Der Warzone-Experte „JGOD“ hat zusammen mit seinem Chat in einem Stream alle Waffen aus Call of Duty: Warzone auf ihre Tauglichkeit im Battle Royale bewertet und in ein 30-Minütiges Video verpackt. MeinMMO zeigt euch die Ergebnisse aus dem englischen Stream und zeigt: Was ist Meta und was unbrauchbar?

Eins vorweg: Der Großteil der Waffen von Call of Duty: Warzone sind stark und brauchbar. Keine Waffe ist den anderen Schießeisen so weit voraus, dass es aktuell DIE Meta-Waffe gibt, die alle unbedingt spielen sollten. Trotzdem gibt es Unterschiede, auf die ihr je nach Spiestil oder eigenen Leistungs-Ansprung beachten solltet.

Der Warzone-Experte „JDOG“ hat alle Warzone-Waffen zu diesem Zweck in 4 Kategorien eingeteilt, um ihre Stärke auf einen Blick anzuzeigen:

Meta Top-Tier-Vaiable Mid-Tier Don’t Use Hier gehts direkt zur Liste

Was bedeutet Meta in diesem Fall? JGOD nimmt eine ziemlich strenge Trennung vor und als Meta gelten in seinem Ranking nur die absoluten Top-Waffen, die sich manchmal dafür nicht so leicht spielen lassen. Meta sind für ihn Waffen, mit denen ihr in Gefechten ein 1vs1-Duell unter entsprechenden Bedingungen eher gewinnen würdet.

Aber auch Flexibilität oder Dinge wie die Magazingröße spielen eine Rolle. Ein Meta-Sturmgewehr hat aber trotzdem wenig Chancen gegen eine Meta-Maschinenpistole im Nahkampf. JGOD teilt die Meta-Waffen also eher in Klassen ein und Einsatzbereiche. Deswegen sind für JGOD auch 3 Raketenwerfer Meta.

Nur weil eine Waffe als Meta gilt, heißt das auch nicht, dass ihr jetzt sofort umsteigen solltet. Für euch gelten eventuell andere Maßstäbe und euch ist ein geringer Rückstoß zum Beispiel wichtiger als der maximale Schaden. So haben wir auch unsere Liste mit den besten Waffen angelegt und legen eher einen Fokus auf Spielbarkeit und schauen erst danach auf den Schaden.

Hier nun die Meta-Liste der Waffen nach ihren Einsatzbereichen:

Reichweiten-Meta – Sturmgewehre, LMGs, Taktikgewehre, MPs

Meta AK-47 Cold War XM4 EM2 MG82

Top-Tier-Viable FARA 83 C58 QBZ AMAX M4A1 Grau 5.56 Krig RAM-7 StG44 Grav Milano Stoner Bruen PKM RPD LAHS LMG FiNN

Mid-Tier M13 Kilo 141 Scar FAL AN94 Oden FR 5.56 SA87 MG34 Holger DMR 14 CARV.2 AUG Cold War Type 63 M1 Garand

Don’t Use M60 M91 M16



Die Verteilung zeigt bereits, wie viele Waffen in Warzone aktuell als spielbar durchgehen. Noch vor wenigen Monaten hätte das ganz anders ausgesehen und besonders die Kategorie „Don’t Use“ wäre deutlich größer ausgefallen. Doch besonders bei den Reichweiten-Waffen gibt es sehr viele Optionen für euren Spielstil.

Sniper-Support-Meta – Sturmgewehre, Maschinenpistolen, DMRs

Meta AK-47 Cold War

Top-Tier-Viable EM2 M4A1 AMAX XM4 FFAR AS VAL (Solo-BR) MP7 AUG CoD MW Type 63

Mid-Tier Groza FARA RAM-7 AK-47 Cold War Milano P90 DMR 14



Sniper-Support ist eine Art Zwischenklasse und nicht wirklich definiert. Diese Waffen sollen den Bereich abdecken, der für euer Scharfschützengewehr zu nah dran ist. Die aktuell gut kontrollierbare und starke AK-47 aus Cold War ist hier einsame Spitze, doch auch Einzelschuss-Waffen gelten derzeit als nützlich.

SMG-Meta – Maschinenpistolen

Meta MAC-10 PPSh OTs 9 MP5 Cold War

Top-Tier-Viable Bullfrog TEC-9 MP5 CoD MW Milano MP7 CX-9 AK-74u AUG CoD MW Fennek LAPA

Mid-Tier Uzi Bizon ISO P90 Nagelpistole LC10

Don’t Use KSP Striker



Die MAC-10 ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur der Schaden eine Rolle in der Meta spielt. Das kleine Feuerraten-Monster bringt schnell viele Kugeln auf eure Gegner und schüttelt getroffene Feinde regelrecht durch. Spieler mögen die Waffe einfach, obwohl sie auch aufgrund ihres Open-Bolt-Delays eigentlich Nachteile mitbringt.

