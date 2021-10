Endlich Infos zur neuen Map von Call of Duty: Warzone. Die pazifische Insel heißt „Caldera“, erscheint am 02. Dezember und bringt Flugzeuge ins Battle Royale. Alle neuen Bilder und Infos zeigen wir euch auf MeinMMO.

Das Battle Royale Warzone steht vor sehr großen Veränderungen. Mit dem neuen Call of Duty: Vanguard bekommt Warzone eine aufpolierte Grafik-Engine, eine neue, farbenfrohe Map und das Anti-Cheat-System „RICOCHET“.

In einem großen Blog-Eintrag hat Call of Duty nun den Release-Fahrplan von Vanguard und Warzone: Pacific vorgestellt und auch gleich ein paar Infos zur neuen Warzone-Map „Caldera“ gezeigt. Darunter Hinweise auf Flugzeuge im Battle Royale, der Zukunft von Rebirth Island und eine klare Aussage zum alten Content wie Operator und Waffen. Wir fassen alles für euch zusammen.

Release und Bilder der Pazifik-Map „Caldera“

Wann geht die neue Map online? Der Termin für die Umstellung auf die Vanguard-Engine und die neue große Map steht: der 02. Dezember. An diesem Tag geht Season 1 von Vanguard online und gleichzeitig startet das neue Kapitel der Warzone.

Alle Details sind dabei noch nicht geklärt. So habt ihr offenbar 24 Stunden vorher Zugang zu Warzone: Pacific, wenn ihr Besitzer von Vanguard seid. Ob dann kurzzeitig 2 verschiedenen Versionen von Warzone online sind oder das alte Verdansk schon komplett abgeschaltet wird, lässt sich aktuell nicht sicher sagen.

Welche neuen Bilder gibt es zur Map? Im neuen Blog-Eintrag schreiben die Entwickler, dass Caldera und Verdansk sich nur bei der Größe ähneln. Ansonsten ist die neue Map in beinahe jedem Aspekt anders, neu, frisch. Mit 7 Bildern wollen die CoD-Macher diesen Eindruck untermauern:

Dschungel-Wälder, Vulkan-Klippen, Urlaubs-Strände – Caldera präsentiert sich tatsächlich als das komplette Gegenteil der sowjetischen Stadt Verdansk.

Dogfighting – Caldera führt Flugzeuge ein

Was ist da los? Wie auf den Bildern oben schon zu sehen: Flugzeuge werden ein Teil der Warzone.

Im Blog-Eintrag ist die Rede von „Dogfights“, also Kämpfe von Flugzeugen in der Luft, die sich ein Duell der Manövrierbarkeit liefern, in dem nur ein Pilot überleben kann. Auch Flak-Geschütze soll es geben, mit denen ihr die Flieger vom Boden aus unter Druck setzen könnt.

Die Flugzeuge bringen ein neues, spannendes Element ins Spiel; Gameplay-Details fehlen bisher aber noch.

Welche neuen Fahrzeuge kommen mit Warzone? Im Blog ist die Rede von 2 neuen Fahrzeugen:

Maschinengewehr-Kampfflugzeug

Anti-Flugzeug-Truck

Was ist mit den alten Fahrzeugen? Die altbekannten Fahrzeuge bleiben weiter im Spiel. Ob Helis, Bertha oder der Kombi – die gewohnten fahrbaren Untersätze feuern auch über die neue Insel-Map Caldera.

Rebirth Island, Operator und Waffen bleiben im Spiel

Welche Inhalte übernimmt Warzone: Pacific? Alle Fans der kleinen Map Rebirth Island können aufatmen: Die Map bleibt auch mit der neuen Vanguard-Engine im Spiel. Aktuell ist die Karte sehr beliebt in der Community und in den letzten Wochen wurden Forderungen laut, Rebirth Island im Spiel zu lassen. Und tatsächlich bleibt die kleinere Insel vorerst in Warzone.

Schon bekannt hingegen war, dass ihr eure alten Cosmetics aus Cold War und Modern Warfare auch in Warzone: Pacific verwenden könnt. Das bedeutet:

Alle alten Waffen bleiben im Spiel inklusive Baupläne

Operator aus Cold War und CoD MW bleiben im Spiel

Jedes Cosmetic kann weiter verwendet werden

Sticker, Embleme, Visitenkarten – alles ist auch Teil von Warzone: Pacific

Selbst eure Fortschritte im Prestige-System von Cold War bleiben erhalten und ihr könnt fröhlich weiter leveln – ein Ende der Prestige-Ränge ist damit nicht mehr in Sicht und könnte noch über Jahre hinweg weitergeführt werden.

Beutegeld ist zum Start der neuen Map jedoch nicht im Spiel zu sein. Bisher ist die Rede von einem „Vanguard Royale“-Modus zum Start und „Vanguard Plunder“ kommt zu einem späteren Zeitpunkt. In den Vanguard-Modi könnt ihr auch nur die Vanguard-Waffen verwenden – erst später kommt das komplette Battle Royale mit allen Waffen.

Auf Rebirth Island könnt ihr jedoch vom Start weg alle Waffen verwenden: Nach der Einführung werden das über 150 Stück sein. Eine Übersicht der aktuellen Meta vor der Umstellung auf Vanguard findet ihr hier:

Anti-Cheat „RICOCHET“ nimmt mit Warzone Fahrt auf

Eines der wichtigsten neuen Features mit Warzone: Pacific ist das Anti-Cheat-System. Mit „RICOCHET“ überarbeitet Call of Duzty seine Sicherheits-Infrastruktur und möchte einen besseren Schutz gegen Cheatern und Betrügern einrichten.

Während es mit dem Release von Vanguard am 05. November schon die ersten Maßnahmen im Hintergrund gibt, startet mit der neuen Warzone am 02. Dezember auch der Kernel-Treiber für den PC. „RICOCHET“ besteht insgesamt aus folgenden Maßnahmen:

Serverseitige Analyse-Tools

Verbesserte Untersuchungsprozesse

Erhöhung der Konto-Sicherheit

Kernel-Treiber auf dem PC

Wenn ihr noch mehr Infos zum Anti-Cheat sucht oder Fragen zum PC-Treiber habt, dann schaut hier vorbei: Call of Duty zeigt das neue Anti-Cheat-System – Das ist „RICOCHET“.

Das neue Logo der pazifischen Warzone

Flugzeuge, Anti-Cheat, pazifische Insel – die Stichworte des neuen Warzone: Pacific klingen vielversprechend und kündigen eine neue Ära des Battle Royale an.

Viele Details zur Umstellung des Gameplays fehlen noch, doch ein scheint sicher: Die Warzone wird Ende des Jahres nicht mehr dieselbe sein.

Viele Details zur Umstellung des Gameplays fehlen noch, doch ein scheint sicher: Die Warzone wird Ende des Jahres nicht mehr dieselbe sein.