch eine Primär- und eine Taktik-Granate.

Im Waffenschmied könnt ihr eure Schießeisen anpassen. Statt 5 Aufsätze könnt ihr in Vanguard allerdings bis zu 10 Aufsätze auf die Waffen schrauben und damit auf euren Spielstil anpassen. Details zur Loadout-Zusammenstellung findet ihr weiter unten im Artikel.

10 Aufsatz-Slots pro Waffe und jeder kann belegt werden.

Was ist mit den Streaks? Im Vorfeld gab es Hinweise auf ein Scorestreak-System, doch tatsächlich hat Vanguard wieder Killstreaks. Das aktuelle CoD – Cold War – setzt auf ein Punkte-System, um diese mächtigen Ausrüstungen unter die Spieler zu bringen. Nun geht es wieder mehr um Kills.

Jeder Kill ohne zu sterben bringt euch weiter in der Killstreak-Leiter nach oben und verschafft euch mächtiges, militärisches Gerät, das ihr auf eure Feinde loslassen könnt. Welche Streaks bereits in der Beta zur Verfügung stehen, findet ihr ebenfalls weiter unten beim Loadout-System von Vanguard.

Was gibt es über das Movement zu wissen? Bei den Bewegungs-Mechaniken greift Vanguard auf bewährte Features aus Modern Warfare zurück und bringt wieder den Taktik-Sprint ins Spiel. Das ist ein kurzer Sprint, der euch für wenige Sekunden schneller rennen lässt, aber auch dazu führt, dass ihr nach dem Sprint etwas länger braucht, um wieder feuern zu können.

Für erfahrenere Spieler dürfte eine Änderung beim Zusammenspiel von Taktik-Sprint und „Slide-Cancel“ interessant sein. Durch eine bestimmte Abfolge von Eingaben könnt ihr in den aktuellen CoD-Titeln euer Rutschen (Slide) unterbrechen (Cancel). Dadurch wurde auch die Abklingzeit des Taktik-Sprints zurückgesetzt und ihr könnt nach einen „Slide-Cancel“ direkt wieder Taktik-sprinten. Doch nun gibt es nach dem zweiten „Slide-Cancel“ eine kurze Pause, bevor eure Spielfigur wieder in den Taktik-Sprint geht.

Was gibt es zum Gunplay zu wissen? Dass Vanguard eine aufpolierte Engine von CoD MW verwendet, schlägt auch auf das Gunplay durch. Es erinnert stark an Modern Warfare und alle von uns getesteten Waffen waren selbst ohne Aufsätze gut zu kontrollieren. Ob das bis zum Release so bleibt, muss sich jedoch erst zeigen. Womöglich gibt es hier noch Anpassungen.

Was aber sicher ist: Waffen-Auflegen kommt zurück. Ihr könnt eure Waffen auf Kanten oder an Wände anlegen und damit den Rückstoß verringern. Als neue Option gibt es zudem „Blind Feuern“. So könnt ihr Schüsse hinter einer Deckung abgeben, ohne euch komplett aus der Deckung herauswagen zu müssen.

Gibt es Crossplay? Ihr könnt wieder mit euren Freunden auf anderen Plattformen zocken. Vanguard unterstützt Crossplay für PlayStation 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC.

Was ist mit zerstörbaren Umgebungen? Vanguard bringt zerstörbare Umgebungen auf ein neues Level in Call of Duty, doch das sind eher Kleinigkeiten. Ihr könnt durch manche Wände rennen, Türen zerstören oder Putz von den Wänden abfeuern. Doch einen allzu großen Einfluss auf das Spielgeschehen haben diese Zerstörungen selten.

Es lässt sich durch Beschuss einiges ausrichten – aber die Mauer verschwindet nicht.

Wie funktioniert die Mini-Map? Wenn Gegner ihre nicht-schallgedämpfte Waffen abfeuern, könnt ihr die Feinde nicht direkt auf der Mini-Map sehen. Das funktioniert also wieder ganz ähnlich, wie in Modern Warfare. Allerdings gibt es einen Perk „Radar“, der auch Feinde ohne Schalldämpfer auf der Map anzeigt.