Sniper-Meta – Scharfschützengewehre

Meta Kar 98k Schweizer

Top-Tier-Viable HDR ZRG 20mm SPR Pelington AX50

Mid-Tier M82 Rytec

Don’t Use SKS MK2 Karabiner Armbrust CoD MW Armbrust Cold War Dragunow



Bei den Sniper-Waffen sind ganz klar die beiden aggressiven Scharfschützengewehre Kar 98k und die Schweizer die Meta. Die beiden Waffen bieten One-Shot-Kills bei Headshots und spielen sich deutlich mobiler als die größeren Kaliber.

Das liegt daran, dass die großen Sniper-Waffen euch mehr dabei helfen, auf den hohen Distanzen Gegner zu erledigen. Richtig guten Spielern reichen dafür aber die schnellen Sniper-Gewehre, mit denen ihr zwar schwerer trefft, aber schneller im Visier seid.

Sidearm-Meta – Pistolen

Meta AMP63 Sykov Diamatti

Top-Tier-Viable M19 Renetti

Mid-Tier X16 1911 CoD MW 1911 Cold War

Don’t Use Magnum CoD MW Magnum Cold War Desert Eagle Marshal



Ausgenommen der Sykov und der AMP63 empfiehlt JGOD für alle Pistolen die Akimbo-Version. Dabei haltet ihr 2 Waffen in der Hand, könnt aber nicht ins Visier gehen.

RPG-Meta – Raketenwerfer

Meta Strela RPG CoD MW RPG Cold War

Top-Tier-Viable JOKR Cigma Pila

Don’t Use Granatenwerfer



Raketenwerfer sind eine Sache für sich. Die explosiven Werfer eignen sich sehr gut, um Gegner unter Druck zu setzen und erwischt ihr einen Feind direkt mit einer Rakete, dann ist das ein One-Shot-Kill.

Die Strela ist dabei eine Art Rocket-Sniper – die Raketen fliegen sehr schnell und bis 150 Meter sind Treffer auf große Ziele wie Fahrzeuge kein Problem. Die RPGs eignen sich gut im Anti-Personen-Kampf.

Die zielsuchenden Raketenwerfer findet ihr in der 2. Kategorie. JGOD hat die Pila hier in „Don’t Use“ einsortiert, sagt aber über die Cigma – „Cigma ist gut, weil sie Ziele einloggen kann“. Die Pila kann das auch und kommt bei uns deswegen auch in die Kategorie „Top-Tier-Viable“.

Meele-Meta – Nahkampfwaffen

Meta Kali Stücke Einsatz-Schild

Don’t Use Kodachis Ballistisches Messer Messer CoD MW Messer Cold War Wakizashi Machete E-Tool Baseballschläger Vorschlaghammer



Wollt ihr in den Nahkampf, kommen für JGOD nur 2 Waffen infrage: der Einsatz-Schild und die Kali-Stöcke. Der Schild bietet euch einen irren Spielstil, der eine gute Balance aus aggressiven und passivem Spiel benötigt. Siege ohne Kill sind damit ebenfalls möglich. Die Kali-Stöcke hingegen bieten einfach bessere Werte als die anderen Nahkampf-Waffen.

Falls ihr selbst noch einen Blick in das englische Video werfen wollt, binden wir es euch hier ein:

Was ist mit den Shotguns? JGOD hat schon beim Einstieg in das Schroflinten-Ranking angedeutet, dass er von den Shotguns nur wenig hält. Im Laufe des Rankings kam es bei der Kommunikation mit seinem Chat dazu, dass er alle Schrotflinten als „Don’t Use“ eingestuft hat.

Das liegt zum einen daran, dass die Schrotflinten in Warzone schwer zu spielen sind, besonders für „normale“ Spieler. Hat man es mit der Schrotflinte drauf, wird dieser Spielstil dann auch eher als toxisch betrachtet und ist weniger gern gesehen. JGOD meint dann: „Ich trolle nicht mal. Ihr müsst es selbst herausfinden, wenn ihr Shotguns nutzen wollt“.

Wie geht es bei Warzone weiter? Noch in diesem Jahr kommt die große Umstellung auf die Vanguard-Engine.

Das Meta-Ranking dürfte sich bis zum Ende der „alten“ Warzone nicht mehr großartig ändern. Möglich wäre vielleicht ein Nerf der AK-47 aus Cold War zur Mid-Season. Doch spätestens mit der Einführung der Vanguard-Waffen kommt wieder viel Bewegung ins Spiel und die nächste Liste ist nochmal deulich länger.

Wenn ihr mehr über die Umstellung auf die Vanguard-Engine lesen wollt, schaut hier vorbei: Die 5 wichtigsten Änderungen, wenn Warzone mit CoD Vanguard „fusioniert“