Was gibt es zu den Waffen zu wissen? Es gibt jetzt einen eigenen Aufsatz-Slot für Munitions-Arten. So könnt ihr Unterschall-Munition verwenden, um einen Ping auf der Mini-Map zu verhindern. Aber es gibt auch Explosiv-Munition, die Umgebungsschäden verursacht oder Zerfall-Munition, die euren Gegner bei Treffern richtig durchschütteln.

Multiplayer-Modi und Combat Pacing von Vanguard

Was hat es mit dem Combat Pacing auf sich? Nach aktuellem Stand verzichtet Vanguard auf einen großen Modus wie „Bodenkrieg“ aus CoD MW oder „Verbundene Waffen“ aus Cold War. In diesen Modi gelten andere Regeln und es sind viel mehr Spieler auf den Maps unterwegs. Auch Fahrzeuge waren ein Thema in diesen Mega-Modi.

Vanguard geht einen anderen Weg: Jeder Modus und jede Map kann in eine solch große Schlacht ausarten. Dafür gibt es die neuen „Combat Pacings“:

Tactical: Klassische CoD-Erfahrung mit 6vs6-Spieler

Assault: Auf einer Map tummeln sich zwischen 20 – 28 Spieler

Blitz: Zwischen 28 und 48 Spieler können auf einer Map Gas geben

Die exakte Menge der Spieler ist abhängig von der Map

Über einen Filter könnt ihr euch das gewünschte Pacing auswählen und mit dieser Mechanik wird ein kleines Team-Deathmatch zu einem chaotischen Gemetzel, das selbst auf großen Maps an Shipment oder Nuketown erinnert.

Während unserer Anspiel-Session konnten wir bereits das „Blitztempo“ testen und spielten die Modi Patrouille, Abschuss bestätigt, Team-Deathmatch und Herrschaft mit vielen Spieler auf den normalen 6vs6-Maps.

Auf den getesteten Maps hat das tatsächlich für ein sehr viel höheres Tempo gesorgt und tat besonders den großen Karten gut. Man ist nicht mehr so lange unterwegs, bis der erste Gegner im Visier erscheint und ständig kann auch einen Feind von hinten kommen, weil man bei 24 Gegnern immer jemand dabei hat, der den langen Weg außen herum geht.

Der neue Modus Patrouille war dabei eine besondere Erfahrung. Ein ganzer Zug mit Soldaten schleicht dem Punkt langsam hinterher und aus allen Richtungen strömen Feind und Freund auf den Zielpunkt für ständige Gefechte. Stehen dann fast ein Dutzend Spieler auf dem Punkt, sind hohe Kill-Serien garantiert, wenn ihr die richtige Schuss-Linie findet.

Hier erledigt ein Feind unser halbes Team auf dem Punkt mit einem Magazin.

Welche klassischen Modi sind im Spiel? Wir konnten schon einige der klassischen Modi im Spiel entdecken:

Team-Deathmatch

Abschuss bestätigt

Suchen & Zerstören

Herrschaft

Doch ein paar altbekannte Spiel-Modi wie beispielsweise „Stellung“ haben wir noch nicht gesehen. Auch vom Hardcore-Modus gab’s noch keine Spur. Aktuell ist nicht bekannt, ob die Modi nach dem Release im Spiel sind. Doch zumindest „Hardcore“ dürfte noch den Weg zu Vanguard finden, da es Spieler gibt, die CoD nur im Hardcore-Modus erleben wollen.

Welche neuen Modi sind im Spiel? Zum Release von Vanguard wird es mindestens 2 neue Modi geben. Der in der Alpha getestet „Champions Hill“ und die Stellungs-Variante „Patrouille“.

Champions Hill ist dabei eine Art Turnier. Ihr kommt mit 12 Team-Leben ins Spiel und müsst euch gegen regelmäßig wechselnde Gegner behaupten. Verliert ihr alle Leben, fliegt ihr aus dem Spiel. Insgesamt sind 8 Teams dabei und das Team, das am Ende noch steht, kassiert den Sieg. Dazu gibt es ein Cash-System, mit dem ihr eure Waffen und Ausrüstung verbessern könnt.

Bei Patrouille gibt es einen Bereich, der Punkte bringt, wenn ein Spieler aus einem Team im Bereich drin steht. Doch anders als bei Stellung, wo immer wieder neue Punkte erscheinen, läuft bei Patrouille der Punkt unaufhörlich weiter. Ein neuer Ansatz für den Modus, der besonders mit dem Blitz-Pacing zu fiesen Kill-Serien führen kann.

Die Multiplayer-Maps von Vanguard

Wie viele Maps gibt es zum Release? Im Vergleich zu Cold War, dem CoD von 2020, protzt Vanguard mit Maps zum Release. 16 6vs6-Maps sollen zum Start im Spiel sein – glatt doppelt so viel wie der Vorgänger. In der Beta konnten 4 der Standard-Maps gespielt werden.

Hotel Royal – Mittelgroße Hotel-Map mit 2 Ebenen im Herzen von Paris

Gavutu – Große Insel-Map im Pazifik

Red Star – Große Stadt-Map im verschneiten Stalingrad

Eagle’s Nest – Kleine Map auf einem Berggipfel in den Alpen (Das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden)

Dazu kommen noch die kleinen Karten aus Champions Hill, die von der Größe her an Feuergefecht-Maps erinnern.

Gibt es ein 3-Lane-Aufbau? Auf den 4 gezeigten Karten war ein klares 3-Lane-System zu erkennen. Hotel Royale fiel etwas aus der Reihe, weil man das Dach betreten konnte und damit eine weitere Kampf-Linie zur Verfügung steht, abseits der unteren Lanes. Doch im Großen und Ganzen vertraut CoD dem alten Konzept mit den 3 Lanes wieder.

Was ist mit Fahrzeugen? In keinem der gespielten Modi und auf keiner Karte waren große Fahrzeuge zum Einsteigen zu sehen. Ob sich daran bis zum Release noch etwas ändert, lässt sich bisher nicht sagen.

Die Loadouts und das Klassen-System von Vanguard

Wie funktioniert der Waffenschmied in Vanguard? Der Waffenschmied erinnert stark an die Version aus Modern Warfare und verzichtet wieder auf zu detaillierte Anzeigen der Waffen-Werte. Dafür könnt ihr aber bis zu 10 Aufsätze pro Waffe anbringen und dem Schießeisen euren Spielstil aufdrücken:

Mündung

Lauf

Visier

Schaft

Unterlauf

Magazin

Munitionstyp

Griff

Fertigkeit

Kit

Wenn ihr die Waffen im Spiel verwendet, steigt ihr Level auf und bekommt dadurch mehr Aufsätze. In der Beta ist das Max-Level 30 und für jede Stufe gibts einen Aufsatz. Nach Release sollen einige Waffen sogar mehr als 70 verschiedene Aufsätze bieten.

Punkte statt Prozente – Vanguard gibt wieder weniger Details über Waffenwerte preis.

Welche Perks sind schon bekannt? Ein wichtiges Thema sind auch die Perks, da diese passiven Fähigkeiten einen starken Einfluss auf den Spielstil, aber auch das Spiel selbst nehmen können. Die bisher bekannten Perks zählen wir euch mit Kategorie auf:

Extra 1 – Blau Geist: Schützt vor Entdeckung, wenn ihr in Bewegung seid Verstärkt: Verringert Schaden durch Sprengstoff und hilft bei der Regeneration Unauffällig: Immun gegen Effekte von „Durchdringende Sicht“ Überlebenstraining: Widerstand gegen Betäubung, immun gegen Gas

Extra 2 – Rot Alarmiert: Sehen euch Feinde außerhalb des Blickfeldes, pulsiert das Sichtfeld Radar: Gegner erscheinen auf Mini-Map, wenn sie ohne Schalldämpfer feuern Daten weiterleiten: Größere Mini-Map, feindlich Verstärkungen werden angezeigt Spurenleser: Feinde hinterlassen kurz Fußabdrücke

Extra 3 – Gelb Sprengkommando: Zusätzliche Primär-Granate und Flugkurve beim Werfen Eiltempo: Verdoppelt Taktik-Sprint und 30 % schneller geduckt laufen Taktiker: Gibt alle 30 Sekunden eine Taktik-Granate Overkill: Trage 2 Primärwaffen



Welche Killstreak sind schon bekannt? Insgesamt standen uns 10 Killstreak zum Testen zur Verfügung. Möglicherweise gibt es im fertigen Spiel auch hier mehr Auswahl:

Ortung / 3 Abschüsse – Radar nur für euch selbst

Vorräte / 4 Abschüsse – Zufälliger Killstreak aus Drop

Spionageflugzeug / 4 Abschüsse – Radar für das ganze Team

Spionageabwehrflugzeug / 4 Abschüsse – Radar der Gegner gestört

Gleitbombe / 5 Abschüsse – Steuerbare Bombe aus großer Höhe

Todbringer / 5 Abschüsse – Eine Art Mini-Gun mit explodierenden Geschossen

Mörserfeuer / 5 Abschüsse – Markierte Bereich wird attackiert

Kriegsmaschine / 7 Abschüsse – Granatenwerfer, den ihr nicht verliert

Flammnaut / 9 Abschüsse – Schutzanzug inklusive Flammenwerfer

Kampfhunde / 10 Abschüsse – Hunde attackieren eure Feinde

Welche Feldaufrüstungen sind schon bekannt? Auch Vanguard setzt wieder auf Feldaufrüstungen. Das sind kleine Ausrüstungen mit einer bestimmten Abklingzeit, die ihr durch Kills schneller einsetzen könnt. So kommt die Schleichmechanik Totenstille ins Spiel, aber auch Panzerplatten sind in Vanguard verfügbar:

Vorratskiste – Gibt Munition und Ausrüstung

Panzerplatte – Gibt euch etwas Körperpanzerung

Goliath – Explosiver Mini-Panzer zum selber steuern

Richtmikrofon – Zeigt Gegner in der Nähe auf der Mini-Map

Totenstille – Schritte kurz lautlos, Schusswaffen und Messer-Kill starten Timer neu

Alle bisher bestätigten Waffen

Sturmgewehre STG44 ITRA Burst BAR NZ-41 VOLK

Maschinenpistolen M1928 STEN MP 40

Schrotflinten Schrotflinte mit Drehzylinder Automatische Schrotflinte

LMGs MG42 DP27 BREN

DMRs M1 Garand

Scharfschützengewehr Dreiliniengewehr Kar98k

Handfeuerwaffen Maschinenpistole RATT 1911

Werfer M1 Bazooka Panzerschreck

Nahkampf FS-Kampfmesser

Primär-Ausrüstung MK2-Splittergranate Gammon-Bombe (Kontakt-Granate) Molotow-Cocktail Sprengladung Thermit Wurfmesser

Taktik-Ausrüstung M18 Rauchgranate Betäubungsgranate Nr. 69 MK V-Gas Stim S-Mine 44



Das sind alle Waffen, die in der von uns getesteten Beta zur Verfügung standen.

Was passiert nach dem Release von Vanguard?

Was kommt nach dem Release? Konkrete Ankündigungen für Content nach dem Release gibt es nicht. Doch Vanguard hat bereits versprochen, auch nach dem Release Content zu bringen. Es fährt wieder ein ähnliches Season-System wie die letzten beiden CoDs, Modern Warfare und Cold War. Es gibt also:

neue Karten

neue Modi

frischen Playlists

zeitlich limitierte Events

saisonale Events

Community-Feierlichkeiten

und mehr

Kostet neuer Inhalt etwas? Gameplay-relevante Inhalte bekommt ihr nach dem Release komplett kostenlos. Die neuen Waffen müsst ihr erst freispielen, doch es gibt keine Paywall, die euch an der Freischaltung hindert.

Wann startet die erste Season? Dazu gibt es noch keine Infos. Läuft es wie in den letzten Jahren, dann wird die „Season 0“ knapp einen Monat dauern und Anfang Dezember geht die erste Season mit neuem Content an den Start.

Gibt es wieder einen Battle Pass? Wie in Cold War und CoD MW wird auch Vanguard wieder einen Battle Pass zu den Seasons bringen. Im Austausch gegen Spielzeit und Erfahrungspunkte spielt ihr euch hier haufenweise Cosmetics frei.

Allerdings kostet der Pass, wenn ihr alle Items für euer Inventar freispielen wollt. Ein paar Stufen werden kostenlos sein, so zum Beispiel die neuen Waffen. Doch der Großteil ist für die Premium-Pass-Besitzer. Ob sich das System für euch lohnt, könnt ihr hier erfahren:

Vanguard und Warzone – Anti-Cheat & neue Map

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Warzone? Das läuft alles ähnlich wie im letzten Jahr mit Cold War. Warzone und Vanguard „verschmelzen“ und teilen sich nach dem Übergang die Seasons. Das Thema in Warzone bewegt sich vom Kalten Krieg weg, hin zum Weltkriegs-Setting und Inhalte des Battle Pass und Cosmetics funktionieren in beiden CoDs. Dazu kommen die Waffen von Vanguard auch ins Battle Royale.

Alte kosmetische Inhalte aus Cold War und Modern Warfare bleiben weiterhin im Spiel und auch in Warzone nutzbar. Mit der ersten Season von Vanguard endet dann wohl auch der Lebens-Zyklus von Cold War.

Außerdem haben die Entwickler bereits angekündigt, dass Warzone mit der Vanguard-Einführung eine neue Map und das neue Anti-Cheat-System von Vanguard bekommt. Ganz ist jedoch noch nicht geklärt, ob es eine große Karte wird, die Verdansk ersetzt oder eine kleine „Rebirth Island“-Map wie bei der „Cold War“-Integration.

Worüber sich aktuell nur spekulieren lässt: Wie geht es mit den Season-Rängen weiter? Mit Cold War gab es ein neues System, das den maximalen Prestige-Rang in jeder Season erhöhte und mehr Ränge bot als jemals zuvor. Ob es einen kompletten Reset auf 0 gibt oder die Prestige-Ränge bestehen, lässt sich bisher nicht sicher sagen.

Wann „verschmelzen“ Warzone und Vanguard? Auch darüber lässt sich aktuell nur spekulieren. Im letzten Jahr fanden Cold War und Warzone zum Start der Season 1 zusammen. Dieses Szenario ist auch in diesem Jahr denkbar, was einen Start Anfang Dezember wahrscheinlich macht.

Was bisher sonst zu der Verbindung zwischen Warzone und Vanguard bekannt ist, findet ihr hier in der Übersicht:

Zombies in CoD Vanguard

Was weiß man schon zu den Zombies? Viele Infos gibt es zum Untoten-Gemetzel in Vanguard noch nicht, außer:

Es wird einen Zombie-Modus in Vanguard geben

Entwickler Treyarch behält weiter die Führung des Modus

Die Story dreht sich um die Geschichte hinter den „Cold War“-Zombies

Sobald mehr zu den Untoten in Vanguard bekannt ist, findet ihr die neusten Infos hier auf MeinMMO.

Fazit des mitspielenden Autors Maik

Fazit – Vanguard scheint endlich einzusehen, dass die Maps zu groß wurden Vanguard ist bereits das dritte jährliche CoD, das ich mit MeinMMO begleite und nie hatte ich einen so gutes Gefühl wie beim neusten Titel. Schon im Vorfeld war ich überzeugt, dass Vanguard richtig groß und gut wird und die ersten Matches haben mich weiter bestärkt. In den letzten Jahren wurden die kostenpflichtigen CoDs für mich weniger interessant, weil die Maps immer größer wurden, aber weiter 6vs6 auf der Tagesordnung stand. Ich genoss Modus-Erfrischungen mit mehr Spielern auf den „kleinen“ Karten und war sonst oft auf „Shipment“ oder „Nuketown“ unterwegs. Doch mit dem „Combat Pacing“ habe ich nun die Hoffnung, jederzeit Call of Duty auf die Art zu spielen, die ich gern habe – nämlich mit mehr Spielern. Mal abgesehen vom Taktik-Modus „Suchen & Zerstören“. Die Versuche, einen großen Modus in CoD zu etablieren, haben mich nie überzeugt. Sei es „Bodenkrieg“ in CoD MW oder auch „Kombinierte Waffen“ in Cold War. Doch die normalen Modi und Maps mit mehr Spieler angehen zu können, trifft genau meinen Geschmack. Dazu kommt das von mir bevorzugte Gunplay und Movement von CoD MW und schon passt alles für einen ordentlichen Hype. Maik Schneider

Call of Duty: Vanguard hat Details zu seinem wichtigsten Modus gezeigt und nimmt Kurs auf die nächste Generation. Bis zum 05. November müsst ihr zwar noch auf den kompletten Release warten, doch auch die Beta bietet schon genug Content, um 1, 2 Wochenende mit Vollgas durchzustarten.

Alles zum Content und den wichtigsten Terminen der Beta und Open Beta findet ihr hier: CoD Vanguard: Beta startet mit 6 Modi auf 5 Maps – Alle Termine